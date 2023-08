Những thông điệp cực dễ thương như "Kẹt xe bực bội? Lập đội bay Nhật, Hàn, châu Âu" hay "Đừng ngập trong task, bay Nhật, Hàn, châu Âu bao match" đến từ EVA Air khiến nhiều bạn trẻ đam mê du lịch "đứng ngồi không yên".

Bạn N.T.T (27 tuổi) chia sẻ: "Trên đường về nhà, vô tình nhìn thấy những thông điệp thấu hiểu nỗi lòng mình từ EVA Air, mình chợt nhận ra lâu lắm rồi không tự thưởng cho bản thân một chuyến đi nào cả. Đây chính là thông điệp từ 'vũ trụ' kêu mình phải sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi và đi du lịch thôi!".



Thông điệp dễ thương từ EVA Air nổi bật tại Ngã 6 Phù Đổng, nơi giao điểm của 6 con đường sầm uất quận 1, TP.HCM

Song song với phương tiện truyền thông quen thuộc như biển quảng cáo ngoài trời và TVC, EVA Air còn triển khai hình thức tiếp cận độc đáo, sử dụng xe buýt 2 tầng lưu thông trên khắp đường phố Sài Gòn mang theo hình ảnh Hoàng Yến Chibi. Luôn gắn liền với hình ảnh năng động, tích cực, cô nàng đa tài Hoàng Yến Chibi là lựa chọn lý tưởng, đưa hình ảnh hãng hàng không EVA Air đến gần hơn với khách hàng. Có thể thấy, không đơn thuần thực hiện một chiến dịch quảng cáo, EVA Air còn truyền đi thông điệp tích cực, thúc đẩy niềm đam mê du lịch, khơi gợi những kế hoạch khám phá mà giới trẻ đã "bỏ quên" bấy lâu nay.

Hình ảnh Hoàng Yến Chibi giữa màu xanh lá cây nổi bật của EVA Air trên chiếc xe buýt khiến ai qua đường cũng phải ngoái lại nhìn

EVA Air là hãng hàng không đến từ đảo ngọc Đài Loan, thành viên của Liên minh Hàng không Star Alliance sở hữu mạng lưới bay rộng lớn gồm hơn 1.300 điểm đến, tiêu biểu như Mỹ, Canada, Đài Loan, Nhật Bản, Châu Âu, Úc và Hàn Quốc. Tại thị trường Việt Nam, EVA Air đều có văn phòng đại diện tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng mang lại nhiều lựa chọn di chuyển nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng. Với đội ngũ tiếp viên người Việt đông đảo lên đến gần 300 người, EVA Air luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng để mang tới những trải nghiệm bay đáng nhớ.

Chưa dừng lại ở đó, để phục vụ nhu cầu giải trí của hành khách trên mỗi chuyến bay, EVA Air còn mang đến hệ thống giải trí cao cấp như kho sách báo, chương trình truyền hình, phim ảnh, âm nhạc hay các trò chơi đa dạng. Đáng chú ý, khách hàng có thể đặt trước trực tuyến các sản phẩm miễn thuế trước khi bay, giúp trải nghiệm mua sắm miễn thuế thú vị hơn bao giờ hết. Hãng hàng không cũng được nhiều tín đồ xê dịch chấm điểm cộng bởi thực đơn món ăn phong phú và hấp dẫn.

Khi đặt hạng Economy Class (Phổ Thông), du khách còn được chiêu đãi bữa tiệc thỏa mãn thị giác và vị giác với các món ăn mang nhiều phong cách từ châu Á tới châu Âu

Với những ưu điểm kể trên, không khó hiểu khi trong năm 2023 EVA Air liên tục đạt được những giải thưởng danh giá trong ngành hàng không, tiêu biểu như: Top 8 hãng hàng không tốt nhất thế giới do Airline Ratings bình chọn, Top 9 hãng hàng không tốt nhất thế giới do Skytrax bình chọn và thắng luôn 2 hạng mục "World's Best Premium Economy Class" và "World's Best Premium Economy Class Inflight Catering" trong đêm trao giải tổ chức bởi Skytrax... Đáng chú ý, EVA Air còn đánh dấu cột mốc 8 năm liên tục đạt chứng nhận Hãng hàng không 5 sao từ Skytrax kể từ năm 2016.

Trong suốt 32 năm có mặt tại Việt Nam, EVA Air - hãng hàng không đến từ đảo ngọc Đài Loan vẫn luôn ghi dấu ấn với trải nghiệm dịch vụ hàng không chuẩn quốc tế, chất lượng 5 sao và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, mang đến cho khách hàng những chuyến bay tuyệt vời và đáng nhớ.

Truy cập website: https://www.evaair.com/vi-vn/index.html hoặc liên hệ văn phòng EVA Air tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng để biết thêm thông tin chi tiết.