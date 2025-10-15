Khai phá 'mỏ vàng' du lịch âm nhạc

Du lịch hưởng lợi lớn từ làn sóng "đu idol"

Giá vé chính thức cho show diễn của G-Dragon dao động từ 1,2 đến 8 triệu đồng, trong đó hạng VVIP được săn lùng mạnh nhất vì cho phép người hâm mộ tham dự buổi tổng duyệt và chia tay nghệ sĩ sau show.

VN ngày càng khẳng định khả năng tổ chức các concert âm nhạc tầm cỡ quốc tế Ảnh: BTC

Đây là lần đầu tiên G-Dragon tổ chức 2 đêm concert tại VN, đánh dấu cột mốc mới sau 7 năm anh vắng bóng trên sân khấu. Việc lựa chọn Hà Nội thay vì những điểm đến quen thuộc tại châu Á như Bangkok, Singapore, Hồng Kông cho thấy VN đang trở thành điểm dừng chân hấp dẫn cho các ngôi sao toàn cầu.

Trước đó, năm 2023, nhóm BlackPink từng tạo nên hiện tượng bùng nổ khi tổ chức 2 đêm diễn Born Pink World Tour tại sân vận động Mỹ Đình. Cả hai đêm đều "cháy vé" chỉ trong vài tiếng, kéo theo lượng khách quốc tế đổ về Hà Nội tăng đột biến, khách sạn quanh khu vực sân vận động kín phòng suốt nhiều tuần liền. Không chỉ fan Việt, hàng nghìn người hâm mộ từ Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và Philippines cũng bay sang VN để "đu idol", khiến truyền thông quốc tế gọi Hà Nội là "điểm nóng K-pop Đông Nam Á".

8 concert của Anh trai vượt ngàn chông gai luôn kín chỗ, trung bình mỗi đêm hơn 50.000 khán giả, theo BTC Ảnh: BTC

Ngoài K-pop, nhiều nghệ sĩ quốc tế khác cũng lần lượt chọn VN làm điểm biểu diễn như Westlife mang tour The Wild Dreams đến TP.HCM, "cháy vé" chỉ sau 4 ngày mở bán; Charlie Puth trình diễn tại chương trình 8Wonder Super Music Festival ở Nha Trang và gây bão mạng với lời khen "VN has the most passionate fans!" (tạm dịch: VN có lượng người hâm mộ cuồng nhiệt nhất); Maroon 5 góp mặt tại đại nhạc hội quốc tế cùng dàn nghệ sĩ Việt, thu hút hàng chục nghìn khán giả tại Phú Quốc; Katy Perry biểu diễn trong đêm trao giải VinFuture 2023 tại Hà Nội, khoe giọng hát live đỉnh cao trước hàng triệu lượt xem trực tuyến. Danh sách còn kéo dài với Kenny G, Samantha Fox, Scorpions, Boney M., Modern Talking…

Ở dòng nhạc cổ điển, dàn London Symphony Orchestra (LSO) và nhạc trưởng Sir Antonio Pappano biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào hai đêm 10-11.10, được xem như một cột mốc đáng nhớ, khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện âm nhạc tầm thế giới.

Sự xuất hiện liên tiếp của các show quốc tế cũng phản ánh năng lực hạ tầng và quản lý sự kiện của VN đang được cải thiện nhanh. Các sân vận động như Mỹ Đình, Thống Nhất, Phú Thọ hay khu phức hợp 8Wonder tại Ocean City (Hà Nội) và VinWonders Nha Trang đều được nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, an ninh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ khán giả, truyền thông quốc tế cũng đang chú ý đến VN. Các trang như Rolling Stone Asia, Billboard, Koreaboo, CNN Travel liên tục đăng tải tin tức, hình ảnh về concert của các nghệ sĩ tại Hà Nội, TP.HCM. Mỗi sự kiện lớn đều trở thành một chiến dịch truyền thông miễn phí, giúp VN được định vị như điểm đến văn hóa năng động và an toàn.

Ở thời điểm hiện tại, hàng loạt kênh truyền hình giải trí của Hàn Quốc đang đưa tin về "G-Dragon đến VN", còn cộng đồng người hâm mộ Nhật Bản, Thái Lan, Philippines lên kế hoạch bay sang Hà Nội để "đu 2 đêm liên tiếp". Không chỉ biến VN thành tâm điểm của truyền thông quốc tế, sự xuất hiện của các nghệ sĩ lớn cũng tạo cú hích mạnh mẽ cho công nghiệp biểu diễn nội địa.

