Giáo dục

TP.HCM nêu phương án sắp xếp các trường học: Từ 278 đơn vị còn 256 đơn vị

Bích Thanh
25/11/2025 20:16 GMT+7

Tờ trình về việc xin ý kiến dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước của Đảng ủy UBND TP.HCM có nêu phương án sắp xếp ngành GD-ĐT cùng các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã.

TP.HCM đưa ra phương án sắp xếp các trường học - Ảnh 1.

TP.HCM đưa ra phương án sắp xếp đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập

ẢNH: BÍCH THANH


Ngày 25.11, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước đối với ngành GD-ĐT (một trong 2 ngành đặc thù là y tế và giáo dục)

Cụ thể, ngành GD-ĐT từ 278 đơn vị (gồm 22 đơn vị thuộc thành phố và 256 thuộc sở) sẽ sắp xếp còn 256 (giảm 22 đơn vị). Cụ thể như sau:

  • Giữ nguyên 198 đơn vị (trong đó có 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 trường mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục).
  • Sắp xếp 39 trường ĐH, CĐ, trung cấp thành 21 trường ĐH, CĐ, không còn trường trung cấp (giảm 18 đơn vị gồm 1 trường CĐ và 17 trường trung cấp).
  • Chuyển đổi và sắp xếp 41 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (gồm 40 đơn vị thuộc Sở GD-ĐT và một đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong) thành 37 trường trung học nghề, giảm 4 đơn vị (theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã, hiện nay TP.HCM có 2.026 đơn vị gồm 1.930 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 38 trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa thể thao và 58 đơn vị sự nghiệp lĩnh vực khác (Ban Quản lý di tích, Xí nghiệp Công trình công cộng, Nhà Thiếu nhi, Ban Quản lý chợ, bến xe…). Với các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, Đảng ủy UBND TP.HCM đề xuất giữ nguyên 1.930 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập như hiện nay. Việc thành lập các trường mới sẽ thực hiện theo yêu cầu phát triển trường lớp tại các địa bàn theo nhu cầu.

Khám phá thêm chủ đề

