Đội Hà Nội 1 thất bại đáng tiếc, đội TP.HCM 1 vô tình được hưởng lợi

Tâm điểm của vòng 12 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 là màn đối đầu giữa Than Khoáng sản Việt Nam (KSVN) và đội Hà Nội 1. Trận đấu này ảnh hưởng lớn đến cục diện của cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay.





Khán giả nhiệt tình

Dương Thị Vân (trái) của Than KSVN và Thái Thị Thảo - hai tuyển thủ quốc gia

Cả hai đội nhập cuộc với thái độ thận trọng, không có nhiều pha bóng đáng chú ý trong hiệp đấu đầu tiên. Đội bóng chơi tốt hơn là Than KSVN. Sự xuất hiện của Nguyễn Thị Vạn giúp đội bóng vùng mỏ chơi uyển chuyển và có được khả năng kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, hàng công của Than KSVN phụ thuộc vào Thúy Hằng. Khi tiền đạo sinh năm 1997 vấp phải sự truy cản quyết liệt của các hậu vệ Hà Nội 1, cô khó lòng có thể tỏa sáng.





Than KSVN giành chiến thắng

Trong hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Cách biệt về điểm số trên bảng xếp hạng giúp Hà Nội I dễ dàng toan tính hơn. Trong khi đó, Than KSVN buộc phải đẩy cao đội hình bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ níu giữ hy vọng bám đuổi đối thủ. Chơi mạch lạc hơn nhưng Than KSVN không đủ sắc sảo để đánh gục hàng thủ được tổ chức tốt của Hà Nội I. Nhưng khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân giúp Than KSVN tạo nên khác biệt. Phút 76, Hà Thị Nhài sút xa rất đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho Than KSVN. Trước đó, Thúy Hằng có tình huống tranh chấp bóng mạnh mẽ để tạo điều kiện cho đồng đội có cơ hội dứt điểm.

Không còn gì để mất, HLV Đặng Quốc Tuấn tung những quân bài cuối cùng như Hồ Thị Quỳnh và Vũ Thị Hoa vào sân. Nhưng đội Hà Nội 1 không thể giành lại 1 điểm và đành chấp nhận đánh mất ngôi đầu bảng vào tay các đối thủ xếp sau.





HLV Kim Chi

Thùy Trang (áo đỏ) của đội TP.HCM 1

Chiến thắng của Than KSVN đã tiếp thêm sức mạnh cho đội TP.HCM 1 bởi nếu đánh bại Thái Nguyên T&T, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ trở lại ngôi đầu và nắm trong tay quyền chủ động đến ngôi vô địch. Đội TP.HCM 1 nhập cuộc với sự chủ động trong lúc đối thủ chơi phòng ngự phản công. Nắm quyền kiểm soát, đội TP.HCM 1 đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở giữa hiệp 1.

Bắt nguồn từ quả phạt góc, Thu Thảo tung cú sút chéo góc đưa bóng bật người một cầu thủ Thái Nguyên T&T làm đổi hướng đi vào lưới. Trong hiệp 2, Thái Nguyên T&T bất ngờ đẩy cao đội hình khiến cho đội TP.HCM 1 gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được khẳng định. Cũng sau một tình huống phạt góc, từ quả treo bóng của Bích Thùy, Kim Biên bật cao đánh đầu ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0. Giành trọn 3 điểm, đội TP.HCM 1 đã trở lại ngôi đầu do hơn Than KSVN ở chỉ số đối đầu trực tiếp dù cùng bằng điểm nhau.