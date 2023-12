CLB TP.HCM 1 và CLB Hà Nội 1 dội mưa bàn thắng, Than KSVN vẫn nhất bảng

Chạm trán các đàn em ở đội TP.HCM 2, các cầu thủ CLB TP.HCM 1 nhanh chóng thể hiện sức mạnh với mạch 3 bàn thắng chỉ trong vòng 10 phút đầu do công Thu Thảo, Hồng Nhung, Tuyết Ngân. Kim Ngân có bàn thắng rút ngắn cách biệt 1-3 cho CLB TP.HCM 2 nhưng sang hiệp 2, các cầu thủ CLB TP.HCM 1 ghi thêm 3 bàn thắng để ấn định chiến thắng đậm đà 6-1.

CLB TP.HCM 1 (áo vàng) dội mưa bàn thắng vào lưới đội TP.HCM 2 VFF

Chiến thắng đậm của CLB TP.HCM 1 khiến các cầu thủ đội Hà Nội 1 cũng đặt quyết tâm ghi nhiều bàn thắng càng tốt vào lưới CLB Hà Nội 2. Chỉ sau 12 phút đầu, các đàn chị Hà Nội 1 đã dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Kim Anh. Sau đó không chỉ giữ sạch mành lưới, đội Hà Nội 1 còn ghi thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định thắng lợi chung cuộc 5-0 trước đội bóng đàn em.

CLB Hà Nội 1 thắng đậm 5-0 trước đội bóng đàn em Hà Nội 2 VFF

Kết quả trên giúp CLB Hà Nội 1 và CLB TP.HCM 1 có cùng 22 điểm nhưng đội bóng thủ đô xếp trên (hạng nhì) nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (21 so với 20). Đội Than KSVN gặp không ít khó khăn khi chạm trán với CLB Sơn La nhưng kịp cụ thể hóa các cơ hội để có chiến thắng 2-0 do công của Thúy Hằng, Thu Phương. 3 điểm quan trọng này giúp đội Than KSVN giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 24 điểm.

CLB Than KSVN (áo xanh) giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng VFF

Cuộc đua đến ngôi vô địch đến sau vòng 9 chỉ còn 3 ứng viên sáng giá là Than KSVN, đội Hà Nội 1, đội TP.HCM 1. Ở vòng 10 diễn ra ngày 15.12, Than KSVN chạm trán CLB Phong Phú Hà Nam trong khi Hà Nội 1 gặp TP.HCM 2, TP.HCM 1 gặp Hà Nội 2.

Bảng xếp hạng sau vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023: