Thị trường âm nhạc sôi động ngay từ đầu năm

Ngày 6.2, ca sĩ Erik trở lại đường đua âm nhạc với MV Dù cho tận thế (đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư; với dàn diễn viên chính: Tiểu Vy, Quốc Anh, Thùy Tiên, Hòa Minzy, Đức Phúc, JSOL, Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo, Phạm Anh Duy). Lựa chọn thể loại ballad sở trường, hát đầy tình cảm, Erik nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi MV đạt top 1 trending (thịnh hành) chỉ sau 5 giờ phát hành. Sau 24 giờ phát hành, Dù cho tận thế đạt 3 triệu lượt xem trên YouTube, giữ vững vị trí số 1 trending tại VN. Về thứ hạng nhạc số, ca khúc xếp số 8 của Spotify VN, hạng 4 iTunes và đứng top loạt bảng xếp hạng âm nhạc nội địa. Dù cho tận thế hứa hẹn sẽ khuấy đảo nhạc Việt hơn nữa trong thời gian tới, nhất là dịp Valentine gần kề.

Erik (phải) trong MV Dù cho tận thế ẢNH: NSCC

Trước đó, bản song ca Ánh mắt biết cười do Tăng Duy Tân và Quang Hùng MasterD trình bày cũng đã lên top 1 trending YouTube khi ra mắt vào ngày 3.2, đánh dấu chuỗi hit liên tục của ca sĩ Quang Hùng MasterD sau thành công nổi bật tại Anh trai say hi. Ca khúc này hiện vẫn nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả, tạo ra trend phối lại trên các nền tảng video ngắn như TikTok, Facebook Reels, Shorts YouTube… Top 5 trending YouTube Music VN hiện tại còn có Wrapped miền Tây của Phương Mỹ Chi - Tiêu Minh Phụng, Giá như của Tùng Dương - Soobin Hoàng Sơn, Mất kết nối x Nỗi đau đính kèm của Dương Domic, Anh Tú Atus và Rhyder Quang Anh.

Đức Phúc và Hoa hậu Thùy Tiên trong MV Chăm em một đời ẢNH: NSCC

Nữ ca sĩ Orange (tên thật Khương Hoàn Mỹ) là một hình mẫu nghệ sĩ đại diện cho xu hướng vừa hát, vừa sáng tác kiêm sản xuất âm nhạc, từng nổi tiếng khi tham gia các chương trình Ca sĩ mặt nạ, Bài hát của chúng ta. Mới đây, Orange cho ra mắt MV Chúng ta còn ở đó không, nhanh chóng đạt hơn 2 triệu lượt xem và được chia sẻ rầm rộ trên TikTok. Ca khúc với giai điệu, ca từ sâu lắng càng trở nên da diết hơn qua giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Orange.

Được mệnh danh là "thần Cupid" của Vpop với những ca khúc về tình yêu trình làng mỗi năm như: Hơn cả yêu, Em đồng ý (I do), Đi chùa cầu duyên…, Đức Phúc tái xuất đường đua nhạc Việt dịp Valentine năm nay với MV Chăm em một đời phát hành ngày 11.2. Đặc biệt, MV có sự góp mặt của TikToker Lê Tuấn Khang và cả Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy và Thùy Tiên. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một sản phẩm âm nhạc ấn tượng.

Ca sĩ Song Luân cũng vừa ra mắt MV được đầu tư tiền tỉ mang tên COEM hiện có 570 nghìn lượt xem. Hai giọng nam cao Trung Quân Idol và Bùi Anh Tuấn thì cho biết sẽ kết hợp trong E.P I DO gồm 4 ca khúc mới, lần lượt ra mắt vào ngày 12.2 và 21.2. Ca sĩ Hòa Minzy sau tin đồn tham gia Chị đẹp đạp gió tại Trung Quốc đã lên tiếng cho biết chương trình mời, nhưng cô có nhiều kế hoạch tại VN trong năm 2025 nên sẽ không tham gia và sắp tới sẽ ra mắt các MV mới để "dọn đường" cho liveshow riêng. Trong khi đó, một loạt ca sĩ gồm Mỹ Tâm, Đan Trường, Noo Phước Thịnh, Quốc Thiên, Bùi Công Nam, Hà Lê, nhóm nhạc Da Lab sẽ góp mặt trong liveshow Dốc mộng mơ - Anh em kết đoàn 2025 do đạo diễn Phạm Hoàng Giang dàn dựng, diễn ra tối 1.3 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).