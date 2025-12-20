Có hiện tượng sáp nhập trường nóng vội, cơ học

V IỆC SÁP NHẬP Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG CÒN THIẾU THẬN TRỌNG

Ngày 19.12, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập.

Báo cáo tại hội nghị của Bộ GD-ĐT cho thấy, đã có 23/34 tỉnh, thành phố gửi thông tin, báo cáo về tình hình sắp xếp. Hầu hết các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo thống nhất quan điểm cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường mầm non công lập hiện có; chỉ sắp xếp, điều chỉnh một số trường mầm non, phổ thông chưa đạt chuẩn, bảo đảm thuận tiện cho người dân, học sinh (HS).

Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập ẢNH: TRẦN HIỆP

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT đánh giá, công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập có nơi triển khai còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học và bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Cụ thể, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập ở một số địa phương còn có dấu hiệu nóng vội, thiếu thận trọng. Nhiều nội dung triển khai trước thời điểm Ban Chỉ đạo Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện, chưa nghiên cứu đầy đủ kết luận của T.Ư và các văn bản của Bộ GD-ĐT…

Một số nơi, công tác rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập được tiến hành nhiều lần, nhưng chưa xác định rõ căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học giáo dục để điều chỉnh chỉ tiêu giảm đầu mối, số lượng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông qua từng đợt.

Một số địa phương thực hiện việc sắp xếp, giảm số lượng trường theo hướng "cơ học" làm mất cân đối quy mô lớp, điểm trường, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cơ sở vật chất và ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Tỷ lệ sáp nhập trường học cao, vượt xa khuyến nghị chuyên môn, gây mất cân đối về quy mô. Nhiều xã, phường đã hợp nhất 3 - 4 trường thành 1 trường hoặc sáp nhập các trường có quy mô tối đa với nhau. Sau sắp xếp, nhiều cơ sở giáo dục có số lớp hoặc số điểm trường vượt quy mô quy định.

Việc sáp nhập có khả năng ảnh hưởng đến mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú và đối tượng thụ hưởng chính sách dân tộc thiểu số. Một số trường phổ thông dân tộc bán trú, sau khi sáp nhập với trường phổ thông khác, không còn đạt tỷ lệ HS bán trú theo quy định, dẫn đến mất tính đặc thù trong hỗ trợ vùng dân tộc, miền núi, ảnh hưởng đến quyền tiếp cận giáo dục của HS vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế. Sau sáp nhập, cơ sở vật chất nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Mặc dù số lượng đầu mối trường giảm, nhưng việc đầu tư mở rộng phòng học, bếp ăn bán trú tại trường mới chưa được triển khai kịp thời.

Quá trình sáp nhập với quy mô lớn, thực hiện trong thời gian ngắn có thể gây xáo trộn đội ngũ, HS và phụ huynh, tác động phần nào đến tâm lý, chất lượng dạy học và sự ổn định của các cơ sở giáo dục. Tiềm ẩn nguy cơ chênh lệch về chất lượng và cơ hội học tập giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, đặc biệt ở những nơi điều kiện giao thông và bán trú chưa bảo đảm.

Sau sắp xếp, có trường số hiệu phó gấp hơn 3 lần quy định Theo Bộ GD-ĐT, một số trường có số lượng phó hiệu trưởng vượt khá xa so với định mức theo quy định. Có trường hiện có tới 9 phó hiệu trưởng (gấp hơn 3 lần so với quy định). Một số đơn vị chưa kịp điều chỉnh cơ cấu nhân sự, bộ máy tổ chức chưa ổn định.

K HÔNG CẮT GIẢM CƠ HỌC

Tại hội nghị, đại diện nhiều địa phương nêu quan điểm việc sắp xếp mạng lưới trường lớp cần được thực hiện thận trọng, có lộ trình, không làm xáo trộn hoạt động dạy học, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và sự ổn định của đội ngũ nhà giáo.

Ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ, cho rằng việc sáp nhập các cơ sở giáo dục cần tập trung vào những trường, điểm trường quy mô nhỏ, không còn phù hợp, đồng thời không đặt nặng yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn. Theo ông Lập, sắp xếp mạng lưới trường lớp là vấn đề nhạy cảm, cần có lộ trình phù hợp, gắn với công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân và đội ngũ nhà giáo.

Ông Bùi Quang Trí, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, đề xuất Bộ GD-ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể đối với việc tổ chức, tuyển sinh và hoạt động của các trường bán trú, nội trú khu vực biên giới, làm căn cứ để địa phương triển khai thống nhất.

Phụ huynh Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2, xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) đến trường phản đối việc sáp nhập trường sau ngày khai giảng năm học 2025-2026 ảnh: Khánh Hoan

Theo đại diện Sở GD-ĐT Đắk Lắk và Vĩnh Long, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và điều kiện đi lại của HS. Hai địa phương này cùng kiến nghị Bộ GD-ĐT và T.Ư quan tâm hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn linh hoạt để việc sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp với điều kiện từng vùng, không gây gián đoạn hoạt động giáo dục.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh sắp xếp mạng lưới trường học không phải là cắt giảm cơ học, không chạy theo số lượng giảm trường, giảm điểm trường. Mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền học tập của HS và điều kiện dạy học của giáo viên. Những nơi có điểm trường lẻ, quy mô nhỏ, không còn phù hợp thì cần sắp xếp, sáp nhập. Ngược lại, những nơi HS đông, sĩ số vượt chuẩn thì phải tính đến phương án chia tách, xây dựng trường mới, bảo đảm các quy định về sĩ số lớp học, an toàn trường học và các nguyên lý giáo dục.

Ông Thưởng cũng lưu ý 3 yêu cầu xuyên suốt trong rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục là đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, nhưng phải đủ một cách hợp lý, phù hợp điều kiện thực tiễn từng địa phương. Việc sắp xếp phải đáp ứng các mục tiêu phổ cập giáo dục, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, giáo dục bắt buộc ở tiểu học và trung học cơ sở. Cùng với đó, việc tổ chức trường lớp phải tuân thủ các nguyên lý của giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy học; thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về tiêu chuẩn trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Ông Phạm Ngọc Thưởng cũng yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, rà soát việc hoàn thiện các quy chuẩn về trường lớp, đội ngũ giáo viên, sĩ số HS theo điều kiện mới; đồng thời tổng hợp nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất của các địa phương, làm cơ sở tham mưu bố trí nguồn lực từ kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục giám sát, hướng dẫn các tỉnh trong việc sắp xếp lại mạng lưới trường học; phối hợp với Bộ Nội vụ trong hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý. Phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng các cơ chế đặc thù, thí điểm một số mô hình sắp xếp cơ sở giáo dục công lập.