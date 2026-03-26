Đội bóng 'ăn ba' của Malaysia tranh tài hấp dẫn tại TNSV quốc tế 2026

Hành trình chinh phục những cột mốc lịch sử

Trường ĐH Quốc gia Malaysia (UKM) là đại diện giàu truyền thống và có nền tảng phát triển bài bản của bóng đá sinh viên Malaysia. Đội bóng UKM đã được thành lập rất sớm, ngay trong những năm đầu trường đại học này được mở ra. Trong quá trình phát triển, đội bóng UKM nhanh chóng gây chú ý nhờ phong độ ổn định ở các giải đấu đại học. Đội bóng cũng trở thành điểm đến của nhiều cầu thủ trẻ thuộc hệ thống đội tuyển U.19 Malaysia, đặc biệt là các cầu thủ từ chương trình Harimau Muda C, khi họ vừa theo đuổi con đường học tập tại UKM, vừa tiếp tục phát triển sự nghiệp bóng đá.

Từ năm 2009, dưới sự dẫn dắt của HLV Sulaiman Hussein từ năm 2009, đội UKM gặt hái nhiều thành công. Đội liên tục nằm trong tốp 3 của Liga Institut Pengajian Tinggi (Liga IPT, giải đấu dành cho sinh viên các trường ĐH, CĐ tại Malaysia) trong 5 năm liên tiếp và 4 lần lọt vào chung kết Piala KPT trước năm 2014. Đỉnh cao của giai đoạn này là chức vô địch Piala KPT năm 2014, qua đó giúp đội giành quyền thăng hạng thi đấu tại Liga FAM (giải hạng 3 trong hệ thống chuyên nghiệp của Malaysia) từ mùa giải 2015.

Đội UKM đến phố biển Nha Trang vào rạng sáng 26.3 ẢNH: ĐNK

Đà phát triển tiếp tục được duy trì khi đội UKM đứng đầu bảng A Liga FAM năm 2017 và tiến vào vòng chung kết Piala FAM. Chiến thắng ở bán kết trước Shahzan Muda đã mở ra cột mốc lịch sử: đội bóng giành quyền thăng hạng lên Liga Perdana Malaysia, giải hạng nhì của bóng đá Malaysia, từ mùa giải 2018.

Từ năm 2021, đội UKM được dẫn dắt bởi HLV Mohd Raffiq Roslan và tiếp tục khẳng định sức mạnh ở sân chơi sinh viên. Mùa giải 2023-2024, đội giành ngôi á quân SUKIPT và á quân Cúp Minister trong hệ thống bóng đá đại học. Đến năm 2025, UKM FC đạt đỉnh cao khi hoàn tất cú "ăn ba" lịch sử gồm Charity Cup, Liga IPT và Minister's Cup. Đáng chú ý hơn, đội đã trải qua cả mùa giải với thành tích bất bại, cho thấy sự ổn định về chiến thuật, thể lực và bản lĩnh thi đấu.

Đến với TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, UKM FC mong muốn được quảng bá hình ảnh của Trường ĐH Quốc gia Malaysia cũng như bóng đá sinh viên Malaysia ra khu vực. Với nền tảng vững vàng và khát vọng chinh phục, UKM FC hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm tại giải đấu năm nay.

ông Azran Salehudin - Trưởng ban Thể thao kiêm Quản lý đội UKM phát biểu tại lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu chiều 26.3 ẢNH: DUY ANH

Khát vọng vươn tầm

Trước thềm giải đấu, ông Azran Salehudin - Trưởng ban Thể thao kiêm Quản lý đội UKM cho biết: "Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ban tổ chức và các nhà tài trợ đã mời chúng tôi tham dự và tạo cơ hội cho đội tuyển của chúng tôi tham gia giải đấu. Đây thật sự là một vinh dự lớn đối với chúng tôi.

Giải đấu lần này chính là một sân chơi quý giá cho các cầu thủ của chúng tôi - đặc biệt là các bạn sinh viên, để họ có dịp cọ xát và tích lũy những kinh nghiệm thực tế đầy ý nghĩa ở một cấp độ bóng đá cao hơn. Những cơ hội như thế này đóng vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện không chỉ kỹ năng trên sân cỏ, mà còn hình thành nhân cách, kỷ luật và tinh thần đồng đội cho các em".

"Chúng tôi tin rằng những giải đấu như thế này sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ giữa các đội bóng, thúc đẩy tinh thần thể thao cao thượng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của bóng đá trong môi trường đại học cũng như trên đấu trường quốc tế. Cuối cùng, tôi xin chân thành chúc cho giải đấu diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp. Chúc tất cả các đội bóng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời và những trận đấu cạnh tranh sôi nổi và hấp dẫn", ông Azran Salehudin nói.