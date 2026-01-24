Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Độc đáo buổi học thứ hai ở Trường THPT Đầm Dơi

Gia Bách
Gia Bách
24/01/2026 21:28 GMT+7

Buổi chiều ở Trường THPT Đầm Dơi không còn là 'giờ trống' sau học văn hóa. Khuôn viên trường trở thành không gian để học sinh rèn luyện, trải nghiệm và nuôi dưỡng đam mê thông qua các câu lạc bộ học đường.

Buổi sáng, Trường THPT Đầm Dơi (xã Đầm Dơi, Cà Mau) vẫn giống nhiều ngôi trường khác với những tiết học nối nhau, áp lực bài vở và kỳ thi tốt nghiệp lặng lẽ hiện diện trong suy nghĩ học sinh. Nhưng đến buổi chiều, đặc biệt là chiều thứ sáu, sân trường rộn ràng hơn, phòng học không chỉ có bảng phấn, và việc "ở lại trường" của học sinh không còn là nghĩa vụ.

Một buổi học không bảng phấn đang giữ học sinh Trường THPT Đầm Dơi - Ảnh 1.

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ võ thuật tại Trường THPT Đầm Dơi vào chiều 23.1

ẢNH: G.B

Đó là cách Trường THPT Đầm Dơi lựa chọn để thực hiện dạy học hai buổi/ngày trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Chương trình GDPT 2018. Không tăng thêm tiết văn hóa, không kéo dài giờ học căng thẳng, nhà trường mở ra một không gian khác đó là câu lạc bộ học đường.

Dạy hai buổi, nhưng không theo cách cũ

Từ định hướng của Bộ GD-ĐT, đặc biệt là Công văn số 5215 cho phép mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia hoạt động giáo dục, Trường THPT Đầm Dơi xác định rõ, buổi học thứ hai phải khác buổi học thứ nhất.

Một buổi học không bảng phấn đang giữ học sinh Trường THPT Đầm Dơi - Ảnh 2.

Một buổi học đàn của học sinh Trường THPT Đầm Dơi

ẢNH: G.B

Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi Phạm Việt Hưng cho rằng nếu chỉ dùng buổi chiều để học thêm văn hóa, học sinh sẽ mệt hơn, nhà trường cũng khó đạt mục tiêu phát triển toàn diện. Vì vậy, mô hình câu lạc bộ học đường được chọn làm hình thức tổ chức chủ đạo cho buổi học thứ hai, song song với bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh lớp 12 và hỗ trợ các em chưa đạt yêu cầu.

Từ lựa chọn đó, 28 câu lạc bộ được hình thành, trải đều từ học thuật, nghệ thuật, mỹ thuật, thể thao đến kỹ năng sống, tình nguyện. Mỗi câu lạc bộ là một không gian mở, nơi học sinh được tham gia trên tinh thần tự nguyện, được thử, được sai, được phát hiện năng khiếu của chính mình.

Khi buổi chiều không còn là "giờ trống"

Chiều thứ sáu, sân trường đông hơn thường lệ. Ở góc này là câu lạc bộ võ thuật, nơi học sinh tập luyện nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Ở dãy phòng học khác, tiếng nhạc vang lên từ câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ múa. Xa hơn một chút, câu lạc bộ mỹ thuật lặng lẽ với giấy, màu và những bức tranh còn dang dở.

Một buổi học không bảng phấn đang giữ học sinh Trường THPT Đầm Dơi - Ảnh 3.

Sau giờ học văn hóa, học sinh Trường THPT Đầm Dơi ở lại lớp sinh hoạt, nơi các em rèn tư duy, sự tập trung và tinh thần học hỏi trong buổi học thứ hai

ẢNH: G.B

Ông Văn Thanh Xuân, thành viên Liên đoàn Võ thuật tỉnh Cà Mau, mỗi tuần dành một buổi về trường dạy võ nhạc và kỹ năng tự vệ cho học sinh. Ông nói việc dạy trong câu lạc bộ không áp lực thành tích, mà hướng đến giúp các em khỏe hơn, biết tự bảo vệ mình và có thêm niềm vui khi đến trường. 

