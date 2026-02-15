Độc đáo mang xuồng ba lá đi hỏi cưới, tặng khách 1 tấn trái cây

Đám cưới đậm chất miền Tây

Không rạp cưới lộng lẫy, không hoa nhập ngoại hay concept tối giản đang thịnh hành, đám cưới của Trương Ngọc Triều Tiên (23 tuổi) và Trần Công Hậu (24 tuổi) khiến nhiều người bất ngờ khi tái hiện gần như trọn vẹn không khí cưới hỏi miền Tây xưa. Từ chiếc xuồng ba lá trong lễ dạm ngõ đến cổng cưới lá dừa làm thủ công, mọi chi tiết đều gắn với ký ức sông nước và vườn cây quê nhà.

Cổng cưới được gia đình Tiên làm bằng lá dừa nước và các loại trái cây miệt vườn ẢNH: NVCC

“Thật sự tụi mình từng nghĩ sẽ chờ đến khi tài chính thật vững vàng mới làm một đám cưới trong mơ. Nhưng khi quyết định cưới ở thời điểm này, cả hai tính toán rất kỹ để có một đám cưới ý nghĩa, chi phí hợp lý mà vẫn trọn vẹn cảm xúc”, Tiên nói.

Tiên cho biết cả hai đều sinh ra và lớn lên ở miền Tây, tuổi thơ gắn với sông nước, cây trái. “Thay vì chọn phong cách hiện đại, mình quyết định trở về với không khí cưới hỏi của thời trước. Trong lễ dạm ngõ, chồng mình đã mang xuồng ba lá làm mâm tráp sang hỏi cưới. Chiếc xuồng được đặt từ làng nghề đóng ghe xuồng ở Ngã Bảy (TP.Cần Thơ), quê hương của cả hai. Trên xuồng là nhãn từ nhà vườn ở Ô Môn. Hoa cầm tay của cô dâu là khóm Cầu Đúc, đặc sản trứ danh của vùng Hậu Giang (hiện tại là TP.Cần Thơ)”, Tiên kể.

Ngày dạm ngõ, nhà trai đã mang xuồng trái cây để hỏi cưới ẢNH: NVCC

Đến ngày cưới chính thức, nhà trai đã chuẩn bị 6 tráp cần xé đựng đầy trái cây sang nhà gái. “Tụi mình không trang trí tráp cầu kỳ mà tối ưu chi phí. Cần xé cũng mua từ làng nghề địa phương ở quê của mình. Thương nhất là dàn bưng tráp vì cái nào cũng nặng trĩu”, Tiên nói.

Các mâm tráp cưới được thay bằng cần xé trái cây đầy ắp ẢNH: NVCC

Điểm nhấn của đám cưới là cổng lá dừa hoàn toàn làm thủ công. Tre, trúc làm khung do gia đình chuẩn bị từ trước. Lá dừa, hoa dừa, dừa nước, đủng đỉnh được hái ngay sau vườn. Hoa tươi phần lớn do bà con lối xóm mang đến góp, một vườn hoa địa phương tặng thêm 20 chậu để không gian thêm rực rỡ.

Toàn bộ đồ trang trí đều được hái sau vườn nhà cô dâu ẢNH: NVCC

“Cực nhất là tất cả đều làm tay, rất mất thời gian. Từ cổng cưới đến bàn gia tiên đều phải nghiên cứu, thử rồi chỉnh sửa liên tục”, Tiên kể.

Ngoài ra, Tiên cho biết bình hoa trên bàn gia tiên được làm từ trái dừa trong vườn. Bánh mứt bày trên 7 chiếc xuồng tre nhỏ, tượng trưng cho quê hương Ngã Bảy của Tiên.

Lực lượng trang trí chủ yếu là thanh niên, bạn bè quen biết từ thời cô dâu tham gia công tác Đoàn, Hội. “Nhiều bạn chưa từng làm cổng cưới lá dừa lần nào. Nhưng ai cũng hào hứng, cùng nhau làm suốt hơn một ngày. Mệt nhưng rất vui”, Tiên nói.

Không chỉ dùng trái cây để trang trí, gia đình Tiên còn chuẩn bị khoảng 1 tấn trái cây làm quà tặng khách. Vú sữa tím từ vườn nhà là chủ đạo, ngoài ra còn có bưởi, xoài, mận, cam, dừa…

Khách tham dự thích thú vì được tặng trái cây mang về ẢNH: NVCC

“Mẹ và mình vừa chuẩn bị để trang trí, vừa chia sẵn từng túi, mỗi loại một ít. Đặt ở bàn đón khách để khi khách ra về có thể mang theo”, Tiên kể. Theo cô dâu, nhiều khách từ TP.HCM về dự cưới tỏ ra thích thú vì lần đầu được nhận quà cưới là trái cây tươi.

“Mọi thứ rất đơn giản, bình dị nhưng đó là tâm huyết của hàng chục con người. Của ba mẹ, cô chú, anh chị, bạn bè… Ai cũng dành thời gian, tình cảm để cùng mình hoàn thành đám cưới”, Tiên nói.

Hai vợ chồng cho biết đã lên kế hoạch trong 4 tháng, chi tiết từng khâu để không áp lực tài chính. “Mình muốn mọi thứ phải thật nhất, gần gũi nhất. Đó là căn nhà mình sinh ra và lớn lên. Trang trí thật đẹp nhưng vẫn là nhà mình, nơi mình luôn muốn trở về”, Tiên nói.

Về chi phí, cô dâu cho biết nếu thuê trọn gói dịch vụ trang trí sẽ tốn một khoản tương đương phần trái cây. “Thay vì thuê ngoài không có quà cho khách, tụi mình chọn làm tại nhà và có quà mang về. Gia đình rất ủng hộ vì vừa vui vừa ý nghĩa”, Tiên cho hay.

Nguyễn Thị Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, khách mời đến dự đám cưới, cho biết: “Mình rất ấn tượng với phong cách làm đám cưới của Tiên và Hậu rất đậm chất miền Tây. Ngoài ra còn có quà “cây nhà lá vườn” mang về nữa. Sau này đám cưới của mình, mình cũng sẽ dự định tổ chức theo phong cách như vậy”, Ngọc hào hứng chia sẻ.