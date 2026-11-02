Choáng với căn phòng chứa bộ sưu tập mô hình Dragon Ball trị giá hàng tỉ đồng

Căn phòng đặc biệt của người mê mô hình Dragon Ball

Bước vào căn phòng của Trần Minh Chiến, 34 tuổi, P.Dương Nội, TP.Hà Nội, nhiều người có thể ngỡ như đang lạc vào một cửa hàng chuyên kinh doanh mô hình. Hàng loạt tủ kính được bố trí dọc các bức tường, bên trong là hàng nghìn nhân vật thuộc thế giới Dragon Ball (Bảy viên ngọc rồng), từ những mô hình nhỏ đến các bức tượng kích thước lớn.

Hệ thống đèn LED được lắp đặt trong từng ngăn tủ, làm nổi bật tạo hình và màu sắc của các nhân vật. Không gian này được Chiến đầu tư riêng với chi phí làm tủ kính, hệ thống chiếu sáng và hoàn thiện phòng khoảng 100 triệu đồng.

ẢNH: NVCC

Căn phòng chứa bộ sưu tập mô hình Dragon Ball của Trần Minh Chiến ẢNH: NVCC

Hiện bộ sưu tập của Chiến có hàng nghìn mẫu, thuộc nhiều dòng như PVC, WCF và resin. Trong đó, mô hình đắt nhất là tượng Goku tỷ lệ 1/2 của Infinite Studio, có giá khoảng 17 - 18 triệu đồng.

Chiến ước tính tổng số tiền đã đầu tư để mua mô hình vào khoảng 1 tỉ đồng, dù chưa thống kê cụ thể. Theo anh, giá trị thị trường hiện tại của bộ sưu tập có thể đạt 2 - 3 tỉ đồng, tùy độ hiếm, sức hút của nhân vật và nhu cầu người mua.

Ít ai nghĩ bộ sưu tập đồ sộ ấy lại bắt đầu từ một món quà có giá chỉ khoảng 200.000 - 300.000 đồng. Khoảng 5 năm trước, Chiến được một người sếp cũ tặng mô hình đầu tiên. Khi đó, anh chưa có nhiều kiến thức về thú chơi này, cũng chưa hình dung sẽ có ngày dành hẳn một căn phòng để trưng bày hàng nghìn sản phẩm.

Vốn yêu thích Dragon Ball từ nhỏ, Chiến nhanh chóng bị cuốn hút bởi những mô hình tái hiện các nhân vật từng gắn liền với tuổi thơ.

“Tôi thích Dragon Ball vì đây là bộ manga, anime gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Đặc biệt, tinh thần không bỏ cuộc, luôn vượt qua giới hạn của Goku khiến tôi rất ấn tượng. Với người làm công việc liên quan đến hình ảnh như tôi, được ngắm nhìn những bức tượng tái hiện ký ức tuổi trẻ mỗi ngày cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo”, Chiến chia sẻ.

Ban đầu, anh chỉ định mua vài món để trang trí phòng làm việc. Thế nhưng, từ kệ sách đơn giản, Chiến dần thay bằng những tủ trưng bày chuyên dụng. Sau một thời gian, anh tiếp tục thuê đội thi công mở rộng hệ thống tủ, thay sàn và bố trí lại không gian để chứa thêm mô hình.

Khi lựa chọn sản phẩm, Chiến ưu tiên độ hoàn thiện và thương hiệu sản xuất, thường tìm đến những hãng uy tín như Megahouse, Banpresto hoặc các studio chuyên sản xuất tượng resin. Với anh, điều khiến bản thân quyết định mua một mô hình không chỉ nằm ở giá trị hay độ hiếm, mà còn ở thần thái nhân vật và cảm xúc mà sản phẩm mang lại.

Tượng Goku tỷ lệ 1/2 của Infinite Studio, có giá khoảng 17 - 18 triệu đồng, là mô hình đắt nhất anh Chiến hiện sở hữu ẢNH: NVCC

Mô hình trở thành điểm tựa tinh thần

Theo Chiến, từng figure (mô hình nhân vật) như một chiếc phao cứu sinh, giúp bản thân anh có thêm điểm tựa sau quãng thời gian chịu nhiều khủng hoảng và áp lực tinh thần.

