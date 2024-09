Đội Cường Seven, Tuấn Hưng vượt qua 'bất đồng', đối đầu phía Đinh Tiến Đạt, Binz

Cường Seven, Tuấn Hưng căng thẳng bàn chiến lược

Các "anh tài" căng thẳng khi bàn chiến lược ở công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với công diễn 5 của Anh trai vượt ngàn chông gai, 26 "anh tài" chia làm 2 nhà lớn (Nhà Thiếu nhi do Đinh Tiến Đạt dẫn dắt và Nhà Tinh hoa do Cường Seven làm thủ lĩnh). Họ cạnh tranh ở 3 vòng đấu: vocal (đọ giọng hát), performance (đọ kỹ năng trình diễn) và newbeat (tạo ca khúc mới dựa trên beat từ chương trình). Trong mỗi vòng đấu, nhà nào không giành chiến thắng trước đối thủ sẽ bị loại 1 thành viên.

Trong tập 12 phát sóng tối 28.9, mỗi nhà đều căng thẳng khi bàn bạc chiến lược phân chia đội hình sao cho hiệu quả nhất ở vòng công diễn 5. Trong Nhà Tinh hoa, Tuấn Hưng nêu ý kiến rằng tất cả thành viên đều tham gia 3 tiết mục, phân chia ai là nhân tố chính, ai là nhân tố phụ ở từng màn trình diễn từ đó kết hợp ăn ý với nhau. Bằng Kiều và Phan Đinh Tùng cũng cùng ý tưởng với giọng ca Quả táo vàng.

Cường Seven thẳng thắn bày tỏ quan điểm khác với các đàn anh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, Cường Seven lại không đồng ý với đề xuất này, thủ lĩnh này cho rằng thời gian tập luyện quá ít, nếu cả đội ai cũng tập hết 3 bài sẽ không ổn nên mỗi thành viên chỉ tham gia tối đa 2 tiết mục. Sau khi thẳng thắn nên quan điểm, giọng ca Beautiful Girl thừa nhận hành động của mình sẽ gây mất lòng vì đi ngược với số đông. Anh giải thích: "Các anh lớn muốn tham gia cả 3 bài, họ tham gia bài nào cũng được, anh làm cây đèn cũng được, anh làm một đạo cụ gì cũng được. Nhưng tôi thì không muốn như vậy, bản thân nghệ sĩ tham gia tiết mục, họ có điểm nhấn, sự xuất hiện của họ mới có ý nghĩa".

Trong khi đó, Soobin tâm sự đội của mình toàn những thành viên có cá tính mạnh nên làm sao để dung hòa được tất cả mọi người, ai cũng có đất để tỏa sáng là một bài toán rất khó. Sau quá trình bàn luận căng thẳng vì vòng này cũng là chặng cuối, Nhà Tinh hoa từng bước gỡ rối và đưa ra chiến lược hợp lý nhất cho cả 3 vòng đấu.

Binz mong muốn được thể hiện sở trường rap ở vòng đấu quan trọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở bên kia chiến tuyến, Nhà Thiếu nhi của Đinh Tiến Đạt cũng bàn tán sôi nổi về cách "bài binh bố trận" ở chặng nước rút. Tiến Đạt đề xuất tất cả thành viên trong đội lên hết sân khấu để hỗ trợ cho những thành viên trình diễn chính ở mỗi tiết mục. Trong khi đó, Binz mong muốn ở công diễn 5, anh sẽ được thể hiện sở trường của mình là rap để có phần trình diễn ưng ý, mang lại kết quả tốt nhất.

Phía Quốc Thiên, Thanh Duy... thắng vòng vocal

10 thành viên Nhà Tinh hoa hát Phai ở vòng đấu vocal ẢNH: NSX

Ở vòng đấu vocal, Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tự Long, S.T Sơn Thạch, Phan Đinh Tùng, BB Trần, Kay Trần, Trương Thế Vinh, Soobin và Jun Phạm từ Nhà Tinh hoa trình diễn ca khúc Phai. Các "anh tài" chia line đồng đều để từng người khoe chất giọng đặc trưng đồng thời họ có phần hòa giọng ăn ý với phần bè phối hòa quyện, thu hút.

