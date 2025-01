Các hành vi phạm luật giao thông bị trừ nhiều điểm giấy phép lái xe nhất

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ năm 2025, người điều khiển phương tiện ô tô xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ ngoài việc bị xử phạt hành chính còn bị trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) còn gọi là bằng lái xe.

Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Mỗi bằng lái sẽ có tối đa 12 điểm. Trong quá trình tham gia giao thông, tài xế khi vi phạm các quy định về luật an toàn giao thông ngoài việc bị xử phạt theo quy định, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị trừ tối thiểu 2 điểm và tối đa 10 điểm của GPLX.

Từ năm 2025, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm Ảnh: Bá Hùng

Dưới đây là các lỗi vi phạm luật giao thông bị trừ nhiều điểm giấy phép lái xe nhất (10 điểm), các tài xế cần chú ý:

Đầu tiên, theo điểm a, khoản 9 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe quy định hàn vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 - 80mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, với lỗi vi phạm này, người điều khiển ô tô xe máy còn bị trừ 10 điểm của GPLX.

Ngoài ra, các lỗi điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại đế bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông. Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển gây tai nạn giao thông... cũng bị trừ 10 điểm của GPLX. Các hành vi phạm lỗi kể trên, gây tai nạn giao thông còn bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 10 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định cũng sẽ bị Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện còn bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng theo quy định tại điểm đ, khoản 11 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) cũng bị trừ 10 điểm GPLX. Người điều khiển phương tiện còn bị phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng.

Ngoài ra, một số hành vi vi phạm khác liên quan đến vận chuyển hành khách hoặc hàng hoá, lỗi vi phạm luật giao thông dẫn đến tai nạn giao thông cũng sẽ bị trừ 10 điểm GPLX gồm:

Theo quy định tại khoản 2 điều 58 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024: "Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm".

Trong khi đó, theo khoản 3 điều 58 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó. Do đó, các tài xế cần lưu ý tuân thủ luật giao thông khi điều khiển phương tiện để tránh bị trừ nhiều điểm của GPLX.