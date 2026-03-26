Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao TP.HCM lãnh án vì 'bán đường' cho xe tải

Ngày 26.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 12 bị cáo thuộc Đội bảo vệ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" khi mở cổng cho xe tải trọng lớn lưu thông vào giờ cấm để thu lợi bất chính.

12 bị cáo thuộc Đội bảo vệ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM ẢNH: PHAN THƯƠNG

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, cựu Đội trưởng Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao TP.HCM) 6 năm 6 tháng tù; Hồ Tấn Đạt (cựu đội phó đội bảo vệ) 6 năm tù, Đoàn Ngọc Thịnh 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cựu đội phó đội bảo vệ) 5 năm tù. 8 bị cáo còn lại từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù.

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Giang Sơn giữ chức vụ Đội trưởng Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao TP.HCM, là người khởi xướng, thiết lập cơ chế phạm tội bằng việc nhận tiền hằng tháng từ các xe vận tải để cho phép lưu thông vào khung giờ cấm, vì vậy bị cáo Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo khác.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020 - tháng 5.2023, mặc dù biết rõ quy định cấm xe vận tải trên 3,5 tấn lưu thông vào Khu Công nghệ cao TP.HCM (địa bàn TP.Thủ Đức cũ) từ 6 giờ - 22 giờ hằng ngày. Nhưng Nguyễn Giang Sơn chủ động thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp vận tải để nhận tiền "chung chi" hằng tháng.

Để điều hành đường dây "bán đường" này, Sơn đã bàn bạc và thống nhất với các đội phó, tổ trưởng, tổ phó, tổ viên khác trong Đội bảo vệ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM thực hiện.

Theo hồ sơ vụ án, tổng số tiền Nguyễn Giang Sơn đã nhận từ các doanh nghiệp vận tải hơn 1,5 tỉ đồng. Ngoài số tiền nhận được từ Sơn, nhiều bị cáo còn tự ý "đánh lẻ" bằng cách nhận tiền trực tiếp từ các cá nhân, doanh nghiệp vận tải khác.

Bị cáo Hồ Tấn Đạt gửi danh sách các xe được đi qua trên nhóm Zalo làm việc của đội bảo vệ. Khi các xe đến chốt trực, bảo vệ kiểm tra nếu có biển số trong danh sách thì được cho đi qua.

Từ năm 2020 - tháng 5.2023, mỗi tháng, Sơn chia cho Đạt khoảng 10 triệu đồng, Hổ: 3 - 5 triệu đồng; các tổ trưởng, tổ phó từ năm 2020 - 2022 được chia từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/người. Sau đó, đầu năm 2023 - tháng 5.2023, Sơn chia cho tổ trưởng, tổ phó: 3 triệu đồng/tháng/người; các nhân viên bảo vệ thì trung bình từ 100.000 đồng - 300.000 đồng/tháng/người.

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Giang Sơn với vai trò đội trưởng là người nhận tiền từ các doanh nghiệp, phổ biến lại danh sách biển số xe cho các tổ trưởng, tổ phó để chỉ đạo nhân viên các tổ kiểm soát xe vô ra, chia lại tiền cho các đội phó, tổ trưởng, tổ phó và nhân viên tổ bảo vệ.

Đến nay, các bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Cụ thể, Nguyễn Giang Sơn đã nộp 400 triệu đồng cá nhân và 270 triệu đồng thay cho các thành viên tổ bảo vệ; Đạt nộp lại 290 triệu đồng...