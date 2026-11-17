Gửi nguyện ước vào mô hình kiến

Trong không gian sân trường, mô hình con kiến khổng lồ dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của sinh viên. Nơi đây là không gian nguyện ước, một trong các hoạt động hướng đến ngày truyền thống sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Mô hình con kiến như đang “cõng” theo hàng trăm ước mơ của sinh viên tại trường, với chi chít tờ giấy nguyện ước được treo xung quanh mô hình.

Mô hình kiến khổng lồ được dựng lên ngay tại sân trường ẢNH: THẾ DUY

Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh viên ngành thiết kế nội thất, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết đã theo dõi sự kiện ngày truyền thống sinh viên của trường qua nhiều năm, tại không gian nguyện ước mỗi năm đều được làm mới và mô hình năm nay đã đặc biệt thu hút nữ sinh.

“Mình chấm điểm 10/10. Về hình tượng, con kiến là đặc trưng của kiến trúc, về màu sắc, mô hình sử dụng màu đỏ theo màu chủ đạo của trường”, Thắm nhận xét. Nữ sinh cũng bật mí bản thân đã gửi giấy nguyện ước lên mô hình với những mong muốn tốt đẹp về học tập, gia đình và người thân.

Sinh viên viết và treo giấy nguyện ước lên mô hình kiến khổng lồ ẢNH: THẾ DUY

Còn với Trần Thị Bích Trâm, sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ, thì cho rằng những mong ước được treo lên mô hình kiến mang đến cho bản thân sự an tâm trong lòng, tiếp thêm niềm tin và hy vọng rằng bản thân có thể làm được khi viết ra điều ước đó. Nhìn trên mô hình cũng đã có nhiều ước mơ kiến được gửi gắm, Trâm nói: “Năm nào sinh viên cũng đón nhận không gian này và viết giấy nguyện ước đã trở thành thông lệ”.

Từ mô hình thử nghiệm chỉ 30 cm, đến con kiến "khổng lồ" cao hơn 2 mét

Chia sẻ về quá trình thực hiện, Lê Gia Hân, sinh viên ngành thiết kế công nghiệp, thành viên ban tổ chức, cho biết từ cuối tháng 6 đã triển khai họp bàn, lên ý tưởng thực hiện và làm một mô hình nhỏ khoảng 30 cm để xem trước về kết cấu. “Đến tháng 9, chúng mình bắt đầu thực hiện mô hình lớn, thời gian diễn ra trong khoảng 40 ngày là hoàn thiện”, Hân chia sẻ.

Hân cũng cho biết chiều dài mô hình kiến đạt khoảng 3 mét, cao khoảng 2 mét và toàn bộ chiều rộng của không gian là 4 mét.

Những nguyện ước được sinh viên gửi gắm ẢNH: THẾ DUY

Nguyễn Thanh Khôi, sinh viên cùng ngành với Hân và là trưởng ban thực hiện mô hình, chia sẻ: “Chúng mình sử dụng 3 vật liệu chính là mây, gỗ và len. Chúng mình uốn mây để tạo ra hình dạng con kiến và sử dụng thủ thuật đan len để hoàn thành mô hình kiến”.

Cũng theo Khôi, ngay từ bước chuẩn bị đầu tiên đã có những biện pháp gia cố nhằm chống nước, chống mối mọt, chống ăn mòn. Nhờ đó, không gian đã dựng được hơn một tháng trong trường, bất chấp thời tiết, vẫn còn rất vững chắc.

Khôi (thứ 2 từ trái sang) và các thành viên ban thực hiện ẢNH: THẾ DUY

Ban tổ chức cũng hướng đến việc tạo thành một không gian để hướng đến những tân sinh viên vừa vào trường. “Đây là không gian để các bạn tân sinh viên có thể thấy được ngành học của mình sẽ làm được những gì. Cũng là nơi để các bạn treo lên nguyện ước để củng cố khả năng làm được ước muốn của bản thân”, Khôi tâm sự.

Khôi cũng cho biết xuyên suốt thời gian thực hiện mô hình luôn có sự theo dõi, góp ý từ giảng viên tại trường, tuy nhiên, ý tưởng chủ đạo triển khai vẫn là của sinh viên. Chứng kiến nhiều ước nguyện được treo lên linh vật, Khôi vô cùng cảm động: "Từ những tương tác đầu tiên của các bạn sinh viên, mình đã rất vui. Đặc biệt, năm nay giấy nguyện ước được treo kín từ đầu đến đuôi, khiến mình cảm thấy vô cùng tự hào và thấy được sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên".