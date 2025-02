Đội CAHN cứ ‘công làm thủ phá’ thế này, không tranh trụ hạng là may

Có thể nói ở trận này hàng công đội bóng ngành công an đá rất hay, với sự dẫn dắt của Quang Hải, họ đã có bàn mở tỷ số ngay phút 17. Tuy nhiên, nếu hàng công của CAHN hay bao nhiêu thì hàng thủ lại dở bấy nhiêu, đúng nghĩa "công làm thủ phá". Cứ mỗi lần đội CAHN ghi bàn dẫn trước do công của Alan ở phút 29 và 51, thì ngay sau đó họ bị các cầu thủ Quảng Nam san bằng tỷ số do công Đặng Văn Lắm (phút 42) và Alain Eyenga (phút 58).

Đội CAHN cần chắc chắn hơn Ảnh: Minh Tú

Đáng nói hơn, thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục mắc những sai lầm, dẫn đến bàn gỡ hòa 3-3 của đội Quảng Nam. Chủ nhà còn phải nhận tiếp bàn thua ở phút 78 do Alain Eyenga của Quảng Nam ghi. Rất may cho CAHN là ở phút bù giờ cuối cùng, Alan đánh đầu gỡ hòa 4-4.

Highlight CLB CAHN 4-4 CLB Quảng Nam | Vòng 13 V-League 2024-2025

SLNA có 3 điểm quý giá

Có lẽ HLV Kim Sang-sik sẽ rất vui nếu chứng kiến màn thi đấu của các cầu thủ trẻ SLNA trong trận thắng CLB Hải Phòng 1-0 vào hôm qua. Với đội hình gồm phân nửa cầu thủ trẻ ở lứa tuổi U.22 như Xuân Tiến, Long Vũ, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Văn Bách…, đội SLNA đã thi đấu kiên cường và bảo vệ thành quả mong manh do Đinh Xuân Tiến ghi phút 41. Tại V-League mùa này, tiền vệ trẻ của SLNA thường xuyên được tung vào sân trong đội hình chính và thể hiện khá tốt.



Ngoài Xuân Tiến, những cầu thủ trẻ còn lại như Long Vũ, Mạnh Quỳnh… chơi cũng rất hay, tạo nên niềm tin nơi ban huấn luyện đội bóng. So với mùa giải năm ngoái, mùa giải năm nay các cầu thủ trẻ này đã trưởng thành và chững chạc hẳn lên, từ kỹ thuật đến tư duy thi đấu. Đúng là không có được những trận đấu "thực chiến" ở những trận cầu đỉnh cao tại V-League, các cầu thủ trẻ không thể trưởng thành được. Đây chính là tín hiệu tốt với HLV Kim Sang-sik trong tiến trình tìm nhân tài cho U.22 VN chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm.