Đổi mới mạnh mẽ hệ thống Nhà thiếu nhi trong bối cảnh mới

Tham dự hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo hệ thống Nhà thiếu nhi trên cả nước...

Chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2025, Hội đồng Đội T.Ư đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều phối và định hướng hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc. Việc ban hành và triển khai thống nhất hướng dẫn hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi đã góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng khiếu cho thiếu nhi.

Hội đồng Đội T.Ư khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu ẢNH: M.C

Các mô hình hoạt động Đội theo chức năng, nhiệm vụ của Nhà thiếu nhi tiếp tục được cụ thể hóa, gắn với Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi hằng năm học, bảo đảm tính đồng bộ, linh hoạt tại các địa phương sau sáp nhập.

Trong năm 2025, hệ thống Nhà thiếu nhi đã tổ chức 265 lớp bồi dưỡng cho phụ trách Đội và 276 lớp cho cán bộ Chỉ huy Đội, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác Đội.

Bên cạnh đó, các câu lạc bộ phụ trách Đội và Chỉ huy Đội duy trì hoạt động nền nếp, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt hỗ trợ cơ sở Đội trong bối cảnh quy mô trường học và số lượng học sinh gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố mới.

Song song với công tác bồi dưỡng cán bộ, các đơn vị tiếp tục phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm nòng cốt theo hướng lấy thiếu nhi làm trung tâm, khuyến khích các em tham gia thiết kế, tự quản và chủ động tổ chức hoạt động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thích ứng với yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi sau sắp xếp, hợp nhất; đồng thời đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo văn bản định hướng hoạt động trong giai đoạn mới.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị ẢNH: M.C

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh hệ thống Nhà thiếu nhi cần tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối then chốt trong triển khai các chương trình giáo dục toàn diện, góp phần vun đắp lý tưởng sống, phát triển kỹ năng cho thiếu nhi trong môi trường lành mạnh.

Ông khẳng định, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng luôn được TP.Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là sự đầu tư bền vững cho nguồn nhân lực và tương lai của thành phố.

"Hội nghị là diễn đàn quan trọng để thống nhất nhận thức và phương pháp triển khai trong bối cảnh mới; đề xuất những giải pháp đồng bộ, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả, sát với tình hình thực tế sau khi điều chỉnh địa giới hành chính", ông Thanh chia sẻ.

Đổi mới toàn diện về nội dung, phương thức

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cho rằng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi hiện nay đòi hỏi sự đổi mới toàn diện về nội dung, phương thức và tổ chức thực hiện, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thiếu nhi trong bối cảnh chuyển đổi số và nhiều vấn đề xã hội mới.

Biểu dương các nhạc sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn có nhiều đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2025 ẢNH: M.C

Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng cho thiếu nhi trong môi trường số được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, trong đó cần tăng cường giáo dục phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo đảm an toàn trên không gian mạng, đồng thời phát huy vai trò của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong học tập, rèn luyện và sáng tạo.

Để nâng cao chất lượng hoạt động Đội, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đề nghị tăng cường tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ phụ trách và Chỉ huy Đội; hỗ trợ xây dựng các mô hình sân chơi khoa học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trải nghiệm hướng nghiệp; từng bước hình thành các mô hình "trường học hạnh phúc", môi trường giáo dục an toàn, tích cực cho trẻ em.

Ngoài ra, cần rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các đơn vị, bảo đảm hệ thống vận hành thống nhất, hiệu quả, không để gián đoạn hoạt động sau sáp nhập.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: M.C

Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi thông qua chương trình công tác năm; đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách liên quan đến trẻ em; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Việc ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, vui chơi, giải trí cho thiếu nhi vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn cũng được nhấn mạnh, nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận các hoạt động giáo dục, vui chơi lành mạnh.