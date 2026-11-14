Độc đáo camera bay và robot tuần tra mới ra mắt của Amazon

Đầu tuần này, thương hiệu Ring của Amazon công bố mẫu drone an ninh trong nhà Ring Drone Camera giá 250 USD (khoảng 6,4 triệu đồng). Thiết bị là chiếc drone 4 cánh quạt cỡ nhỏ gắn ống kính, giúp giám sát từ phòng này sang phòng khác ở những nơi camera cố định không thể vươn tới. Nhà sáng lập kiêm nhà phát minh trưởng Jamie Siminoff gọi danh mục mới này là Ring Robotics, mang lại sự bảo vệ chủ động và tự hành mà không cần lắp thêm nhiều camera.

Mẫu drone an ninh mới của Ring ẢNH: AMAZON

Amazon trình làng bộ đôi robot và drone tuần tra an ninh Ring Robotics

Theo Ring, chiếc drone có góc nhìn ngoại vi 148 độ, xoay 360 độ cùng đèn LED hỗ trợ ghi hình rõ nét trong môi trường thiếu sáng. Hãng cũng ra mắt mẫu Ring Rover Cam giá 1.000 USD dành riêng cho doanh nghiệp để tuần tra định kỳ hoặc kiểm tra sự cố mà không tốn chi phí đi dây. Cả hai thiết bị cố tình không hoạt động im lặng mà tạo tiếng ồn cánh quạt hoặc phát sáng cột đèn kèm còi hú nhằm răn đe kẻ xâm nhập.

Trước lo ngại về việc đưa thiết bị ghi hình di động vào không gian sống, Ring khẳng định quyền riêng tư là thiết lập mặc định của dòng sản phẩm này. Hãng đảm bảo camera và tính năng ghi hình sẽ tắt khi drone không bay hoặc lúc robot Rover ở chế độ ngủ. Người dùng cũng luôn biết khi nào thiết bị đang ghi hình thông qua đèn báo LED tích hợp và thông báo hiển thị ngay trên màn hình của Ring Rover.

Tuy nhiên, bà Michelle Dahl, luật sư dân quyền kiêm giám đốc điều hành dự án giám sát công nghệ theo dõi ở Mỹ, khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ trước khi đưa thiết bị ghi hình vào nhà. Chia sẻ với đài NBC News, bà nhấn mạnh việc đặt camera bên trong ngôi nhà tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu rất lớn và gọi đây là một sản phẩm kỳ lạ xét trên những vấn đề mà nó đặt ra.

Ngoài chi phí mua phần cứng ban đầu, người dùng còn phải trả thêm khoản phí duy trì dịch vụ định kỳ. Theo đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng, cả Ring Drone Camera lẫn Ring Rover Cam đều yêu cầu gói đăng ký với mức phí 5 USD mỗi tháng hoặc 60 USD mỗi năm.