Việc nâng cấp hạ tầng giao thông, chỗ ở và hệ thống kết nối nội địa sẽ là chìa khóa để VN trở thành điểm đến thuận tiện cho du khách âm nhạc. Đồng thời, việc thúc đẩy hợp tác giữa nghệ sĩ Việt và quốc tế, tổ chức các lễ hội âm nhạc thường niên, sẽ giúp hình thành hệ sinh thái du lịch âm nhạc sôi động… TS Daisy Kanagasapapathy, Trường ĐH RMIT VN

Kích cầu chi tiêu, hệ sinh thái du lịch hưởng lợi

Theo thống kê từ các nền tảng bán vé trực tuyến như Ticketbox và VinWonders, lượng người mua vé concert tại VN tăng trung bình 40% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2025, trong đó hơn 70% là khán giả 18-35 tuổi. Phần lớn sẵn sàng chi từ 1-5 triệu đồng cho một buổi diễn. Mức chi này vượt xa giá vé rạp phim hay các lễ hội thông thường.

"Nó giống như đi du lịch, đi xem một show thời trang hay một trải nghiệm văn hóa mà mình có thể kể lại hay chia sẻ trên mạng xã hội", Trần Khánh Linh (23 tuổi, TP.HCM) chia sẻ sau khi tham dự concert của Maroon 5 tại Phú Quốc.

Phú Quốc được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn du lịch Ảnh: Lê Nam

Hơn nữa, một đêm diễn lớn không chỉ mang lại doanh thu bán vé mà còn kéo theo cả một chuỗi ngành nghề cùng phát triển: du lịch, khách sạn, ẩm thực, vận chuyển, thời trang, hàng tiêu dùng, quà lưu niệm và sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Các chuyên gia gọi đó là "concert economy", tức là nền kinh tế xoay quanh biểu diễn trực tiếp. Mỗi sự kiện âm nhạc lớn trở thành một "trung tâm chi tiêu" khi hàng chục nghìn khán giả đổ về địa điểm tổ chức.

Đơn cử như với 2 đêm concert của BlackPink tại Hà Nội năm 2023, doanh thu ngành lưu trú, ẩm thực tăng gần 30%. Các khách sạn quanh khu vực Mỹ Đình kín phòng nhiều ngày liền. Giá vé máy bay, taxi, quán ăn… đều tăng mạnh. Hàng loạt thương hiệu tận dụng cơ hội ra mắt sản phẩm "ăn theo" concert như nước uống, đồ lưu niệm, áo thun, phụ kiện có biểu tượng nhóm nhạc.

TS Daisy Kanagasapapathy, Phó chủ nhiệm bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn tại Trường ĐH RMIT VN, nhận xét: Tác động của âm nhạc không chỉ dừng lại ở giải trí mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tinh thần và hành vi du lịch. Chính sức mạnh cảm xúc đó đang mở đường cho du lịch âm nhạc, một lĩnh vực mà VN có tiềm năng to lớn để phát triển.

"Các buổi biểu diễn của G-Dragon hay nhóm nhạc BlackPink trước đây tại Hà Nội đều khiến khán giả đắm say. Sức mạnh âm nhạc trong việc đem đến niềm vui, tạo kết nối cảm xúc và trải nghiệm chuyển đổi trở nên rõ ràng, đặt nền móng cho du lịch âm nhạc đang phát triển", chuyên gia này nhận định và nhấn mạnh thêm: "Các quốc gia châu Á đã chứng minh thành công của du lịch âm nhạc. Như Coldplay và Taylor Swift giúp Singapore thu hút hàng chục nghìn khách quốc tế, mang lại hàng triệu USD cho nền kinh tế. VN với cảnh quan tuyệt đẹp và lòng hiếu khách, hoàn toàn có thể làm được điều tương tự".

Theo báo cáo Vietnam Entertainment Consumer Trend 2025, 54% người trẻ VN sẵn sàng chi tiêu cho sự kiện âm nhạc hoặc lễ hội ít nhất 2 lần/năm; 30% trong số đó kết hợp du lịch hoặc nghỉ dưỡng. Điều này lý giải vì sao các địa điểm như Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng trở thành lựa chọn mới của các show quốc tế bởi vừa có hạ tầng du lịch, vừa tạo ra "trải nghiệm trọn gói" với nghe nhạc, nghỉ ngơi và giải trí.

Cùng với đó, hành vi chi tiêu theo cảm xúc (emotional spending) giúp hình thành những mô hình kinh doanh mới. Từ dịch vụ thuê stylist (phối đồ) đi concert, tour du lịch kết hợp xem show, đến thiết kế lightstick (gậy phát sáng) và các thể loại trang phục hóa trang (cosplay)...

"Để tận dụng hiệu ứng concert và phát triển du lịch âm nhạc bền vững, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý du lịch, đơn vị tổ chức sự kiện và doanh nghiệp địa phương để tạo ra các gói du lịch toàn diện kết hợp vé xem biểu diễn với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, danh thắng. Điều đó giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu du lịch", TS Kanagasapapathy khuyến nghị.