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Đội mai táng bị tấn công tại vùng dịch Ebola ở Congo
Video Thế giới

Đội mai táng bị tấn công tại vùng dịch Ebola ở Congo

La Vi
La Vi
05/06/2026 10:54 GMT+7

Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết người dân đã tấn công một đội chôn cất người chết vì Ebola ở tỉnh Nam Kivu ở miền đông nước này, buộc đội mai táng phải bỏ lại một chiếc quan tài và làm dấy lên lo ngại về sự lây lan bệnh dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới đang tăng cường ứng phó với dịch Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo, cung cấp những vật tư cần thiết cho điểm nóng của tình trạng khẩn cấp về y tế trong tuần này.

Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh có nhiều vụ tấn công của người dân nhằm vào các đội ứng phó Ebola.

Bộ Y tế nước này cho biết người dân đã tấn công một nhóm chôn cất thi thể người nhiễm Ebola ở tỉnh Nam Kivu trong tuần này, buộc các nhân viên cứu hộ phải bỏ lại một chiếc quan tài ở thị trấn Katana, từ đó làm rộ lên lo ngại dịch lây lan thêm.

Đội mai táng bị tấn công tại vùng dịch Ebola ở Congo - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Tin Lành ở Bunia, tỉnh Ituri, Congo

ẢNH: REUTERS

Vụ tấn công nhắm vào các nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp được đào tạo để xử lý các thi thể có khả năng lây nhiễm cao theo các quy trình nghiêm ngặt để ngăn ngừa lây lan.

Các quan chức cho biết thi thể sau đó đã được người dân trong cộng đồng tự xử lý để mai táng. Đó là một hoạt động có rủi ro cao có thể làm bùng phát các chuỗi lây nhiễm mới.

Chưa rõ nguyên nhân gì đã gây ra vụ tấn công.

Vụ việc này càng cho thấy rõ sự mất lòng tin và phản kháng đang tiếp tục cản trở các nỗ lực ứng phó.

Congo đã ghi nhận hơn 360 trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận và ít nhất 62 trường hợp tử vong kể từ khi đợt bùng phát mới nhất được tuyên bố vào ngày 15.5, theo dữ liệu của Bộ Y tế.

Hơn một chục trường hợp cũng đã được báo cáo ở nước láng giềng Uganda.

Tại Kenya, Tổng thống William Ruto đã bảo vệ quyết định của chính phủ mình cho phép Mỹ thiết lập một cơ sở cách ly Ebola tại một căn cứ không quân.

“Vấn đề tranh luận là, chúng ta có đang làm điều đúng đắn hay không? Và tôi có thể nói với các bạn mà không sợ bị phản bác, và tôi có thể nhìn thẳng vào mắt tất cả mọi người dân Kenya, và nói rằng chúng ta đang làm điều đúng đắn", ông Ruto nói.

Ít nhất hai người đã thiệt mạng hồi đầu tuần này trong các cuộc biểu tình ở thị trấn Nanyuki, miền trung Kenya, nơi cơ sở này đang được xây dựng.

Khu cách ly 50 giường này đang được xây dựng dành cho người Mỹ có thể bị phơi nhiễm virus.

Dữ liệu chuyến bay và các quan chức cho biết chính phủ Mỹ vẫn đang tiếp tục xây dựng cơ sở cách ly Ebola bất chấp các cuộc biểu tình và lệnh của tòa án Kenya ngăn chặn việc xây dựng.

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