Độc đáo thực phẩm làm từ tre, phế phẩm tái chế thành kệ kê hàng

Ngày 6.9, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn sáng tạo và phát triển bền vững (CCS) và Viện Hanns Seidel Foundation Vietnam phối hợp tổ chức vòng chung kết quốc gia cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh xanh toàn cầu (ClimateLaunchpad Việt Nam 2024).

10 đội thi tham dự vòng chung kết gồm: ADN Solutions, AeroCon, AirX Carbon, GTS - Probiotics for Life, Ion Technology Vietnam, Fuwa Biotech, Grac, Meron Farm, Renewjeans - Tái sinh jeans cũ, Sắc Mộc Tinh.

Chị Nguyễn Thị Minh Thùy, người sáng lập GTS - Probiotics for Life, chia sẻ ý tưởng "biến những quả điều chưa được sử dụng thành một sản phẩm có giá trị" ẢNH: ĐAN THANH

Các đội tranh tài với hình thức thuyết trình các ý tưởng kinh doanh xanh. Ý tưởng của mỗi đội thi đều được ươm mầm từ niềm đam mê và sự cống hiến trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới tương lai bền vững.

Trao đổi với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Minh Thùy, người sáng lập GTS - Probiotics for Life, chia sẻ ý tưởng "biến những quả điều chưa được sử dụng thành một sản phẩm có giá trị".

"Chúng tôi thu gom những quả điều chín từ cây điều, ngâm và rửa chúng, để chúng lên men tự nhiên. Tiếp đến, chúng tôi lọc để chiết xuất phần nước, sau đó đóng chai phần nước này. Bã điều còn lại được tái chế thành phân bón sinh học thân thiện với môi trường.

Chúng tôi bán tinh chất quả điều lên men với giá chỉ 14 USD mỗi lít. Sản phẩm của chúng tôi là lựa chọn lý tưởng cho phụ nữ từ 25 - 55 tuổi, quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp, với thu nhập hàng tháng trên 600 USD", chị Thùy nói.

Đáng chú ý, ở phần tác động khí hậu, người sáng lập GTS - Probiotics for Life nhấn mạnh: "GTS - Probiotics for Life không chỉ hướng về lợi nhuận mà còn về tác động thực sự. Vào năm 2028, chúng tôi sẽ chiếm 80% thị trường đột phá, sử dụng hơn 3.400 tấn thịt quả điều.

Nếu để thối rữa, lượng quả điều này sẽ phát thải hơn 6.200 tấn CO 2 . Ngay cả khi tính toán khoảng 660 tấn CO 2 từ bao bì của chúng tôi, chúng tôi vẫn giảm phát thải khoảng 5.600 tấn CO 2 . Đó là cách chúng tôi biến chất thải thành tác động môi trường thực sự và có thể đo lường được".

Sau 10 phần thi thuyết trình của các đội thi, Ban Giám khảo đã đánh giá toàn diện và công bố top 3 đội thi xuất sắc nhất trong vòng chung kết quốc gia và đại diện Việt Nam tại vòng chung kết khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra vào tháng 10 tới.



Cụ thể, đội thi đạt giải nhất là AirX Carbon. AirX Carbon hướng tới mục tiêu cung cấp pallet (kệ kê hàng - PV) từ phế phẩm nông nghiệp cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới, đảm bảo tính bền vững mà không làm giảm chất lượng, lợi nhuận.

ĐAN THANH

Giải pháp của AirX Carbon nhằm thay thế các loại pallet gỗ, nhựa và bìa cứng truyền thống, vốn chiếm 99% thị phần hiện tại. Đây đều là những lựa chọn đắt đỏ và gây hại cho môi trường.

Mặc dù các phương thức này đã tồn tại suốt một thế kỷ qua dưới áp lực của nhu cầu thương mại toàn cầu, nhưng sự đổi mới của AirX Carbon mang đến một khái niệm mới - tái chế chất thải thành pallet thân thiện môi trường với giá cả phải chăng.

Đội thi đạt giải nhì là FUWA Biotech. FUWA sản xuất chất tẩy rửa sinh học từ vỏ dứa bằng cách áp dụng công nghệ enzyme sinh học, đồng thời giảm thiểu rác thải nhựa thông qua các trạm chiết. Tất cả các sản phẩm sinh học của FUWA đều được tạo ra với mục tiêu giảm thiểu độc hại so với các sản phẩm hóa học công nghiệp.

Đội thi đạt giải ba là Sắc Mộc Tinh. Sắc Mộc Tinh đã phát triển công nghệ thân thiện với môi trường để sản xuất các sản phẩm thực phẩm từ tre, chẳng hạn như lá trà tre và măng khô trắng. Sáng kiến của Sắc Mộc Tinh tạo ra thực phẩm lành mạnh, đồng thời tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường...

Tại vòng chung kết khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 3 đội thi xuất sắc nhất sẽ nhận được giải thưởng lần lượt là 4.500 euro, 2.000 euro và 1.000 euro.