Ebola bùng dịch quá nhanh, vượt khả năng ứng phó ở Congo

Trong cuộc chiến chống dịch Ebola, mỗi giây phút đều quý báu.

Tuy nhiên, cách ứng phó cơn dịch bệnh Ebola chết người và lây lan nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang chậm nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Đã phát hiện muộn, mà vấn đề lớn nhất mà đất nước này đang phải đối mặt hiện nay là truy vết tiếp xúc.

Chỉ mới xác định được 7% trong số hàng nghìn người có thể đang gặp rủi ro - và các đội y tế đang chạy đua để tìm kiếm họ.

Chuyên gia về bệnh nhiệt đới, Giáo sư Daniel Bausch cho biết công tác truy vết tiếp xúc cần đạt ít nhất 70% mới có thể kiểm soát được dịch bệnh.

"Những gì bạn muốn thấy, để có thể tin tưởng rằng bạn đang kiểm soát được dịch, đó là hầu như tất cả các ca mắc mới đều nằm trong danh sách tiếp xúc của bạn. Bởi vì điều đó có nghĩa là bạn hiểu được các chuỗi lây truyền", ông Bausch cho hay.

WHO cho biết đợt bùng phát này do một chủng virus có tên Bundibugyo gây ra, là chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị.

Đợt bùng phát đã gây ra 220 ca tử vong nghi ngờ và 900 ca mắc bệnh, và hiện đã lây lan sang nước láng giềng Uganda.

Giám đốc Oxfam tại Cộng hòa Dân chủ Congo Manenji Mangudu cho biết một trở ngại lớn trong việc chống lại dịch bệnh là việc Mỹ, Anh và Sudan đã cắt giảm tài trợ.

"Đối với Ebola, chúng tôi cần khoản đầu tư lớn vào các cơ sở cách ly, cơ sở phân loại bệnh nhân, hệ thống nước, khử trùng, và những người đang thực hiện các chiến dịch, vận động cộng đồng", ông Mangudu cho biết.

Ông cũng cho biết cần có thêm các hệ thống được thiết lập để ngăn người dân tiếp xúc với thi thể người nhiễm bệnh.

Tại miền đông Congo, các cơ sở y tế đã bị đám đông giận dữ tấn công để đòi lại thi thể người thân, và họ dường như không hề biết đến những nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh việc thiếu nguồn cung cấp cơ bản, đất nước này cũng đang phải đối mặt với sự ngờ vực từ cộng đồng đã bị tổn thương trong nhiều đợt bùng phát dịch bệnh trước đây.

Các chuyên gia lo ngại khả năng lặp lại đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử, khi dịch lây lan khắp Tây Phi từ năm 2014 đến 2016 và gây ra hơn 11.000 ca tử vong.