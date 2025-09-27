Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Độc đáo lễ hội đèn lồng Tuyên Quang

Vân Chi - Đức Trọng
Vân Chi - Đức Trọng
27/09/2025 14:03 GMT+7

Mỗi dịp tết Trung thu, Tuyên Quang lại bừng sáng với hàng trăm mô hình đèn lồng khổng lồ do các tổ dân phố thực hiện. Lễ hội trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo, vừa giáo dục và chăm sóc cho thiếu nhi, vừa thu hút du khách đến với Tuyên Quang.

Lễ hội đèn lồng Tuyên Quang đã trở thành thương hiệu đặc biệt của "Thủ đô kháng chiến". Không chỉ lung linh, hoành tráng, lễ hội còn là một cuốn sách bằng ánh sáng kể lại những câu chuyện lịch sử và văn hóa dân tộc.

Độc đáo lễ hội đèn lồng Tuyên Quang - Ảnh 1.

Lễ hội đèn lồng Trung thu đã trở thành thành sản phẩm văn hóa độc đáo của Tuyên Quang

ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Trên các tuyến phố, du khách dễ dàng bắt gặp những mô hình đèn tái hiện hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, hình ảnh cây đa Tân Trào - biểu tượng bất diệt của cách mạng, hay sự tích hồ Gươm gắn liền với khát vọng độc lập, tự do. 

Cùng với đó là hàng chục mô hình cổ tích quen thuộc như Thạch Sanh, Tấm Cám, cô bé Lọ Lem, nàng tiên cá… khiến thiếu nhi được sống trong thế giới thần tiên, vừa giàu tính giải trí vừa chan chứa giá trị giáo dục.

Độc đáo lễ hội đèn lồng Tuyên Quang - Ảnh 2.

Người dân cũng chính là các nghệ nhân làm đèn Trung thu

ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Điều đáng quý ở Tuyên Quang, các tổ dân phố là đơn vị đứng ra làm đèn. Mỗi tổ chọn một mô hình, phân công công việc cụ thể: các bác lớn tuổi lên ý tưởng, hướng dẫn thanh niên dựng khung và hoàn thiện, trong khi các bạn thiếu nhi phụ giúp mọi người cùng làm đèn.

Anh Hoàng Mạnh Cường, thanh niên đang sống tại P. Minh Xuân (Tuyên Quang) cho biết, cả tổ dân phố coi việc làm đèn là dịp gắn kết. 

"Ai cũng hào hứng, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Nhờ sắp xếp khoa học nên lễ hội vừa tạo niềm vui, vừa giữ kỷ luật học tập cho thiếu nhi", anh Cường nói.

Độc đáo lễ hội đèn lồng Tuyên Quang - Ảnh 3.

Ngoài những mô hình con vật trong dân gian, các nghệ nhân cũng lồng ghép các câu chuyện lịch sử vào chiếc đèn, giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước cho các cháu thiếu nhi

ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Độc đáo lễ hội đèn lồng Tuyên Quang - Ảnh 4.

Hình tượng các nhân vật lịch sử được thể hiện sinh động trong lễ hội đèn lồng

ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Đằng sau sự rực rỡ của lễ hội là tình yêu và tâm huyết của người dân Tuyên Quang. Họ dành nhiều tháng chuẩn bị, coi đây là trách nhiệm và niềm tự hào trong việc chăm sóc thế hệ trẻ.

Không chỉ thiếu nhi Tuyên Quang, ngày nay, lễ hội còn trở thành điểm hẹn thú vị của thiếu nhi khắp cả nước. Vào dịp cuối tuần, hàng nghìn du khách từ Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, thậm chí từ miền Nam cũng đưa con em tới Tuyên Quang chiêm ngưỡng. 

Các em nhỏ được hòa mình vào không gian cổ tích, trong khi cha mẹ cảm nhận sự gắn kết cộng đồng và truyền thống hiếu học, hiếu lễ của mảnh đất cách mạng.

Độc đáo lễ hội đèn lồng Tuyên Quang - Ảnh 5.

Đèn lồng thể hiện câu chuyện truyền thuyết hồ Hoàn Kiếm

ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Độc đáo lễ hội đèn lồng Tuyên Quang - Ảnh 6.

Các bạn nhỏ hân hoan tham gia rước đèn

ẢNH: VÂN CHI - ĐỨC TRỌNG

Chị Thu Hà, du khách từ Hà Nội, chia sẻ: "Chúng tôi đưa các con đến Tuyên Quang để tận mắt thấy lễ hội đèn lồng. Các cháu rất thích vì được ngắm hình ảnh Bác Hồ, cây đa Tân Trào và những nhân vật cổ tích. Đây thực sự là trải nghiệm bổ ích mà không nơi nào có".

Tin liên quan

Lồng đèn Trung thu labubu, babythree, con sứa... được săn đón mấy ngày qua

Lồng đèn Trung thu labubu, babythree, con sứa... được săn đón mấy ngày qua

Trung thu 2025 bên cạnh những mẫu lồng đèn truyền thống, các loại lồng đèn “hot trend” như labubu, babythree, con sứa và biểu tượng cờ đỏ sao vàng, nón lá được giới trẻ rần rần săn đón.

Khám phá thêm chủ đề

tết trung thu lễ hội trăng rằm Tuyên Quang Cây đa Tân Trào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận