Hải Yến giúp CLB Hà Nội hạ 'kình địch' đội TP.HCM, kịch tính bóng đá nữ quốc gia

Đánh mất lợi thế ở giai đoạn lượt đi nên Phạm Hải Yến cùng các đồng đội CLB Hà Nội 1 dồn quyết tâm ở lượt về, trong đó phải "giải quyết" được các đối thủ đáng gờm như CLB TP.HCM 1 để trở lại cuộc đua đến ngôi vương giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023.

Niềm vui của các nữ cầu thủ Hà Nội 1 khi ghi bàn đánh bại "kình địch" TP.HCM 1 VFF

Sự quyết tâm được các cầu thủ Hà Nội 1 thể hiện trong từng pha bóng để rồi được đền đáp bằng bàn thắng sớm của Biện Thị Hằng. Không chỉ biết tận dụng cơ hội, các cầu thủ chủ nhà còn có được sự tập trung cao độ trong phòng ngự, đánh bật được các pha uy hiếp của Bích Thùy rồi Thùy Trang bên phía CLB TP.HCM 1, bảo vệ mành lưới cho đội nhà.

Không những giữ sạch lưới, CLB Hà Nội 1 còn có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ tài năng của bộ đôi tuyển thủ Việt Nam khi Vạn Sự "dọn cỗ" cho Phạm Hải Yến đánh đầu lập công. Bàn thắng này phần nào khiến tinh thần của các cầu thủ nữ TP.HCM 1 suy giảm, nhờ đó CLB Hà Nội 1 hoàn tất mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Bảng xếp hạng sau vòng 8 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 VFF

Với trận thắng quan trọng này, CLB Hà Nội 1 có cùng 19 điểm với CLB TP.HCM 1 nhưng vươn lên hạng nhì, xếp trên đối thủ vì có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+16 so với +15). Cũng ở vòng đấu này, CLB Than khoáng sản Việt Nam tận dụng cơ hội việc CLB TP.HCM 1 bị CLB Hà Nội 1 níu chân để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 3-0 trước CLB Thái Nguyên và có trong tay 21 điểm. Cuộc đua đến ngôi vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 giờ đây có 4 ứng viên hàng đầu "tham chiến" là Than khoáng sản Việt Nam, CLB Hà Nội 1, CLB TP.HCM 1, CLB Phong Phú Hà Nam (15 điểm).