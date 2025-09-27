Độc đáo lễ hội đèn lồng Tuyên Quang

Lễ hội đèn lồng Tuyên Quang đã trở thành thương hiệu đặc biệt của "Thủ đô kháng chiến". Không chỉ lung linh, hoành tráng, lễ hội còn là một cuốn sách bằng ánh sáng kể lại những câu chuyện lịch sử và văn hóa dân tộc.

Lễ hội đèn lồng Trung thu đã trở thành thành sản phẩm văn hóa độc đáo của Tuyên Quang ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Trên các tuyến phố, du khách dễ dàng bắt gặp những mô hình đèn tái hiện hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, hình ảnh cây đa Tân Trào - biểu tượng bất diệt của cách mạng, hay sự tích hồ Gươm gắn liền với khát vọng độc lập, tự do.

Cùng với đó là hàng chục mô hình cổ tích quen thuộc như Thạch Sanh, Tấm Cám, cô bé Lọ Lem, nàng tiên cá… khiến thiếu nhi được sống trong thế giới thần tiên, vừa giàu tính giải trí vừa chan chứa giá trị giáo dục.

Người dân cũng chính là các nghệ nhân làm đèn Trung thu

ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Điều đáng quý ở Tuyên Quang, các tổ dân phố là đơn vị đứng ra làm đèn. Mỗi tổ chọn một mô hình, phân công công việc cụ thể: các bác lớn tuổi lên ý tưởng, hướng dẫn thanh niên dựng khung và hoàn thiện, trong khi các bạn thiếu nhi phụ giúp mọi người cùng làm đèn.

Anh Hoàng Mạnh Cường, thanh niên đang sống tại P. Minh Xuân (Tuyên Quang) cho biết, cả tổ dân phố coi việc làm đèn là dịp gắn kết.

"Ai cũng hào hứng, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Nhờ sắp xếp khoa học nên lễ hội vừa tạo niềm vui, vừa giữ kỷ luật học tập cho thiếu nhi", anh Cường nói.

Ngoài những mô hình con vật trong dân gian, các nghệ nhân cũng lồng ghép các câu chuyện lịch sử vào chiếc đèn, giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước cho các cháu thiếu nhi ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Hình tượng các nhân vật lịch sử được thể hiện sinh động trong lễ hội đèn lồng ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Đằng sau sự rực rỡ của lễ hội là tình yêu và tâm huyết của người dân Tuyên Quang. Họ dành nhiều tháng chuẩn bị, coi đây là trách nhiệm và niềm tự hào trong việc chăm sóc thế hệ trẻ.

Không chỉ thiếu nhi Tuyên Quang, ngày nay, lễ hội còn trở thành điểm hẹn thú vị của thiếu nhi khắp cả nước. Vào dịp cuối tuần, hàng nghìn du khách từ Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, thậm chí từ miền Nam cũng đưa con em tới Tuyên Quang chiêm ngưỡng.

Các em nhỏ được hòa mình vào không gian cổ tích, trong khi cha mẹ cảm nhận sự gắn kết cộng đồng và truyền thống hiếu học, hiếu lễ của mảnh đất cách mạng.

Đèn lồng thể hiện câu chuyện truyền thuyết hồ Hoàn Kiếm

ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Các bạn nhỏ hân hoan tham gia rước đèn ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Chị Thu Hà, du khách từ Hà Nội, chia sẻ: "Chúng tôi đưa các con đến Tuyên Quang để tận mắt thấy lễ hội đèn lồng. Các cháu rất thích vì được ngắm hình ảnh Bác Hồ, cây đa Tân Trào và những nhân vật cổ tích. Đây thực sự là trải nghiệm bổ ích mà không nơi nào có".