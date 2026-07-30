Đổi lộ trình 10 tuyến xe buýt khu vực Đại học Quốc gia, sinh viên TP.HCM lưu ý

Theo đó, các tuyến sẽ được điều chỉnh lộ trình khi lưu thông qua khu vực Đại lộ Đại học, Quảng trường Sáng tạo, đường vành đai và các tuyến đường lân cận nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian thi công.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng vừa thông báo tạm điều chỉnh lộ trình hoạt động của 10 tuyến xe buýt ẢNH: AN VY

Chi tiết điều chỉnh các tuyến như sau:

1. Tuyến xe buýt số 8: Bến xe buýt quận 8 - Đại học Quốc gia

Lượt từ Bến xe buýt quận 8 đi đến Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM:

Đoạn hành trình … - đường 621 - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 - đường Vành đai - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM tạm thay thế bằng đoạn hành trình … - đường 621 (Đại lộ Đại học) - (rẽ phải) - Quảng trường Sáng tạo - (Nhà văn hóa Sinh viên) - Quảng trường Sáng tạo - đường Tạ Quang Bửu - đường Thánh Gióng - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM.

Lượt từ Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM đi đến Bến xe buýt quận 8:

Đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - đường Nguyễn Hiền - đường Vành đai - đường 621 - (rẽ trái) - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 - đường song hành bờ nam quốc lộ 1 - … tạm thay thế bằng đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - đường Nguyễn Hiền - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Thánh Gióng - đường Tạ Quang Bửu - Quảng trường Sáng tạo - (Nhà văn hóa Sinh viên) - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 (Đại lộ Đại học) - đường Song hành Xa lộ Hà Nội - …

Tuyến xe buýt số 10: Đại học Quốc Gia - Bến xe Miền Tây

Lượt từ Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM đi đến Bến xe Miền Tây:

Đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc qia TP.HCM - đường Nguyễn Hiền - đường Vành Đai - đường 621 - (rẽ trái) - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 - đường Song hành bờ nam quốc lộ 1 -… tạm thay thế bằng đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - đường Nguyễn Hiền - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Thánh Gióng - đường Tạ Quang Bửu - Quảng trường Sáng tạo - (Nhà văn hóa Sinh viên) - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 (Đại lộ Đại học) - Đường Song hành bờ nam quốc lộ 1 - …

Lượt từ Bến xe Miền Tây đi đến Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM:

Đoạn hành trình … - Đường song hành bờ nam quốc lộ 1 - đường 621 - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 - đường Vành đai - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt khu A Đại học Quốc gia TP.HCM tạm thay thế bằng đoạn hành trình … - đường Song hành bờ nam quốc lộ 1 - đường 621 (Đại lộ Đại học) - (rẽ phải) - Quảng trường Sáng tạo - (Nhà văn hóa Sinh viên) - Quảng trường Sáng tạo - đường Tạ Quang Bửu - đường Thánh Gióng - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt khu A Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tuyến xe buýt số 19: Bến Thành - Khu chế xuất Linh Trung - Đại học Quốc gia

Lượt từ Bến xe buýt Sài Gòn đi đến Bến xe buýt khu A Đại học Quốc Gia TP.HCM:

Đoạn hành trình … - đường song hành bờ nam quốc lộ 1 - đường 621 - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 - đường Vành Đai - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM tạm thay thế bằng đoạn hành trình … - đường Song hành bờ nam quốc lộ 1 - đường 621 (Đại lộ Đại học) (rẽ phải) - Quảng trường Sáng tạo - (Nhà văn hóa Sinh viên) - Quảng trường Sáng tạo - đường Tạ Quang Bửu - đường Thánh Gióng - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM.

Lượt từ Bến xe buýt khu A Đại học Quốc gia TP.HCM đi đến Bến xe buýt Sài Gòn:

Đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - đường Nguyễn Hiền - đường Vành đai - đường 621 - (rẽ trái) - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 - đường Song hành bờ nam quốc lộ 1 - … tạm thay thế bằng đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - đường Nguyễn Hiền - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Thánh Gióng - đường Tạ Quang Bửu - Quảng trường Sáng tạo - (Nhà văn hóa Sinh viên) - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 (Đại lộ Đại học) - đường Song hành bờ nam quốc lộ 1 - …

Tuyến xe buýt số 33: Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia

Lượt từ Bến xe An Sương đi đến Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM:

Đoạn hành trình … - đường 621 - đường Vành đai - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM tạm thay thế bằng đoạn hành trình … - đường 621 (Đại lộ Đại học) - đường Tân Lập - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM.