Qua tiết mục, họ muốn nhắn nhủ thông điệp trải qua những trải nghiệm, thăng trầm của cuộc đời, bên trong mỗi người vẫn luôn là những tâm hồn trong sáng và đáng yêu đằng sau lớp vỏ bọc xù xì.

Đội Đinh Tiến Đạt chiến thắng vòng đấu hát với tiết mục If đầy cảm xúc ẢNH: NSX

Đối đầu với Phai, Nhà Thiếu nhi mang đến ca khúc If với phần hát chính của Bùi Công Nam, Thiên Minh, Quốc Thiên, Thanh Duy, Tăng Phúc bên cạnh phần trợ diễn từ các "anh tài" còn lại. Về ý tưởng trình diễn, Đinh Tiến Đạt chia sẻ: "Nội dung bài này là diễn tả nội tâm của một chàng trai rất nhiều nỗi buồn. Từng thành viên trong nhóm của mình sẽ diễn tả nỗi buồn của chàng trai đó và cuối cùng thì chàng trai đó vẫn phải sống với nỗi buồn của mình".

Màn thể hiện hòa quyện, cảm xúc giúp tiết mục If của Nhà Thiếu nhi chinh phục khán giả tại trường quay và giành chiến thắng trước đối thủ.

Nhóm Trọng Hiếu, S.T Sơn Thạch... lập tức 'san bằng' tỷ số



Trọng Hiếu, Kay Trần, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch và BB Trần trình diễn tiết mục ma mị, lôi cuốn ẢNH: NSX

Ở tiết mục performance, Nhà Tinh hoa thể hiện ca khúc Rơi. BB Trần chia sẻ trong đội có tới 8 người từng làm thủ lĩnh nên họ khó khăn để tìm được ý tưởng chung lại không có vũ công, không có cảnh trí nên đây là bài toán khó với tất cả thành viên.

Vượt qua trở ngại, (S)TRONG Trọng Hiếu, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Kay Trần, Trương Thế Vinh và Jun Phạm xuất hiện trên sân khấu với tạo hình cá tính, gai góc. Họ hóa thành 6 chàng trai bị trói buộc bởi những năng lượng tiêu cực sau đó học cách chấp nhận, đối mặt và phá bỏ chúng, thoải mái tận hưởng cuộc sống với cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Bên cạnh vũ đạo công phu, diễn xuất thu hút trên sân khấu, tiết mục Rơi gây ấn tượng với giọng hát ma mị, lôi cuốn kết hợp với phần rap mới lạ và bắt tai.

Đội Đinh Tiến Đạt lại "đốt cháy" sân khấu với tiết mục sôi động, nhiều màu sắc ẢNH: NSX

Không hề kém cạnh, Nhà Thiếu nhi của Đinh Tiến Đạt có màn trình diễn bùng nổ khi làm mới ca khúc Bay thành phiên bản rock. Đúng thể loại sở trường, Đỗ Hoàng Hiệp được dịp "bung" giọng hát cao vút, máu lửa, cùng Thanh Duy, Quốc Thiên… tạo nên phần hát "đã tai". Rhymastics, Binz thăng hoa khi về đúng với sở trường rap còn Liên Bỉnh Phát, Bùi Công Nam khuấy đảo sân khấu với màn nhảy hip hop sôi động bên cạnh màn phụ họa sôi nổi không kém từ các thành viên còn lại.

Sau hai màn trình diễn mang phong cách, màu sắc đối lập, tiết mục Rơi giúp Nhà Tinh hoa giành chiến thắng ở vòng đấu performance. Nhờ vậy, hai nhà lớn đang tạm "san bằng" tỷ số. Vòng đấu cuối cùng của công diễn 5 là newbeat cùng kết quả cuối cùng sẽ có ở tập 13 Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng vào tuần sau.