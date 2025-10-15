Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

Chuyện chưa kể sau bản hit tỉ view của Nguyễn Văn Chung

Thạch Anh
Thạch Anh
15/10/2025 22:05 GMT+7

Là khách mời trong 'Kính đa chiều', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ về làn sóng âm nhạc yêu nước trong giới trẻ, đặc biệt là hành trình lan tỏa của ca khúc 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'.

Không chỉ dừng lại ở những bản tình ca quen thuộc, giới trẻ Việt Nam ngày nay đang tìm thấy cảm xúc đặc biệt trong những bài hát viết về quê hương, đất nước. Nói về làn sóng tích cực này, Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là một điều rất tốt. Thực ra, những bài hát về đất nước lẽ ra nên được chúng ta quan tâm, chú ý từ nhiều năm trước, chứ không phải đến bây giờ mới được chú ý”.

Nguyễn Văn Chung tiết lộ bí mật sau bản hit ‘tỉ view’ - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Chung thành công với những ca khúc viết về quê hương, đất nước

ẢNH: FBNV

Theo nam nhạc sĩ, việc khéo léo lồng ghép giữa các sự kiện chính trị và những chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, chỉnh chu như những concert lớn đã tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ các bạn trẻ. “Hy vọng rằng xu hướng tích cực này sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài. Như vậy, thị trường âm nhạc sẽ có được sự cân bằng giữa các mảng âm nhạc về tình yêu, âm nhạc về quê hương đất nước và âm nhạc thiếu nhi”.

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung từng trở thành một hiện tượng và được vang lên trong nhiều chương trình ý nghĩa. Trước sự lan tỏa đặc biệt ấy, nam nhạc sĩ thừa nhận anh rất bất ngờ.

“Với tôi, ca khúc giống như một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, có một hành trình thật kỳ diệu. Ban đầu, nó chỉ là một đứa bé nhỏ, rồi qua từng giai đoạn, lại có một ca sĩ mới thể hiện, như những người anh, người chị, người cô đồng hành cùng nó trên chặng đường trưởng thành. Mỗi khi đất nước bước qua một cột mốc quan trọng, bài hát ấy lại được mang một diện mạo mới”, nam khách mời bày tỏ.

Nguyễn Văn Chung tiết lộ bí mật sau bản hit ‘tỉ view’ - Ảnh 2.

Với Nguyễn Văn Chung, âm nhạc là cách anh tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy tinh thần cống hiến của tuổi trẻ

ẢNH: FBNV

Cảm hứng sáng tác của Nguyễn Văn Chung

Nguyễn Văn Chung chia sẻ rằng điều anh trân trọng nhất chính là ý nghĩa và thông điệp mà bài hát mang lại. Với anh, sáng tác này không chỉ là một giai điệu đẹp, mà còn là lời tri ân gửi đến những con người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong quá trình sáng tác, Nguyễn Văn Chung có dịp đặt chân đến những địa danh ghi dấu lịch sử. Chính những khoảnh khắc đứng giữa không gian lặng im ấy đã khơi dậy trong anh nhiều cảm xúc.

Nhạc sĩ 8X kể: “Khi tôi nhìn thấy những tấm bia vô danh, hay những cái tên của các anh hùng liệt sĩ mới chỉ ở độ tuổi 18, đôi mươi, tôi tự hỏi: họ đã đánh đổi tuổi thanh xuân của mình như thế nào, với suy nghĩ gì? Tại sao ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, họ lại có thể dũng cảm hy sinh bản thân vì một tương lai mà họ chưa biết chắc liệu đất nước có giành được độc lập hay không?”.

Sau thành công đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục gửi đến khán giả những sáng tác mang đậm tinh thần yêu nước như Nỗi đau giữa hòa bìnhViệt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Trước sự đón nhận của khán giả trẻ, nam nhạc sĩ chia sẻ: “Khi đọc những bình luận dưới các bài hát, tôi thật sự xúc động vì hầu hết mọi người đều chia sẻ những câu chuyện riêng về người thân là liệt sĩ, hay những người đã hy sinh trong chiến tranh và thể hiện sự đồng cảm sâu sắc. Ngay cả những bạn trẻ cũng bày tỏ cảm xúc chân thành khi được nghe và thấu hiểu phần nào”.

Tin liên quan

Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' vì bị thí sinh gọi bằng 'chú'

Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' vì bị thí sinh gọi bằng 'chú'

Ngồi ghế giám khảo 'Tỏa sáng ước mơ', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước cho rằng bản thân bị tổn thương khi các thí sinh gọi bằng 'chú'.