Việc tìm hiểu, săn tìm những mẫu mô hình yêu thích, chờ đợi từng món hàng được giao đến rồi tự tay sắp xếp chúng vào tủ kính giúp Chiến có thêm niềm vui sau những ngày làm việc căng thẳng.

Từ một người mới chơi, chưa có nhiều kinh nghiệm, anh từng mua sắm khá tùy hứng, không tìm hiểu kỹ nên có những lần mất tiền vì thiếu hiểu biết. Qua thời gian, anh dần học hỏi kinh nghiệm từ những người chơi lâu năm, biết cách lựa chọn sản phẩm và cân nhắc trước khi xuống tiền.

Với Chiến, việc sưu tầm cũng cần nằm trong khả năng tài chính. Anh cho biết luôn dành một khoản ngân sách riêng cho sở thích, tránh để việc mua mô hình ảnh hưởng đến những khoản chi tiêu thiết yếu. Những sản phẩm đã mua cũng có thể được chuyển nhượng nếu không còn nhu cầu.

“Thay vì chỉ nhìn mô hình như những món đồ chơi, tôi nghĩ đây còn là một dạng tài sản sưu tầm. Người chơi có thể mua bán, trao đổi khi cần thiết. Quan trọng là phải hiểu mình đang mua gì và cân đối với điều kiện kinh tế”, Chiến nói.

ẢNH: NVCC

Không chỉ là thú vui, việc sưu tầm figure có ý nghĩa đặc biệt với Chiến trong một giai đoạn khó khăn của cuộc sống

ẢNH: NVCC

Từ người chơi tay mơ đến quản trị viên cộng đồng 40.000 thành viên

Cùng với việc mở rộng bộ sưu tập, Chiến còn tìm thấy những người bạn có chung niềm đam mê. Anh tham gia Dragonball Figure Việt Nam Group, cộng đồng dành cho những người yêu thích và sưu tầm mô hình Dragon Ball tại Việt Nam.

Từ một thành viên mới, Chiến dần trở thành kiểm duyệt viên rồi đảm nhận vai trò quản trị viên. Hiện anh cùng các thành viên quản lý, phát triển cộng đồng có hơn 40.000 thành viên.

Ngoài việc chia sẻ hình ảnh bộ sưu tập, kinh nghiệm lựa chọn và tìm mua mô hình, Chiến còn tổ chức các sự kiện, hoạt động giao lưu và những buổi offline để người chơi ở hai miền Nam - Bắc có cơ hội gặp gỡ.

Chiến hiện đang là quản trị viên của Dragonball Figure Việt Nam Group - cộng đồng dành cho những người yêu thích và sưu tầm mô hình Dragon Ball tại Việt Nam, hiện có hơn 40.000 thành viên ẢNH: NVCC

Đoàn Vũ, một người có 2 năm chơi và sưu tầm mô hình, cho biết ấn tượng với Chiến bởi sự nghiêm túc và chỉn chu. Mỗi mô hình đều được anh sắp xếp tỉ mỉ trong tủ kính, thường xuyên vệ sinh, chăm sóc.

“Tôi thực sự choáng ngợp trước bộ sưu tập của anh Chiến. Trong khi nhiều người chơi thường chỉ làm một hoặc hai tủ để trưng bày, anh ấy đầu tư hẳn một căn phòng. Có những mô hình chính hãng, cả những sản phẩm custom theo yêu cầu riêng”, Vũ chia sẻ.

Điều khiến Vũ nhớ nhất là sự nhiệt tình của Chiến với các thành viên. Cuối tháng 4 năm nay, khi cộng đồng tổ chức buổi offline ở miền Nam, Vũ từng nhắn tin nhờ Chiến mang một số món quà vào tặng anh em. Dù không trực tiếp gặp mặt thường xuyên, Chiến vẫn nhiệt tình hỗ trợ.

Theo Vũ, Chiến còn thường xuyên kết nối người chơi, tổ chức hoạt động chung và đứng ra giải quyết những bất đồng giữa các thành viên, góp phần duy trì sự gắn kết trong cộng đồng.

Sau nhiều năm gắn bó, Chiến cho biết điều quý giá nhận lại không chỉ là bộ sưu tập ngày càng lớn mà còn là những người bạn cùng sở thích. Trong thời gian tới, anh mong muốn tiếp tục phát triển Dragonball Figure Việt Nam, tổ chức thêm nhiều buổi giao lưu để người chơi có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và kết nối ngoài đời thực.