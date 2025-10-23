Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh tái hợp trong liveshow của Dương Khắc Linh

Liveshow mang tên Linh cảm, đánh dấu cột mốc 15 năm làm nghề của nhạc sĩ, nhà sản xuất, nhà hòa âm phối khí, cũng là vị giám khảo, giám đốc âm nhạc quen thuộc của nhiều gameshow âm nhạc đình đám Dương Khắc Linh. Chương trình có sự đồng hành của những giọng ca nổi tiếng gắn liền với sự nghiệp của Dương Khắc Linh như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Sara Lưu, Trung Quân...

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh với hành trình 15 năm lập nghiệp tại Việt Nam Ảnh: NVCC

Có gì trong liveshow đầu tiên của Dương Khắc Linh?

Linh cảm là cách chơi chữ ghép từ tên của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và cảm xúc anh dành riêng cho âm nhạc. Liveshow là dịp để nam nhạc sĩ nhìn lại chặng đường sáng tạo giàu năng lượng của mình với nhiều bản hit được yêu mến như: Xin hãy thứ tha, Xin đừng lặng im, Cánh hồng phai, Đồng xanh, Đừng như thói quen, Yêu và yêu…

Các bản hit quen thuộc sẽ được làm mới trong liveshow lần này bằng các bản phối mới và dàn dựng mới, cùng đó là các ca khúc lần đầu được công bố. Mỗi bản hit được coi như một cột mốc nhỏ trên hành trình 15 năm hoàn thiện phong cách sáng tác cũng như tư duy âm nhạc của Dương Khắc Linh, kể từ khi anh bắt đầu sáng tác, phối khí cho đến khi trở thành nhà sản xuất âm nhạc.

"Với thông điệp Âm nhạc đưa tôi về nhà, Linh cảm là lời tri ân của tôi với quê hương và khán giả quê nhà cùng các cộng sự thân thiết, kể từ khi tôi quyết định rời Hà Lan về Việt Nam định cư và lập nghiệp, tìm thấy hạnh phúc và lẽ sống đầy ý nghĩa của mình", Dương Khắc Linh chia sẻ.

Liveshow đầu tiên trong sự nghiệp được nhà sản xuất âm nhạc hứa hẹn đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu, với những hiệu ứng thị giác mãn nhãn, giúp khán giả cảm nhận được sự chuyển biến cảm xúc giữa từng phần biểu diễn.

Bên cạnh sân khấu chính, khu vực tiền sảnh của địa điểm biểu diễn sẽ có một triển lãm mini giới thiệu hành trình âm nhạc của Dương Khắc Linh – từ những bản phối đầu tiên đến các dự án thành công hiện tại.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh... tham gia live show Linh cảm Ảnh: NVCC

Linh cảm quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi từng đồng hành cùng Dương Khắc Linh trong các dự án âm nhạc như: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trung Quân, JayKii, Sara Lưu, Lưu Hiền Trinh. Trong đó, Hồ Ngọc Hà với bản hit Xin hãy thứ tha (2009) được nhạc sĩ cho rằng: "Bản hit để đời trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà cũng chính là ca khúc đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của tôi và gần như là 'tấm giấy thông hành' đưa tôi vào showbiz Việt một cách nhanh nhất có thể".

Liveshow lần này cũng là dịp hiếm hoi Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh cùng tái ngộ khán giả thủ đô, cùng màn kết hợp giữa Sara Lưu - người bạn đời, cộng sự âm nhạc thân thiết của Dương Khắc Linh và JayKii trong bản hit Đừng như thói quen từng "gây bão" năm 2018...

Liveshow Linh cảm sẽ diễn ra tối 14.12.2025 tại Sân khấu Biểu diễn Nghệ thuật – Bảo tàng Hà Nội.