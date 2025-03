Đổi bằng lái xe B1, B2 sang C1 trên Cổng dịch vụ công cần chuẩn bị gì?

Bắt đầu từ tháng 3.2025, nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe được Bộ Công an tiếp nhận từ Bộ Giao thông vận tải và giao cho lực lượng cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm sát hạch, cấp, đổi. Các hạng giấy phép lái xe (GPLX) - bằng lái cũng có sự thay đổi theo quy định mới tại khoản 1 và khoản 5, Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, giấy phép lái xe mới bao gồm 15 hạng, có thời hạn khác nhau tùy theo loại phương tiện giao thông.

Bắt đầu từ tháng 3.2025, nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe được Bộ Công an tiếp nhận từ Bộ Giao thông vận tải Ảnh: B.H

Người dân có thể thực hiện đổi bằng lái B1, B2 cũ sang bằng C1 trên Cổng dịch vụ công

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ đầu năm 2025 đến nay nhu cầu cấp, đổi GPLX của người dân tại nhiều tỉnh, thành có xu hướng gia tăng, đặc biệt là nhu cầu đổi từ bằng lái ô tô hạng B1, B2 cũ trước đây, sang GPLX mới. Theo điểm e, khoản 3, Điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: "Giấy phép lái xe hạng B1, B2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg".

Dù vậy, từ giữa tháng 2.2025 cổng dịch vụ công quốc gia chưa hỗ trợ đổi từ GPLX hạng B1, B2 sang C1. Phần mềm đổi GPLX trực tuyến chỉ cài đặt chế độ mặc định một lựa chọn, chưa đáp ứng được nhiều lựa chọn cùng một lúc. Do đó, nếu thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tại thời điểm đó, chỉ có thể lựa chọn đổi từ bằng lái B1, B2 cũ sang bằng B mới. Trong khi đó, những ai có nhu cầu đổi từ GPLX hạng B1, B2 cũ sang bằng lái C1 mới phải đến nộp hồ sơ và làm thủ tục trực tiếp tại các cơ sở cấp đổi.

Cổng dịch vụ công trực tuyến hiện đã cho phép thực hiện việc đổi từ bằng lái B1,B2 cũ sang bằng C1 mới Ảnh: B.H

Theo quy định mới, GPLX hạng B và C1 đều có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, GPLX ô tô hạng B1 cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg Trong khi GPLX ô tô hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg. Như vậy, nếu đổi từ bằng B1, B2 cũ sáng bằng C1 mới sẽ thuận tiện hơn cho các tài xế có nhu cầu lái xe tải kinh doanh, trong khi bằng B1 chỉ phù hợp cho tài xế xe con hoặc xe tải nhỏ.

Tuy nhiên, sau một thời gian chuyển giao, bổ sung tiện ích… hiện tại Cổng dịch vụ công trực tuyến đã cho phép thực hiện việc đổi từ bằng lái B1,B2 cũ sang bằng C1 mới. Vì vậy, hiện nay, người dân nếu chuẩn bị đủ hồ sơ, có thể ngồi ở nhà thực hiện việc đổi từ bằng lái B1, B2 cũ sang bằng C1 thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Các giấy tờ, văn bản cần chuẩn bị để thực hiện đổi bằng lái B1,B2 cũ sang bằng C1 trên Cổng dịch vụ công

Để có thể thực hiện việc đổi bằng lái xe B1, B2 sang C1 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, đầu tiên các tài xế cần đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công. Có thể đăng nhập thông qua tài khoản định danh điện tử VneID cấp bởi Bộ Công an dành cho Công dân.

Để đổi bằng lái xe B1, B2 sang C cần có giấy khám sức khỏe, file ảnh theo đúng tỷ lệ và quy định cỡ ảnh... Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cần có giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cấp còn hiệu lực. Về việc khám sức khoẻ, tài xế cần tìm hiểu danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám sức khỏe cho mục đích giấy phép lái xe. Khi đến khám sức khỏe cần nói rõ khám cho loại bằng tương ứng B, C... bởi các tiêu chí sẽ khác nhau, trong đó bằng C có nhiều yêu cầu hơn.

Sau khi hoàn tất việc khám sức khoẻ và được cơ sở y tế cung cấp hồ sơ khám sức khỏe, tài xế cần lưu lại số giấy khám sức khỏe điện tử được in sẵn trên hồ sơ.

Ngoài ra, cần chuẩn bị file ảnh theo đúng tỷ lệ và quy định cỡ ảnh 3 x 4 cm, dung lượng file ảnh không vượt quá 3 MB, trang phục nên tránh màu trắng và màu đen…

Bên cạnh đó, cần có bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc của giấy phép lái xe hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tích hợp.