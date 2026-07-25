Độc đáo tranh bích họa kể câu chuyện về một Việt Nam thống nhất ở Côn Đảo

Ngày 25.7, tại đặc khu Côn Đảo, Công an TP.HCM đã khánh thành công trình tranh bích họa Việt Nam tươi đẹp với chủ đề "Việt Nam hợp nhất - Bản hùng ca 34 tỉnh thành" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8-2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19.8.2005 – 19.8.2026). Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã tham dự lễ khánh thành.

Bí thư Thành ủy TP.HCM tham dự lễ khánh thành công trình ẢNH: CTV

Giữa không gian biển trời hùng vĩ của Côn Đảo, công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành một công trình nghệ thuật công cộng mang tầm vóc mới. Không chỉ tái hiện vẻ đẹp của đất nước trong giai đoạn phát triển sau quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, công trình còn kể câu chuyện về một Việt Nam thống nhất, giàu bản sắc và không ngừng vươn lên bằng ngôn ngữ hội họa giàu cảm xúc.

Khác với những bức tranh bích họa đơn lẻ, công trình được thiết kế theo hình thức panorama liên hoàn, trải dài trên 5 vách tường sát chân núi ven đường từ trung tâm Côn Đảo đi sân bay Côn Đảo và kết nối thành một chỉnh thể thống nhất theo trục Bắc - Trung - Nam.

Mỗi mảng tranh là một lát cắt tiêu biểu về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và đời sống của các địa phương, đồng thời hòa quyện trong một dòng chảy thị giác xuyên suốt, đưa người xem bước vào hành trình khám phá đất nước từ miền núi cao hùng vĩ, đồng bằng trù phú đến biển đảo thiêng liêng.

Các họa sĩ vẽ tranh bức họa trên vách tường ẢNH: NGUYỄN LONG

Điểm đặc biệt của công trình là việc chắt lọc những địa danh tiêu biểu đại diện cho 34 đơn vị hành chính sau sáp nhập. Các hình ảnh được lựa chọn dựa trên giá trị cảnh quan, chiều sâu lịch sử - văn hóa, tính biểu tượng vùng miền và khả năng nhận diện trong tâm thức cộng đồng.

Mỗi địa phương như một "nốt nhạc" mang âm sắc riêng, khi kết hợp lại đã tạo nên bản hùng ca chung về một Việt Nam thống nhất, phát triển và hội nhập.

Dự án không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là một không gian giáo dục trực quan giàu tính trải nghiệm. Thông qua ngôn ngữ tạo hình tả thực kết hợp phong cách hiện đại, người xem có thể dễ dàng tiếp cận những kiến thức về địa lý, lịch sử và văn hóa của từng vùng miền.

Mỗi bức tranh mở ra một câu chuyện, mỗi hình ảnh gợi nhắc về truyền thống, con người và những dấu ấn đặc sắc của quê hương, góp phần nuôi dưỡng tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa Việt Nam.

Bảng màu chủ đạo với sắc xanh của biển, xanh của rừng cùng ánh sáng tự nhiên tạo nên cảm giác trong lành, rộng mở và hài hòa với cảnh quan Côn Đảo. Ngôn ngữ tạo hình gần gũi giúp công chúng ở mọi lứa tuổi dễ dàng tiếp cận, đồng thời bảo đảm giá trị thẩm mỹ lâu dài, để công trình không chỉ là điểm tham quan mà còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Họa sĩ Lê Viên đang vẽ các lá cây cho bức tranh ẢNH: NGUYỄN LONG

Đặc biệt, việc lựa chọn Côn Đảo làm nơi đặt công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Là vùng đất gắn liền với lịch sử đấu tranh kiên cường của dân tộc, đồng thời sở hữu hệ sinh thái biển đảo độc đáo, Côn Đảo là điểm giao thoa giữa ký ức và hiện tại, giữa thiên nhiên và con người, giữa truyền thống và khát vọng phát triển.

Trong bối cảnh đó, bức bích họa panorama không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan công cộng mà còn trở thành cầu nối đưa lịch sử, văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Hơn cả một tác phẩm mỹ thuật quy mô lớn, "Việt Nam hợp nhất - Bản hùng ca 34 tỉnh thành" là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, thống nhất và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới.