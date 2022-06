Đội eSports của Manchester United tranh tài tại giải eFootball Championship Pro 2022

Giải đấu có 8 câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới đối đầu với nhau, mỗi đội đại gồm 3 game thủ chuyên nghiệp tranh tài trong tựa game eFootball 2022. Đội eSports của Manchester United được thành lập vào năm 2019 với đội trưởng là Eldridge O’Niel, các thành viên còn lại là Kamel El Morabet và Mikolaj Zietek.

Trước thềm giải đấu khởi tranh vào 11.6, đội trưởng O’Niel đã chia sẻ niềm hy vọng lớn của mình về sự nghiệp thi đấu eFootball của câu lạc bộ cho đến nay. O’Neil giải thích: “Đây là một hành trình đầy chông gai, bởi vì tại thời điểm mùa giải đầu tiên chúng tôi có 4 thành viên nhưng sau đó có một chút trục trặc. Ban đầu chúng tôi thi đấu mặt đối mặt, nhưng do diễn biến của COVID-19 chúng tôi bắt đầu chuyển sang thi đấu trực tuyến và đội hình lúc này còn lại 3 người. Sự thay đổi này là phù hợp với chúng tôi hơn bởi vì ở cúp quốc gia, chúng tôi đã vào trong tốp 4 và điều đó tốt cho chúng tôi tránh khỏi sự nghi ngờ bản thân".

Trong mùa giải thứ hai, đội của O’Neil tràn đầy tự tin mặc dù họ vẫn phải chơi trực tuyến. Góp mặt ở giải lần này tất cả thành viên đều có niềm tin lớn rằng họ có thể thi đấu thực sự tốt và trở thành nhà vô địch.

8 câu lạc bộ của cuộc thi đã được chia thành hai bảng gồm 4 đội, tuy nhiên không giống như các phiên bản trước, năm nay các trận đấu sẽ được thi đấu theo thể thức 1v1 (trước đây là 3v3), với mỗi thành viên trong đội đấu với một cầu thủ từ một câu lạc bộ đối lập.





Cuối tuần qua, mỗi thành viên Quỷ đỏ của chúng ta đã gặp một trong bộ ba của Bayern Munich ở lượt trận mở màn. Họ sẽ tiếp tục đối đầu với Monaco và Celtic trong tuần này. Sau đó, số điểm đạt được sẽ được cộng lại và ba đội từ mỗi bảng có tổng điểm cao nhất ở cuối giai đoạn sẽ tiến vào giai đoạn loại trực tiếp bắt đầu bằng vòng tứ kết sẽ diễn ra vào cuối tuần thứ ba và tuần cuối.

Cầu thủ người Pháp của MU - El Morabet đã đưa ra cái nhìn sâu sắc về sự chuẩn trước giải đấu cho thể thức mới khi năm ngoái họ đấu 3 vs 3 nhưng năm nay sẽ khác khi họ thi đấu 1 vs 1, do đó họ đã luyện tập rất nhiều, đấu trí với nhau và chơi một số trò chơi cùng nhau.

Các game thủ yêu thích và ủng hộ Manchester United sẽ có thể xem trực tiếp và đầy đủ giải đấu trên ManUtd.com và kênh YouTube chính thức. Ngoài ra các game thủ còn có cơ hội nhận được áo thi đấu MU phiên bản 2021/22 cũng như được một suất rút thăm áo thi đấu có chữ ký của Erik ten Hag khi tham gia sự kiện eFootball Victory Giveaway.