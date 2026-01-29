Ca sĩ Noo Phước Thịnh bị kiện, TAND TP.HCM tuyên thế nào?

TAND TP.HCM vừa tuyên án sơ thẩm vụ "tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ" giữa nguyên đơn Zack Hemsey (43 tuổi, quốc tịch Mỹ) và bị đơn là ông Nguyễn Phước Thịnh (38 tuổi, ca sĩ Noo Phước Thịnh).

Ca sĩ Noo Phước Thịnh bị kiện liên quan bản quyền trong MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" ẢNH: TƯ LIỆU

Vụ kiện bản quyền từ một phân cảnh MV

Theo hồ sơ vụ án, nguyên đơn là ông Zack Hemsey là một nhạc sĩ, nhà soạn nhạc chuyên nghiệp. Ông Hemsey là tác giả và là chủ sở hữu bản ghi âm tác phẩm âm nhạc mang tên The Way, một tác phẩm đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Mỹ và được bảo hộ quốc tế theo Công ước Berne.

Sự việc bắt đầu vào khoảng tháng 10.2017, khi phía ông Zack Hemsey phát hiện ca sĩ Noo Phước Thịnh phát hành Video Music (MV) mang tên Chạm khẽ tim anh một chút thôi trên kênh YouTube cá nhân.

Trong MV này, tại phân cảnh từ phút thứ 06:05 đến 07:30 (phân cảnh tai nạn xe hơi của các nhân vật), một đoạn nhạc nền đã được sử dụng mà phía nguyên đơn khẳng định là được cắt xén, trích dẫn từ bản ghi âm The Way.

Nguyên đơn cho rằng hành vi này của ca sĩ Noo Phước Thịnh là xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả và quyền liên quan, gây thiệt hại về uy tín, danh tiếng và lợi ích kinh tế.

Theo kết luận giám định ngày 15.6.2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đoạn nhạc từ phút 06:05 đến 07:30 trong MV của Noo Phước Thịnh quả thực đã sao chép trực tiếp một phần bản ghi âm The Way (từ 00:00 đến 01:25) mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

Trước những bằng chứng về việc vi phạm, ông Zack Hemsey đã ủy quyền cho người đại diện tại Việt Nam khởi kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh ra TAND TP.HCM, yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh chấm dứt hành vi xâm phạm và xóa vĩnh viễn MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi khỏi tất cả các nền tảng lưu trữ; bồi thường thiệt hại về vật chất 500 triệu đồng, bồi thường tổn thất tinh thần 50 triệu đồng; thanh toán phí luật sư 300 triệu đồng mà nguyên đơn đã bỏ ra...

Lập luận của phía ca sĩ Noo Phước Thịnh

Tại tòa, phía bị đơn là ca sĩ Noo Phước Thịnh, thông qua người đại diện theo ủy quyền đã bác bỏ các cáo buộc trên. Bị đơn trình bày rằng mình chỉ là người thực hiện dự án âm nhạc theo lời mời hợp tác của ông Lê Tuấn Khanh (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) vào tháng 7.2017.

Theo đó, ông Lê Tuấn Khanh mới là chủ sở hữu thực sự của MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi và là người quản lý kênh YouTube "Noo Phước Thịnh".

Noo Phước Thịnh khẳng định mình tham gia MV với tư cách là diễn viên và ca sĩ hát chính, nhận thù lao từ ông Khanh và hoàn toàn không tham gia vào khâu sản xuất, hậu kỳ hay lựa chọn nhạc nền cho các phân cảnh phim.

Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, có nội dung xóa vĩnh viễn MV khỏi các trang mạng, thì bên bị đơn nêu hiện nay, MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi có sử dụng bản ghi âm The Way đã được xóa khỏi YouTube.

Ông Lê Tuấn Khanh cũng thừa nhận trong các bản tự khai nộp cho tòa, rằng mình là nhà đầu tư, chủ sở hữu MV và chịu trách nhiệm về nội dung hình ảnh trên kênh YouTube mang tên nam ca sĩ.

Ông Khanh cho biết việc thực hiện MV đã được giao cho đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và bà Thư đã xác nhận với ông về việc đảm bảo bản quyền cho toàn bộ nội dung.

Phán quyết của tòa án

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định rằng: mặc dù có việc sử dụng trái phép bản ghi âm The Way trong MV, nhưng nguyên đơn đã xác định sai đối tượng chịu trách nhiệm.

Căn cứ vào các hợp đồng hợp tác và lời khai của các bên, tòa xác định ông Lê Tuấn Khanh mới là chủ sở hữu MV và là người trực tiếp khai thác, quản lý kênh YouTube phát hành tác phẩm vi phạm.

Trong khi đó, nguyên đơn ông Zack Hemsey lại kiên quyết chỉ khởi kiện một mình ca sĩ Nguyễn Phước Thịnh mà không khởi kiện ông Lê Tuấn Khanh hay bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác.

HĐXX cho rằng ca sĩ Noo Phước Thịnh không phải là người trực tiếp thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả (như sao chép, phân phối, truyền đạt tác phẩm đến công chúng) theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ trong trường hợp này. Việc lồng ghép nhạc nền là công việc của đơn vị sản xuất và chủ sở hữu MV, không phải là trách nhiệm của người biểu diễn.

Từ những nhận định trên, TAND TP.HCM tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Zack Hemsey đối với ca sĩ Noo Phước Thịnh.