Đội bóng của HLV Mourinho thua sốc, bị loại ở tứ kết

Trước trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết Cúp quốc gia Ý, ít ai có thể nghĩ AS Roma có thể thất bại trước Cremonese. Đội bóng của HLV Mourinho đang có phong độ khá tốt và chỉ chịu thua trước Napoli đang thi đấu quá thăng hoa với tỷ số sát nút 1-2 (Serie A) ở trận gần nhất. Chưa kể, AS Roma còn được thi đấu trên sân nhà. Từ khi các giải đấu tái khởi động sau World Cup 2022, AS Roma chưa từng để thua trên sân Olimpico và thậm chí là giữ sạch lưới.

Trong khi đó, Cremonese khó có thể toàn tâm toàn ý cho cuộc đối đầu với AS Roma khi nguy cơ xuống hạng ở Serie A đã cận kề. Vào lúc này, Cremonese mới có 8 điểm sau 20 vòng đấu (đứng chót bảng), ít hơn vị trí trụ hạng gần nhất 10 điểm. Có nhiều nhận định cho rằng, đội bóng của HLV Davide Ballardini sẽ buông Cúp quốc gia để dồn sức cho đấu trường chính Serie A.

Dybala vào sân từ băng ghế dự bị không thể giúp AS Roma thoát một trận thua AS ROMA

Tuy nhiên, Cremonese đã bỏ mặc những khó khăn ở Serie A để gây từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tại Cúp quốc gia Ý. Cremonese thắng "hiện tượng" Napoli ở vòng 16 đội (hòa 2-2 và thắng 5-4 trên chấm luân lưu). Sau đó, họ tiếp tục đánh bại AS Roma với tỷ số 2-1 để giành quyền vào chơi ở bán kết Cúp quốc gia Ý gặp Fiorentina.

Cyriel Dessers là người đã mở tỷ số cho Cremonese ở phút 28. Hậu vệ Zeki Celik của AS Roma đã phản lưới nhà để giúp đội khách vượt lên dẫn trước từ đầu hiệp 2. AS Roma có bàn thắng rút ngắn tỷ số muộn màng ở phút 90+4 nhờ công của Belotti.

Dù không tung ra sân lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu nhưng việc để thua một đội bóng yếu hơn như Cremonese là điều không thể khiến HLV Mourinho hài lòng. Bị loại ở tứ kết Cúp quốc gia Ý, AS Roma giờ sẽ tập trung để đua tốp 4 Serie A và nỗ lực ở Europa League.