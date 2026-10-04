'Độc lạ Bình Dương': Đứng ở công viên chụp ảnh dạo, khách 'trả bao nhiêu cũng được'

"Độc lạ Bình Dương": Ngồi trong công viên, chụp ảnh người đi đường

Khoảng 2 tháng qua, vào buổi tối, Tô Ngọc Hậu (24 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, TP.HCM; trước là xã Hòa Phú, H.Củ Chi, TP.HCM) thường mang máy ảnh đến công viên ngay khu vực ngã 6 Bình Dương. Không dựng bối cảnh, không chuẩn bị một khu chụp riêng, Hậu chỉ chọn vị trí phù hợp, lên đèn, canh góc máy rồi chờ những người có nhu cầu.

Hậu chụp ảnh dạo ở khu vực ngã 6 Bình Dương ẢNH: THANH NAM

Ai muốn có một vài tấm ảnh đẹp khi đang lưu thông trên đường có thể ghé lại, nói với Hậu trước. Sau đó, người được chụp tiếp tục di chuyển, còn Hậu đứng tại vị trí đã chọn để bắt khoảnh khắc.

Cách làm khá đơn giản nhưng những bức ảnh nhận được lại được nhiều người trẻ yêu thích bởi ánh sáng, góc máy và khoảnh khắc tự nhiên.

Nguyễn Thị Thanh Ngân (25 tuổi, làm việc tại Aeon Mall Bình Dương Canary), từng nhờ Hậu chụp ảnh cho biết ban đầu khá bất ngờ khi biết có người ngồi trong công viên để chụp người đi đường.

"Lúc đầu mình cũng nghĩ thử cho vui thôi, không kỳ vọng nhiều vì chụp ngoài đường mà. Nhưng khi Hậu gửi ảnh thì mình khá bất ngờ, hình lên rất đẹp, ánh sáng cũng đẹp. Mình thích nhất là ảnh nhìn tự nhiên, không có cảm giác đang cố tạo dáng", Ngân chia sẻ.

Theo Ngân, cách chụp của Hậu cũng thuận tiện hơn một buổi chụp ảnh thông thường. "Mình chỉ cần chạy xe qua đúng góc Hậu canh sẵn, không mất nhiều thời gian. Có những tấm nhìn giống như được chụp tình cờ trên đường, nhưng lại rất có không khí", Ngân nói.

Nhiều người sở hữu những bức ảnh đẹp do Hậu chụp ẢNH: TÔ NGỌC HẬU

Đặng Thanh Hải (27 tuổi, ngụ ở P.Thuận An, TP.HCM; trước là P.An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương) cũng từng sử dụng dịch vụ cho biết biết đến Hậu qua mạng xã hội và sau đó thử ghé qua.

"Mình thấy mấy tấm Hậu chụp đăng lên khá đẹp nên hôm đó đi ngang khu vực này mình ghé thử. Cái mình thích là không cần chuẩn bị quần áo, trang điểm hay thuê nguyên một buổi chụp. Đi chơi với bạn bè, muốn có vài tấm hình thì ghé chụp luôn", Hải kể.

Sau khi nhận ảnh, Hải cho biết đã sử dụng một số hình làm ảnh đại diện và đăng lên mạng xã hội.

"Bạn bè mình còn hỏi chụp ở đâu mà đẹp vậy. Mình nói là đang chạy xe ngoài đường thì ghé lại nhờ chụp", Hải cười và cho hay.

Người trẻ ở P.Thủ Dầu Một thích với ý tưởng chụp ảnh dạo của Hậu ẢNH: TÔ NGỌC HẬU

Hậu vốn có chuyên môn quay phim, chụp ảnh và đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực này. Ban ngày, anh làm việc tại công ty. Buổi tối, mỗi khi có thời gian, anh đến khu vực ngã 6 Bình Dương để chụp ảnh tự do.

Theo Hậu, ý tưởng xuất phát từ việc Hậu biết đến một số cách chụp ảnh ngoài đường phố và muốn thử thực hiện tại khu vực P.Thủ Dầu Một.

"Tôi thấy cách chụp như vậy khá dễ thương. Tôi chọn một địa điểm có không gian đẹp, đứng trong công viên, chuẩn bị ánh sáng rồi chụp cho những người đang đi đường. Tôi muốn thử xem mọi người có thích không", Hậu chia sẻ.

Hậu cũng kể, điều quan trọng là người được chụp phải chủ động liên hệ trước. Anh không tự ý chụp rồi sử dụng hình ảnh của người đi đường. Người đi ngang qua nếu muốn được chụp có thể ghé lại, trao đổi với Hậu về vị trí và cách chụp. Sau khi hoàn tất, ảnh được gửi trực tiếp cho khách.

Hậu cũng đặt ra một số nguyên tắc riêng trong quá trình chụp. "Không đội nón bảo hiểm, xe độ pô, tụ tập đông người là tôi không chụp. Tôi chỉ đứng trong công viên, không đứng dưới lòng đường, lề đường để chụp", Hậu nói.

Khoảnh khắc tham gia giao thông của người đi đường ẢNH: TÔ NGỌC HẬU

Không bảng giá, khách trả bao nhiêu tùy tâm

Điểm khiến dịch vụ chụp ảnh của Hậu được nhiều người chú ý không chỉ nằm ở cách chụp ngoài đường mà còn ở mức giá.

Hậu không niêm yết một mức phí cố định. Khi khách hỏi giá, câu trả lời thường là "bao nhiêu cũng được".

"Tôi để mọi người tùy tâm. Có những bạn hỏi giá rồi nói chưa có tiền hoặc điều kiện chưa thuận tiện thì tôi vẫn chụp. Có người thấy hình đẹp, thấy vui thì gửi lại cho tôi", Hậu kể.

Với Hậu, đây vừa là công việc tay trái để có thêm thu nhập, vừa là cách anh tận dụng chuyên môn chụp ảnh của mình vào thời gian buổi tối.

Ảnh Hậu chụp ẢNH: TÔ NGỌC HẬU

Trong khoảng 2 tháng hoạt động, cách chụp này bắt đầu được nhiều người biết đến. Không chỉ người trẻ, các gia đình trẻ cũng tìm đến để có những bức ảnh khi đi qua khu vực ngã 6 Bình Dương.

Có người muốn chụp một mình, có người đi cùng bạn bè hoặc người thân. Điểm chung là họ không cần chuẩn bị trước một buổi chụp ảnh riêng mà có thể kết hợp với việc đi lại, dạo phố.

Những bức ảnh sau khi hoàn thành được Hậu chỉnh sửa rồi gửi lại cho người được chụp. Với những người muốn sử dụng hình ảnh trên mạng xã hội, việc đăng tải cũng được trao đổi trước.

"Tôi nghĩ mình làm nghề thì quan trọng nhất là hình ảnh của khách phải được tôn trọng. Người ta đồng ý thì mình mới đăng, còn không thì mình chỉ gửi hình cho người ta", Hậu chia sẻ thêm.

Tô Ngọc Hậu ẢNH: THANH NAM

Từ một ý tưởng chụp ảnh tự do vào buổi tối, khu vực công viên gần ngã 6 Bình Dương dần trở thành một điểm hẹn nhỏ của những người muốn lưu lại khoảnh khắc trên đường phố.

Không có studio, không có phông nền được dựng sẵn, cũng không có bảng giá cố định. Người chụp chỉ cần mang theo máy ảnh, chọn một góc sáng và chờ những người muốn được ghi lại khoảnh khắc của mình.