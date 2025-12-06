Phương án sắp xếp trường ĐH, CĐ ở TP.HCM: Đơn vị nào giữ nguyên, sáp nhập?

Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM có 278 đơn vị công lập, cụ thể gồm:

3 trường ĐH

19 trường CĐ

251 đơn vị thuộc Sở GD-ĐT (trong đó có: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 13 trường trung cấp; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 40 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục)

5 trường trực thuộc các cơ quan quản lý khác (gồm Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố; Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương cùng thuộc Sở Xây dựng; Trường trung cấp Thông tin - Truyền thông TP.HCM thuộc Sở KH-CN; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao)

Bên cạnh đó còn có 2 trường trung cấp trực thuộc doanh nghiệp nhà nước.

Trường ĐH, CĐ nào được giữ nguyên/sắp xếp?

Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước, ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM từ 278 đơn vị (gồm 22 đơn vị thuộc thành phố và 256 đơn vị thuộc sở) sẽ sắp xếp còn 256 đơn vị (giảm 22 đơn vị).

Cụ thể:

Sắp xếp 39 trường ĐH, CĐ, trung cấp thành 20 trường ĐH, CĐ, 1 trường trung cấp, giảm 18 đơn vị (gồm 2 trường CĐ và 16 trường trung cấp). Trong đó:

Đối với trường ĐH: Giữ nguyên 2 trường gồm Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường ĐH Thủ Dầu Một; Tổ chức lại 1 trường là Trường ĐH Sài Gòn (sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn).

Đối với trường CĐ, trung cấp: Giữ nguyên 6 trường CĐ gồm: Trường CĐ Việt Nam - Singapore; Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM; Trường CĐ bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Về lý do được giữ nguyên, theo UBND TP.HCM, các đơn vị này đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (về diện tích đất, cơ sở trường lớp, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo); có uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo; được định hướng xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề và mang tính dẫn dắt đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cũng theo dự thảo phương án sắp xếp, TP.HCM sẽ thực hiện sắp xếp 13 trường CĐ và 17 trường trung cấp, cụ thể như bảng sau:

Không sắp xếp 2 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý là Trường trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường trung cấp Suleco do không thuộc đối tượng sắp xếp theo Kế hoạch 130.

Danh sách 37 trường trung học nghề

Theo dự thảo phương án sắp xếp, TP.HCM sẽ thực hiện chuyển đổi và sắp xếp 41 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (gồm 40 đơn vị thuộc Sở GD-ĐT và 1 đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong) thành 37 trường trung học nghề, giảm 4 đơn vị (theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập).

Cụ thể như bảng sau:

Cũng theo phương án sắp xếp, TP.HCM sẽ giữ nguyên 198 đơn vị (trong đó: 170 trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã, hiện nay TP.HCM có 2.026 đơn vị gồm 1.930 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 38 trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa thể thao và 58 đơn vị sự nghiệp lĩnh vực khác (Ban Quản lý di tích, Xí nghiệp Công trình công cộng, Nhà Thiếu nhi, Ban Quản lý chợ, bến xe…). Với các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, Đảng ủy UBND TP.HCM đề xuất giữ nguyên 1.930 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập như hiện nay. Việc thành lập các trường mới sẽ thực hiện theo yêu cầu phát triển trường lớp tại các địa bàn theo nhu cầu.