Lượt từ Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM đi đến Bến xe An Sương:

Đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - đường Nguyễn Hiền - đường Vành đai - đường 621 - đường Song hành quốc lộ 1 - … tạm thay thế bằng đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - đường Nguyễn Hiền - đường Tân Lập - đường 621 (Đại lộ Đại học) - đường Song hành quốc lộ 1 - …

Tuyến xe buýt số 50: Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia

Lượt từ Đại học Bách Khoa đi đến Đại học Quốc gia:

Đoạn hành trình ... - đường Tạ Quang Bửu - Quảng trường Sáng tạo - quay đầu tại vòng xoay đường Lê Quý Đôn - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 - đường Vành đai - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM tạm thay thế bằng đoạn hành trình ... - đường Tạ Quang Bửu - đường Thánh Gióng - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM.

Lượt từ Đại học Quốc gia đi đến Đại học Bách Khoa:

Đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - (rẽ trái) - đường Nguyễn Hiền - đường Vành đai - đường 621 - (rẽ phải) - Quảng trường Sáng tạo - đường Tạ Quang Bửu - … tạm thay thế bằng đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - (rẽ trái) - đường Nguyễn Hiền - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Thánh Gióng - đường Tạ Quang Bửu - …

Tuyến xe buýt số 52: Bến Thành - Đại học Quốc gia

Lượt từ Bến Thành đi đến Đại học Quốc gia:

Đoạn hành trình … - Quảng Trường Sáng tạo - đường 621 - đường Vành đai - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM tạm thay thế bằng đoạn hành trình … - Quảng Trường Sáng tạo - đường 621 (Đại lộ Đại học) - đường Tân Lập - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM.

Lượt từ Đại học Quốc gia đi đến Bến Thành:

Đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - (rẽ trái) - đường Nguyễn Hiền - đường Vành đai - đường 621 - (rẽ phải) - Quảng trường Sáng tạo - … tạm thay thế bằng đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - (rẽ phải) - đường Nguyễn Hiền - đường Tân Lập - đường 621 (Đại lộ Đại học) - (rẽ phải) - Quảng trường Sáng tạo - …

Tuyến xe buýt số 53: Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia

Lượt từ bến Lê Hồng Phong đi đến Đại học Quốc gia:

Đoạn hành trình … - đường 621 - (rẽ trái) - Quảng trường Sáng tạo - đường Lê Quý Đôn - … tạm thay thế bằng đoạn hành trình … - đường 621 (Đại lộ Đại học) - (rẽ phải) - Quảng trường Sáng tạo - đường Lê Quý Đôn - …

Lượt từ Đại học Quốc gia đi đến Bến Lê Hồng Phong: không thay đổi

Tuyến xe buýt số 166: Đại học Quốc gia - Suối Tiên

Ga Đại học Quốc gia - Đỗ Mười (quốc lộ 1) - đường Võ Trường Toản - đường Alexandre de Rhodes (trục chính 10) - đường Isaac Newton (trục chính 3) - (rẽ phải) - Quảng trường Sáng tạo - đường Tạ Quang Bửu - đường Thánh Gióng - đường Vành đai (Nguyễn Bỉnh Khiêm) - đường Nguyễn Hiền - đường Tân Lập - đường 621 (Đại lộ Đại học) - Song hành Xa lộ Hà Nội - ga Đại học Quốc gia.

Tuyến xe buýt số 170: Bến xe buýt Khu A - Bến xe buýt Khu B

Lượt từ Bến xe buýt Khu A đi đến Bến xe buýt Khu B:

Đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A - đường Nguyễn Hiền - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường 621 - Song hành Xa lộ Hà Nội - … tạm thay thế bằng đoạn hành trình Bến xe buýt Khu A - đường Nguyễn Hiền - đường Tân Lập - đường 621 (Đại lộ Đại học) - Song hành Xa lộ Hà Nội - …

Lượt từ Bến xe buýt Khu B đi đến Bến xe buýt Khu A:

Đoạn hành trình … - đường 621 - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A tạm thay thế bằng đoạn hành trình … - đường 621 (Đại lộ Đại học) - đường Tân Lập - đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt Khu A.

Tuyến xe buýt số 60-5: Bến xe buýt Đại học Quốc gia - Bến xe Biên Hòa

+ Lượt từ Bến xe buýt Đại học Quốc gia đi đến Bến xe Biên Hòa:

Đoạn hành trình … - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - … tạm thay thế bằng đoạn hành trình … - Quảng trường Sáng tạo - đường 621 (Đại lộ Đại học) - đường Tân Lập - đường Nguyễn Hiền - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - …

+ Lượt từ Bến xe Biên Hoà đi đến Bến xe buýt Đại học Quốc gia:

Đoạn hành trình … - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường 621 (rẽ trái) - Quảng trường Sáng tạo - đường Lê Quý Đôn - … tạm thay thế bằng đoạn hành trình … - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Nguyễn Hiền - đường Tân Lập - đường 621 (Đại lộ Đại học) - (rẽ phải) - Quảng trường Sáng tạo - đường Lê Quý Đôn - …

Lộ trình điều chỉnh được áp dụng từ 9 giờ ngày 1.8 đến khi có thông báo mới.