Giới trẻ

Độc đáo thiệp mời với hiệu ứng thực tế ảo sống động

Thanh Duy
Thanh Duy
09/08/2025 13:27 GMT+7

Một nhóm sinh viên Cần Thơ làm thiệp mời với hình ảnh chuyển động thực tế ảo, âm thanh sống động, tạo nên sự tương tác thú vị cho lời mời online.

Trong nhiều sự kiện và đám tiệc, thiệp mời là không thể thiếu. Có người còn chịu chi nhiều tiền để có một tấm thiệp đẹp. Tuy nhiên, với thiệp giấy truyền thống hầu như khách mời chỉ quan tâm tới ngày, giờ, địa điểm tổ chức. Việc gửi thiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn với những vị khách ở xa. Thấy vậy, một nhóm sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ đã thực hiện thiệp công nghệ số tích hợp AR (thực tế ảo) để tạo nên sự ấn tượng và tăng tương tác cho lời mời online.

Chủ nhân của ý tưởng nói trên gồm 5 sinh viên: Văn Châu Linh (trưởng nhóm), Nguyễn Thành Phát, Nguyễn Hải Dương, Bùi Phạm Mộng Trân, Nguyễn Thị Hồng Tươi. 

- Ảnh 1.

Nhóm sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ thực hiện ý tưởng thiệp mời công nghệ số tích hợp thực tế ảo

ẢNH: THANH DUY

Trước đó thiệp mời công nghệ số đoạt giải nhì cuộc thi Business Challenge năm 2024 do Trường ĐH FPT Cần Thơ tổ chức. Từ một cuộc thi khởi nghiệp, sản phẩm của nhóm được nhiều người biết đến và ủng hộ đến nay. Thế nên, song song với việc học, nhóm nhận đơn thiết kế cho khách hàng. Làm loại thiệp này nhóm có nhiều động lực, vì ai cũng yêu thích công nghệ thông tin.

Nếu như thiệp giấy truyền thống in ấn những con số, chữ viết và hình ảnh mang tính chất tĩnh thì thiệp công nghệ số nổi bật với sự chuyển động 3D và thực tế ảo, gây ấn tượng bởi có yếu tố trải nghiệm. Tùy vào yêu cầu của khách hàng, tính chất sự kiện, nhóm sẽ thiết kế đồ họa chủ đề chính cho tấm thiệp. Mỗi tấm thiệp sẽ có một mã quét tích hợp nhiều tính năng.

- Ảnh 2.

Khi quét mã trên ứng dụng Artivive, hình ảnh thiệp mời sẽ chuyển động thực tế ảo và âm nhạc sẽ phát lên tạo sự thú vị cho khách mời

ẢNH: THANH DUY

Điểm độc đáo của loại thiệp này là gây tò mò cho thị giác. Chẳng hạn, với thiệp mời "Mùa xuân vùng cao", nhóm thiết kế theo phong cách khảm xà cừ, miêu tả quang cảnh lễ hội vùng cao Tây Bắc. Khi quét mã QR, một đoạn nhạc đặc trưng ở vùng núi sẽ phát lên. Tấm thiệp trở nên sống động hiệu ứng thực tế ảo tạo tuyết rơi, mây bay, ánh sáng tăng giảm lấp lánh. Khách mời có thể chụp ảnh hoặc quay video với phông nền về mùa xuân vùng cao phía sau.

Bên cạnh đó, trong mã QR, tấm thiệp còn tích hợp nhiều tiện lợi khác, như link bản đồ thông minh, google form (gửi lời chúc mừng, ghi nhận phản hồi của khách mời), số tài khoản ngân hàng... Với thiệp công nghệ số, chủ tiệc có thể quay video chia sẻ lời mời đến từng người. Những vị khách ở xa có thể nhận được tấm thiệp với diện mạo chỉn chu, có động lực để xem và check-in để chia sẻ niềm vui cùng bạn bè.

- Ảnh 3.

Hình nền cho khách mời check-in tại sự kiện sau khi quét mã QR

ẢNH: THANH DUY

Hiện, nhóm sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ thiết kế thiệp công nghệ số cho đám cưới, sinh nhật, quà tặng, sự kiện (khai trương, tri ân, kỷ niệm…). Ý tưởng này đã được tham gia triển lãm và giới thiệu tại nhiều sự kiện lớn trong trường. 

"Một tấm thiệp có thể gửi đến nhiều người, không cần in ấn tốn kém. Khi không sử dụng thiệp nữa cũng không vứt ra môi trường gây ô nhiễm. Tuy nhiên, thiệp công nghệ số phải tải app trên điện thoại về sử dụng. Thời gian tới, nhóm sẽ phát triển nền tảng độc lập, không phụ thuộc vào bên thứ 3. Đồng thời, mở rộng thêm các tính năng như AI lời mời cá nhân, hiệu ứng AR theo thời gian thực", Linh chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Luân, Chủ nhiệm Bộ môn khởi nghiệp Trường ĐH FPT Cần Thơ, đánh giá thiệp công nghệ số có nhiều tiềm năng. Mỗi tấm thiệp là một phiên bản khác nhau, thể hiện sự sáng tạo và dấu ấn cá nhân hóa rất rõ nét. Chính điều này tạo nên sự tương tác thú vị giữa người mời và người được mời. Dự án đã có doanh số. Nhà trường cũng đã hỗ trợ các bạn tham gia triển lãm, kết nối với khách hàng. Ý tưởng xuất phát từ việc nghiên cứu khoa học, có cơ sở tin cậy. Vừa qua, các bạn cũng có dịp trình bày tại một hội nghị khoa học tại Thái Lan.

