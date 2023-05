Độc đáo tranh vẽ bằng cà phê ở Đà Lạt

Những ngày đầu tháng 5, tại Stop And Go Art Space (đường Lý Tự Trọng, TP.Đà Lạt) diễn ra triển lãm Dalat Rendezvous season 7, khởi động sân chơi nghệ thuật cho mùa hè 2023. Dịp này, lần đầu tiên nữ họa sĩ goY Tran trình làng 20 tranh vẽ bằng cà phê độc đáo. Đây cũng là loại chất liệu đặc trưng của Đà Lạt.

goY Tran cho biết cô bắt đầu vẽ tranh trong giai đoạn bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Là người yêu thích khám phá, ham học hỏi và đặc biệt thích cà phê, goY Tran đã thử vẽ tranh bằng cà phê. Cô tự học và thử nghiệm để có được kết cấu phù hợp giữa cà phê và nước, rồi chính từ đây, goY đã tìm thấy tiếng nói của mình trong hội họa.

goY Tran vẽ bằng bột cà phê, nước cà phê và cả vỏ cà phê. Sự kiên trì và sáng tạo của goY Tran đã mang lại thành công. Chủ đề chính trong tranh của cô là mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Ngoài tranh vẽ, Dalat Rendezvous season 7 còn có sự góp mặt của hàng chục bức ảnh đương đại của các tác giả trẻ: Bùi Nguyên Vũ, Đức Đặng, Thành Nguyễn, Bằng Dương.

Nghệ sĩ thị giác Phan Quang, người khởi xướng và đã thực hiện thành công 6 lần triển lãm Dalat Rendezvous cho biết: "Dalat Rendezvous lần 7 hoàn toàn khác với những lần trước, hướng người xem đến góc nhìn đa chiều cởi mở trong cách thưởng thức tác phẩm nhiếp ảnh - hội họa ảnh".

Các tác giả đều đến với nghệ thuật bằng đam mê, tự cảm nhận, tự học và có cách sáng tác không bị gò bó trong khuôn khổ nên triển lãm lần này hoàn toàn mới mẻ từ phong cách sáng tác, ý tưởng cho đến chất liệu.

Đơn cử, họa sĩ Bùi Nguyên Vũ mang đến bộ ảnh Ánh sáng và bóng tối tạo sự khác biệt và lạ lẫm đối với người xem. Ánh sáng và bóng tối là một phần của dự án Streetformed.bw bao gồm những bức ảnh đường phố, nơi lưu lại khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối đan xen tạo nên những hình dạng khác nhau.

Nguyên Vũ hy vọng những tác phẩm của mình giúp người xem và những người thực hành nhiếp ảnh khác có cái nhìn mới mẻ hơn về ảnh trắng đen.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Đức Đặng - từng có triển lãm cá nhân Another world, another me tại Nhà thông tin triển lãm Hòa Bình - Đà Lạt vào năm 2018, mang đến triển lãm bộ ảnh mới đầy tính ẩn dụ và trừu tượng. Đức Đặng lý giải: "Cuộc đời chính là chất liệu tạo nên tác phẩm mang thiên hướng nghệ thuật để thể hiện ngôn ngữ khác biệt cho từng cá thể. Những điều ấn tượng từ sự tối giản và chân thật sẽ chạm đến trái tim con người".

Dalat Rendezvous season 7 phục vụ những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, hội họa và du khách suốt mùa hè 2023, kéo dài đến hết 15.8.