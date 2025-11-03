Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Độc lạ 'mèo xấu nhất thế giới' trị giá 400 triệu đồng dự thi hoa hậu mèo

Thái Phúc
Thái Phúc
03/11/2025 09:00 GMT+7

Cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee cat show 2025 vừa chính thức diễn ra tại TPHCM. Chương trình nhằm tôn vinh những người nuôi mèo, tìm ra con mèo đạt danh hiệu Vô địch thế giới.

Hơn 100 con mèo dự thi hoa hậu 

Cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee cat show 2025 thu hút hơn 100 con mèo trên khắp thế giới. Cuộc thi do Hiệp hội Mèo quốc tế tổ chức, nhằm tìm ra mèo đạt danh hiệu Vô địch thế giới. Đây là lần thứ 5 cuộc thi diễn ra và thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia châu Á như: Philippines, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam…

Độc lạ 'mèo xấu nhất thế giới' tham gia hoa hậu mèo đẹp - Ảnh 1.

Cuộc thi năm nay thu hút nhiều bạn trẻ đến tham gia

ẢNH: THÁI PHÚC

Để chọn ra “hoa hậu mèo”, ban giám khảo sẽ đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe như gương mặt, vóc dáng, cân nặng, sự thân thiện, xã hội hóa… Năm nay với sự mở rộng cuộc thi, WCF International Jubilee cat show 2025 đã thu hút nhiều giống mèo quý hiếm trên thế giới như mèo Anh, mèo Bengal, Ragdoll, Maine Coon, mèo Mỹ lông ngắn, mèo Cornish Rex, mèo lông xoăn, siberian, selkirk rex…

Độc lạ 'mèo xấu nhất thế giới' tham gia hoa hậu mèo đẹp - Ảnh 2.

Ban giám khảo sẽ đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe

ẢNH: THÁI PHÚC

Hà Thị Mộng Trinh (29 tuổi), ngụ đường Bạch Đằng, P. Thủ Dầu Một (trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), TP.HCM, cho biết: "Đây là lần thứ tư tôi tham gia cuộc thi này. Theo tôi, tiêu chí quan trọng nhất để giám khảo đánh giá một chú mèo đạt giải cao là sức khỏe vì một con mèo muốn đẹp thì trước hết phải khỏe mạnh, có nguồn gene tốt, không bệnh tật". 

Mộng Trinh cho biết thêm mỗi lần tham dự, đều học thêm nhiều điều để cải thiện công tác chăm sóc, giúp trại của mình ngày càng phát triển và có thêm nhiều con mèo đẹp hơn. 

"Năm nay, tôi đặc biệt học được nhiều tiêu chí mới dành cho dòng Maine Coon, giống mèo mà tôi đang nuôi. Các giám khảo luôn nhấn mạnh yếu tố sức khỏe tổng thể, từ cấu trúc xương, bộ lông đến thần thái đều phải thể hiện sự khỏe mạnh và cân đối", Mộng Trinh nói. 

Trinh cho hay lần này mang hai con mèo của mình đi thi, còn khách hàng, những người từng mua mèo từ trại cũng mang thêm khoảng 25 con khác đến tham dự, "Tính đến hôm qua, trại của tôi đã đạt top 1 mèo neuter, cùng top 3 và top 7 ở hạng mục junior, nên tôi cảm thấy rất vui và tự hào với kết quả năm nay", Mộng Trinh hào hứng. 

Độc lạ 'mèo xấu nhất thế giới' tham gia hoa hậu mèo đẹp - Ảnh 3.
Độc lạ 'mèo xấu nhất thế giới' tham gia hoa hậu mèo đẹp - Ảnh 4.
Độc lạ 'mèo xấu nhất thế giới' tham gia hoa hậu mèo đẹp - Ảnh 5.

Các con mèo đáng yêu có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng đến từ nhiều quốc gia khác nhau tranh tài tại cuộc thi

ẢNH: THÁI PHÚC

Độc lạ 'mèo xấu nhất thế giới' tham gia hoa hậu mèo đẹp - Ảnh 6.

ẢNH: THÁI PHÚC

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là sự dự thi của mèo Naomi, được mệnh danh mèo “xấu nhất thế giới”. Naomi thuộc giống Xiêm cổ Thái Lan với trị giá hơn 400 triệu đồng. Con mèo nổi tiếng trên mạng xã hội với những hình ảnh hài hước, xấu xí thu hút hàng triệu lượt view.

Con mèo Naomi đến từ Thái Lan, được mệnh danh mèo “xấu nhất thế giới” đến tham dự cuộc thi

ẢNH: THÁI PHÚC

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên ban Thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Mèo Việt Nam, cho biết: “Cuộc thi mèo đẹp hằng năm luôn mang ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh người nuôi thú cưng và nâng cao phúc lợi động vật. Theo đó, cuộc thi không chỉ là dịp để Việt Nam cọ sát với các đối thủ trong khu vực, mà còn trích lợi nhuận cho các tổ chức chăm sóc chó, mèo cơ nhỡ như: Vườn mèo lang thang, Sân nhà nhiều chó”.

“Đây đã là năm thứ 5, WCF tại Việt Nam tổ chức cuộc thi hoa hậu mèo cho các thí sinh khắp thế giới. Cuộc thi luôn nhận nhiều sự ủng hộ, vui vẻ từ cộng đồng nuôi mèo quốc tế bởi sự thân thiện, ham học hỏi của các thí sinh trong nước. Tôi tin rằng với sứ mệnh của cuộc thi, chúng tôi sẽ giúp người dân nâng cao hiểu biết hơn về nuôi dưỡng, chăm sóc thú cưng, đồng thời giảm thiểu nạn bắt và giết chó, mèo”, ông Sơn chia sẻ thêm.

