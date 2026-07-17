Đội bay hải quân Mỹ không bị kỷ luật sau màn biểu diễn gây náo loạn

Hình ảnh thót tim đó xảy ra trong cuộc biểu diễn mới đây của đội bay trình diễn Blue Angels của hải quân Mỹ. Tuy nhiên, theo đài CBS, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao cho biết sẽ không có phi công nào bị trừng phạt.

Đội bay Blue Angels tinh nhuệ trước đó đã cho biết đang xem xét các tình huống xung quanh màn bay thấp và tiến hành rà soát an toàn đối với đường bay này, vốn thấp hơn tiêu chuẩn.

Blue Angels, tên chính thức là Đội bay trình diễn của Hải quân Mỹ, cho biết: "Trong một động tác tiếp cận, một máy bay đã bay thấp hơn các biên dạng tiêu chuẩn, gây ra sự xáo trộn trên bãi biển, ảnh hưởng đến ghế và ô che của người dân".

Một chiến đấu cơ lao vút qua phía trên người vui chơi trên bãi biển Pensacola, Florida, Mỹ ẢNH: REUTERS

Đơn vị này cho biết: "Ban lãnh đạo đội đang xem xét các tình huống xung quanh động tác này và tiến hành rà soát an toàn kỹ lưỡng để đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của Hải quân và Cục Hàng không Liên bang (FAA)".

Các quan chức Lầu Năm Góc dường như cũng tán dương màn biểu diễn. Ông Sean Parnell, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, hôm 16.7 đăng trên mạng xã hội một bức ảnh có vẻ là màn bay thấp và viết: "Tiếp tục đi, những người yêu nước".

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào sáng 16.7 cũng đăng trên mạng xã hội thông điệp: "Các màn bay sẽ tiếp tục cho đến khi tinh thần được cải thiện".

Đầu tháng này, bốn máy bay trực thăng Apache đã thực hiện một động tác gây tranh cãi khi bay thấp trên các đám đông tụ tập dọc bờ biển Nam Carolina vào ngày 4.7. Các phi công đã bị đình chỉ, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Nam Carolina cho biết đó là "biện pháp an toàn thường lệ, không mang tính trừng phạt" và "không phải hành động kỷ luật". Vài ngày sau, Lầu Năm Góc thông báo lệnh đình chỉ được dỡ bỏ.

Vào tháng 3, hai máy bay trực thăng AH-64 của Lục quân đã thực hiện một chuyến bay ngang qua nhà của ca sĩ Kid Rock ở Nashville trong một nhiệm vụ huấn luyện. Lục quân ban đầu đình chỉ các phi công trong thời gian điều tra. Ngày hôm sau, ông Hegseth cho biết lệnh đình chỉ các phi công đã được dỡ bỏ và sẽ không có cuộc điều tra hay hình phạt nào.