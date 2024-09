Lý do Cường Seven phải xin lỗi Tuấn Hưng ở show âm nhạc

Tuấn Hưng 'tự ái' khi không được Cường Seven, Tiến Đạt chiêu mộ?

Cường Seven khó xử với đàn anh Tuấn Hưng trong quá trình lập đội mới ở công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 11 của Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng tối 21.9 xoay quanh quá trình lập đội, đấu giá tiết mục cho vòng công diễn 5. Lần này, 24 "anh tài" chia thành 2 đội và đối đầu ở 3 vòng đấu: vocal (so giọng hát), performance (so trình diễn) và newbeat (sáng tác lời nhạc mới dựa trên beat từ chương trình để tạo nên ca khúc hoàn chỉnh).

Nhờ chiến thắng ở công diễn 4, Đinh Tiến Đạt là thủ lĩnh đầu tiên ở công diễn 5 và các thành viên cũ của đội anh (Quốc Thiên, Tiến Luật, Rhymastic, Duy Khánh, Binz) vẫn được giữ nguyên đội hình. Bên cạnh đó, họ chiêu mộ thêm thành viên mới cho đủ 12 "anh tài". Trong khi đó, Cường Seven là nhóm trưởng của đội còn lại nhờ là thủ lĩnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Theo quy tắc từ chương trình, Tiến Đạt và Cường Seven phải đưa ra chiến lược chọn những "anh tài" phù hợp với đội hình có sẵn và tạo nên một đội mạnh để tranh tài. Tuy nhiên, có những cái tên không nằm trong chiến lược đó nên khó tránh được tình cảnh khó xử giữa hai bên.

Tuấn Hưng đăm chiêu khi chứng kiến các "anh tài" khác lần lượt được chiêu mộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như trường hợp của Tuấn Hưng, nam ca sĩ 7X không được Tiến Đạt và Cường Seven mời chung đội ngay từ đầu. Trước tình huống này, giọng ca Tìm lại bầu trời thẳng thắng chia sẻ với Cường Seven rằng việc ngồi ở vị trí được chọn và không được chọn đôi lúc khó tránh khỏi cảm giác tự ái, tuy nhiên, ở vị trí phải chọn ai còn khó xử hơn rất nhiều. "Em cứ lựa chọn cái em cần đi, đoạn sau thì để mọi chuyện như duyên số, anh về đâu thì là về đấy", Tuấn Hưng đồng cảm với vị trí khó xử của đàn em. Chính chia sẻ này giúp Cường Seven thở phào nhẹ nhõm, phần nào tháo gỡ được áp lực trong lòng.

"Có thể giọng hát của tôi được nhiều người yêu thích nhưng chưa chắc tôi là một con người hoàn hảo hay quan trọng trong một tập thể. Không trách ai được cả. Đó là một bài học đến tận bây giờ tôi vẫn luôn cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực không đáng có để cố gắng cùng anh em cống hiến và tiếp tục cháy hết mình", Tuấn Hưng chia sẻ thêm.

Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng là hai "anh tài" cuối cùng được chọn ở vòng lập đội ẢNH: NSX

Cường Seven nhắn tin xin lỗi hai đàn anh vì sự tính toán thiếu sót của mình cùng các đồng đội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, khi các "anh tài" khác lần lượt được Cường Seven và Tiến Đạt thi nhau chiêu mộ và dần chỉ còn lại mình với Phan Đinh Tùng, gương mặt Tuấn Hưng lộ nét bần thần. Cuối cùng, sau khi đội của Tiến Đạt đã đủ thành viên, Tuấn Hưng và Phan Đinh Tùng gia nhập đội của Cường Seven. "Anh Bảy" sau đó cũng chia sẻ rằng mình hiểu được phần nào cảm xúc của đàn anh khi được bổ sung vào đội mình. Sau đó, vị thủ lĩnh này đã nhắn tin xin lỗi Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng vì trước đó mình và đồng đội chưa tính toán đủ số lượng thành viên nên đã không gửi lời mời với hai đàn anh.

Sau những màn chiêu mộ nhiều cung bậc cảm xúc giữa các "anh tài" đội hình 2 nhóm ở công diễn 5 chính thức lộ diện. Đội của Cường Seven (Nhà Tinh hoa) gồm anh cùng Tự Long, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, SOOBIN Hoàng Sơn, Kay Trần, (S)TRONG Trọng Hiếu. Trong khi đó, Nhà Thiếu nhi gồm thủ lĩnh Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Binz, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Tăng Phúc, Thiên Minh, Rhymastic, Liên Bỉnh Phát, Bùi Công Nam và Duy Khánh.

Kiên Ứng, Hà Lê trở lại chương trình

Kiên Ứng, Hà Lê trở lại cuộc đua Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi hai đội tiến hành đấu giá các tiết mục cho công diễn 5, chương trình cũng công bố hai "anh tài" được "hồi sinh" sau khi phải dừng chân ở những vòng trước. Kết quả này dựa vào số phiếu bình chọn của các "anh tài" còn lại trong cuộc đua. Đạo diễn Kiên Ứng và ca sĩ Hà Lê là hai cái tên được trở lại.

Xuất hiện trong phòng hội ngộ trong sự hò reo của các "anh tài", Kiên Ứng cho biết cảm xúc trước đó của anh rất hồi hộp và xáo trộn. "Tôi đang bị sốc vì không nghĩ mình có thể vào vòng hồi sinh. Sáng nay 6 giờ bay vào đây mà vẫn còn bỡ ngỡ vì bản thân không chắc là thực hay không", đạo diễn 9X chia sẻ.

Kiên Ứng về đội Cường Seven ẢNH: NSX

Ca sĩ Hà Lê cũng xúc động cho biết, việc mình trở lại với chương trình là một điều kỳ diệu, đặc biệt là khi được các "anh tài" chạy đến ôm, gặp những gương mặt quen thuộc, được họ chào đón lúc mở cánh cửa vào phòng hội nghị.

Sự trở lại của Hà Lê cũng đã khiến Đinh Tiến Đạt không kìm được xúc động, nam rapper sau đó đã che giấu giọt nước mắt của mình trước ống kính chương trình khi đổi cặp kính đen. Anh nghẹn ngào chia sẻ mình và các đồng đội đã cố hết sức để tìm lại những người anh em đã dừng bước trước đó.

Hà Lê một lần nữa được kết hợp cùng Tiến Đạt và những đồng đội thân thiết ẢNH: NSX

Cuối cùng, Hà Lê quyết định hội ngộ Đinh Tiến Đạt còn Kiên Ứng về đội của Cường Seven. Cả hai nhóm đều hoàn tất đội hình 13 thành viên và sẵn sàng đối đầu ở những vòng đấu của công diễn 5. Loạt tiết mục tranh tài của họ sẽ có trong tập 12 Anh trai vượt ngàn chông gai.