Đội bay NASA kể gì về 'sứ mệnh đặc biệt nhất' đến mặt trăng?

Tàu vũ trụ Orion, mang theo bốn thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương sau gần 10 ngày trong không gian, khép lại chuyến hành trình đầu tiên của con người đến vùng lân cận mặt trăng trong hơn nửa thế kỷ.

Tại một sự kiện sau đó của NASA, bốn thành viên đội bay bày tỏ lòng biết ơn đối với cơ hội được khơi dậy lại chương trình không gian mặt trăng, và nói về mối liên kết bền chặt của họ sau trải nghiệm phi thường này.

Ông Reid Wiseman, chỉ huy trưởng đội bay, chia sẻ: "Điều này không hề dễ dàng. Ở cách xa nhà hơn 300.000 km. Trước khi phóng, bạn cảm thấy đó như là giấc mơ lớn nhất trên trái đất. Và khi ở ngoài đó, bạn chỉ muốn trở về với gia đình và bạn bè. Là một con người là một điều đặc biệt, và được sống trên hành tinh trái đất là một điều đặc biệt. Cảm ơn".

"Victor, Christina và Jeremy, chúng ta gắn bó với nhau mãi mãi. Và không ai ở dưới đây sẽ biết được bốn người vừa trải qua những gì. Và đó là điều đặc biệt nhất sẽ xảy ra trong đời tôi", ông Wiseman nói.

Phi hành gia Reid Wiseman của NASA rời khỏi khoang lái Orion ở Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển California, Mỹ ẢNH: REUTERS

Còn đối với bà Christina Koch. khi nhìn trái đất từ xa, hành tinh này như là chiếc xuồng cứu sinh cho con người giữa vũ trụ này.

Thành viên đội bay Christina Koch kể lại: "Khi chúng tôi nhìn thấy trái đất nhỏ bé, mọi người hỏi phi hành đoàn của chúng tôi đã có ấn tượng gì. Và thành thật mà nói, điều gây ấn tượng với tôi không nhất thiết chỉ là trái đất, mà là tất cả bóng tối bao quanh nó. Trái đất chỉ là chiếc xuồng cứu sinh này treo lơ lửng một cách yên bình trong vũ trụ".

Các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đã được các nhân viên NASA và các quan chức cấp cao chào đón như những anh hùng tại sân bay Ellington, gần Trung tâm Vũ trụ Johnson, nơi họ đã huấn luyện cho nhiệm vụ.

Chuyến bay Artemis II, với tổng quãng đường di chuyển 1.117.5156 km qua hai quỹ đạo trái đất và một lần bay ngang qua mặt trăng đầy kịch tính ở cách bề mặt mặt trang hơn 6.000 km, là chuyến bay thử nghiệm có phi hành đoàn đầu tiên trong loạt sứ mệnh Artemis nhằm mục tiêu đưa các phi hành gia trở lại bề mặt mặt trăng bắt đầu từ năm 2028.