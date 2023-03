Đội bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào bảng 'tử thần' tại giải châu Á 2023

Lá thăm may rủi được đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bảng tử thần giải vô địch nữ châu Á 2023. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rơi vào bảng C, bảng đấu được đánh giá nặng ký nhất. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội nữ bóng chuyền Hàn Quốc, Đài Loan và Uzbekistan ở bảng đấu này. So với các bảng A và B thì rõ ràng bảng C căng thẳng hơn rất nhiều.



Kết quả bốc thăm Challenge Cup ngày 16.3

LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Đội bóng chuyền nữ Hàn Quốc dù đã suy giảm sức mạnh đi đáng kể sau sự chia tay của nhiều trụ cột. Thế nhưng, họ vẫn là một thế lực của bóng chuyền châu Á chinh chiến rất nhiều giải đấu lớn những năm qua.

Ngoài ra không thể không kể đến đối thủ khó nhằn là đội bóng chuyền nữ Đài Loan. Đội bóng này luôn gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta ở những lần chạm trán. Lối chơi tổ chức bài bản, tốc độ của đội bóng này luôn khiến các cô gái Việt Nam ướt mồ hôi mồi lần chạm mặt. Sẽ là không dễ dàng để Việt Nam có được một trong hai vị trí dẫn đầu của bảng đấu.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ cho giải đấu quan trọng sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Thái Lan. Trước đó tại Challenge Cup, đội bóng chuyền nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Mông Cổ và Uzebekistan. Giải đấu diễn ra từ ngày 18 đến 25.6 tại Indonesia.