Thanh Hóa quyết định sáp nhập 2 trường đại học

Minh Hải
Minh Hải
19/12/2025 17:02 GMT+7

Tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định phương án sáp nhập Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch vào Trường đại học Hồng Đức, và sẽ thực hiện xong đề án sáp nhập trong quý 1.2026.

Năm 2026 sáp nhập xong 2 trường đại học

Ngày 19.12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý.

Sáp nhập Trường đại học thanh hóa: Định hình tương lai giáo dục và nghề nghiệp - Ảnh 1.

Từ năm 2026 Trường đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa sẽ sáp nhập vào Trường đại học Hồng Đức

ẢNH: MINH HẢI

Trong đó, lĩnh vực giáo dục ở tỉnh Thanh Hóa hiện có tổng 2.166 đơn vị. Riêng hệ thống các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học thực hiện sắp xếp theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX), UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phương án và lộ trình sắp xếp.

Trong đó, đáng chú ý là UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phương án sáp nhập Trường đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa vào Trường đại học Hồng Đức.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Trường đại học Hồng Đức chủ trì, phối hợp với các Sở Nội vụ, GD-ĐT, Trường đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch, và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn chỉnh đề án sáp nhập xong trong quý 1.2026 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định. Như vậy, theo lộ trình, đến năm 2026 sẽ thực hiện xong việc sáp nhập 2 trường đại học này.

Trường đại học Hồng Đức thành lập năm 1997, trên cơ sở hợp nhất 3 trường, gồm: Trường cao đẳng Sư phạm Thanh Hóa, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thanh Hóa, và Trường cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Trường đại học Hồng Đức hiện đào tạo nhiều nhóm ngành nghề như kỹ thuật - công nghệ; kinh tế - quản trị kinh doanh; sư phạm… Trường hiện có 29 phó giáo sư; khoảng 200 tiến sĩ; có 7 chương trình đào tạo tiến sĩ; 21 chương trình đào tạo thạc sĩ; 40 chương trình đào tạo đại học…

Trường đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa thành lập năm 2011, trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa. Trường hiện có 1 ngành đào tạo tiến sĩ; 3 ngành đào tạo thạc sĩ; 22 ngành đào tạo đại học. Nhà trường hiện đào tạo nhiều ngành nghề, như: quản lý văn hóa, công nghệ truyền thông, thông tin thư viện, công tác xã hội, sư phạm tin học, du lịch, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, thanh nhạc, quản lý thể dục thể thao, giáo dục thể chất…


Thành lập nhiều trường trung học nghề

Đối với hệ thống các trường cao đẳng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phương án giữ nguyên Trường cao đẳng Y tế; Tổ chức lại Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa trên cơ sở nhận sáp nhập trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn; tổ chức lại Trường cao đẳng Nông nghiệp trên cơ sở nhận sáp nhập Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ.

Đối với các trường trung cấp, trung tâm GDNN - GDTX, tỉnh Thanh Hóa quyết định giữ nguyên các Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa, Trường trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, và Trường trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa.

Chuyển đổi Trường trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn thành cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật công lập; chuyển đổi Trường trung cấp nghề Thạch Thành, Trường trung cấp nghề Nga Sơn và Trường trung cấp nghề Bỉm Sơn thành 3 trường trung học nghề.

Sáp nhập, chuyển đổi 23 Trung tâm GDNN - GDTX có quy mô lớp chưa bảo đảm quy định, người học ít thành 14 trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông, thuộc Sở GD-ĐT.

Cụ thể, sáp nhập các Trung tâm GDNN - GDTX ở các đơn vị cấp huyện cũ để thành các Trường trung học nghề, gồm: Mường Lát, Quan Sơn, và Quan Hóa; Sầm Sơn và Quảng Xương; Ngọc Lặc và Lang Chánh; Như Thanh và Như Xuân; Thọ Xuân và Thường Xuân; Vĩnh Lộc và Thạch Thành; Thiệu Hóa và Yên Định; Hậu Lộc và Hà Trung; Nghi Sơn và Nông Cống; Trung tâm GDNN - GDTX số 1 và Trung tâm GDTX - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa.

Riêng Trung tâm GDNN - GDTX thuộc các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước, Triệu Sơn, Hoằng Hóa cũ thì không sáp nhập mà chuyển đổi thành 4 trường trung học nghề do các trung tâm này có số lượng đông học sinh.