Em Võ Tuyết Đoan, học sinh lớp 12A12, cho biết em đến với câu lạc bộ võ thuật vì đam mê Vovinam. Việc được huấn luyện viên hướng dẫn trực tiếp giúp em tiến bộ nhanh, tự tin hơn và có cơ hội hướng tới các giải đấu lớn hơn, điều mà trước đây em chỉ dám nghĩ trong đầu.

Một buổi học không bảng phấn đang giữ học sinh Trường THPT Đầm Dơi - Ảnh 4.

Câu lạc bộ võ thuật cũng được nhiều em học sinh tham gia

ẢNH: G.B

Ở CLB văn nghệ, em Lâm Khả Vy, học sinh lớp 11A8, kể rằng trước đây em hát theo cảm xúc, nhiều khi lệch nhịp, sai tông. Từ ngày tham gia câu lạc bộ, được người có chuyên môn chỉnh từng câu hát, từng động tác biểu diễn, em nhận ra mình thay đổi không chỉ trong ca hát mà cả sự tự tin trước đám đông.

Những cựu học sinh quay về trường

Một điều đặc biệt ở câu lạc bộ học đường ở Trường THPT Đầm Dơi là sự trở lại của những người từng gắn bó với trường. Nhiều nghệ sĩ, huấn luyện viên, cựu học sinh không đến vì thù lao, mà vì lời mời mang tính sẻ chia.

Một buổi học không bảng phấn đang giữ học sinh Trường THPT Đầm Dơi - Ảnh 5.

Câu lạc bộ cầu lông trong buổi học thứ hai giúp học sinh rèn thể lực, tinh thần đồng đội và giải tỏa áp lực sau giờ học văn hóa

ẢNH: G.B

Anh Quách Hùng Trực, cựu học sinh của trường, hiện dạy mỹ thuật ở nơi khác, vẫn tranh thủ thời gian về hỗ trợ Câu lạc bộ  Mỹ thuật. Anh phân luồng năng khiếu cho 46 học sinh, hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao. Sau vài tháng, mỗi em đã có ít nhất hai sản phẩm, và cuối năm dự kiến sẽ có một buổi triển lãm tranh ngay trong trường.

Theo Hiệu trưởng Phạm Việt Hưng, toàn bộ hoạt động câu lạc bộ đều không thu tiền học sinh. Kinh phí chủ yếu từ nguồn hoạt động của trường, còn sự hỗ trợ của nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên phần lớn dựa trên tinh thần tự nguyện, nhất là với những người từng là học sinh của trường hoặc có mối quan hệ gắn bó.

Một buổi học không bảng phấn đang giữ học sinh Trường THPT Đầm Dơi - Ảnh 6.

Một buổi luyện giọng của học sinh Trường THPT Đầm Dơi. Đây là nơi học sinh rèn kỹ năng biểu diễn, tự tin thể hiện cảm xúc và giải tỏa áp lực học tập

ẢNH: G.B

Sau thời gian triển khai, nhà trường ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Học sinh chủ động hơn, hứng thú hơn, nhiều em bộc lộ năng khiếu mà trước đây chưa từng được chú ý. Buổi chiều không còn là khoảng thời gian trống, cũng không còn là áp lực.

Với Trường THPT Đầm Dơi, dạy học hai buổi/ngày không bắt đầu từ giáo án dày hơn, mà từ việc lắng nghe học sinh cần gì khi ở lại trường. Từ những buổi chiều có võ thuật, âm nhạc, hội họa và tiếng cười, một cách làm giáo dục đang hiện ra chậm rãi, thực chất và đầy sức hút với học sinh.

Khám phá thêm chủ đề

