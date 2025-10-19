Chọn trường mầm non cho con: Công lập hay tư thục?

Bài toán giữa mầm non công lập hay tư thục

Từ nhiều năm về trước, trường mầm non công lập vẫn là lựa chọn chủ yếu của đông đảo phụ huynh. Không chỉ ở các thành phố lớn, mà cả vùng ven và nông thôn, trường công luôn chiếm ưu thế nhờ chi phí vừa phải, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và chương trình chuẩn mực của Bộ GD-ĐT. Sân chơi và không gian lớp học thoáng mát, rộng rãi của trường công giúp trẻ vận động tự do, phát triển các kỹ năng. Nhiều trường công cũng đang cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung đồ dùng học tập để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ.

Cô đón trẻ ở cổng trường mầm non công lập ở TP.HCM ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chị Phan Thị Thúy Kiều, phụ huynh Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, TP.HCM, cho biết: "Mình đã rất yên tâm khi gửi con vào trường mầm non công lập, các cô giáo đều có chuyên môn và nội quy thì luôn rõ ràng. Ngoài ra, học phí nhà trường lại hợp lý, phù hợp với điều kiện gia đình".

Song, nhiều phụ huynh khác băn khoăn, sĩ số lớp học trong trường mầm non công lập thường khá đông. Ngược lại, trường tư thục nổi bật với lớp học nhỏ, từ 10-15 trẻ, tạo điều kiện để giáo viên theo sát từng em. Nhiều trường mầm non tư thục còn mạnh về các chương trình ngoại ngữ, chương trình liên quan đến kỹ năng sống, nghệ thuật, giúp trẻ sớm làm quen với những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường năng động cũng là điểm cộng lớn của trường tư. Tuy nhiên, không gian một số trường tư lại hạn chế về diện tích, và đặc biệt, mức học phí cao khiến không ít gia đình nhiều con trẻ phải đắn đo.

"Con mình học trường tư 5 năm từ lúc con 14 tháng tới khi ra trường. Lúc nào cũng vui vẻ, năng động. Trường tư tuy không có công viên rộng rãi nhưng bù lại, con được đi trải nghiệm rất nhiều thứ. Trước khi vào lớp 1, con đã nhận biết được mặt chữ cái tiếng Việt, biết phát biểu bằng tiếng Anh tự tin", chị Nguyễn Thị Nguyệt, phụ huynh một trường mầm non tư thục ở phường Tân Bình, TP.HCM, chia sẻ.

Cô chăm trẻ trong giờ ăn ở trường mầm non tư thục ẢNH: THÚY HẰNG

Có thể thấy, mỗi mô hình công lập hay tư thục đều có điểm mạnh riêng. Chính sự phù hợp với nhu cầu thực tế của từng gia đình mới là thước đo quan trọng để trao gửi con em mình vào một môi trường giáo dục đáng tin cậy.

Khi an toàn và sự tận tâm đặt lên hàng đầu

Những năm trước đây, phần lớn phụ huynh lựa chọn trường cho con thường chú trọng đến những yếu tố dễ nhìn thấy như điều kiện đảm bảo cho trẻ một môi trường học tập tốt và phù hợp với khả năng tài chính của gia đình. Hiện nay, sau nhiều vụ việc liên quan đến sức khỏe học đường, sự an toàn và chăm sóc toàn diện cho trẻ mới là ưu tiên số một. Ở tuổi mầm non, chỉ cần trẻ có một vết trầy xước hay một cơn sốt nhẹ cũng có thể khiến cha mẹ mất ăn mất ngủ.

Nhiều trường mầm non, cả công lập và tư thục hiện nay đều chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng và vệ sinh trường lớp. Thực đơn luôn được cân đối theo mùa, bữa ăn luôn đảm bảo đủ dưỡng chất, vitamin và protein. Các bữa ăn được giám sát quy trình chế biến kỹ lưỡng. Phòng học, đồ chơi, sân chơi thường xuyên được kiểm tra, giảm thiểu rủi ro tai nạn.

Song, chính đội ngũ giáo viên mới là "lá chắn" quan trọng nhất cho trẻ. Họ là người trực tiếp quan sát, theo dõi, phát hiện bất thường trong sức khỏe và tâm trạng của học sinh. Một cú ngã, một cuộc xô xát giữa trẻ, nếu được báo cáo kịp thời và trung thực, sẽ giúp phụ huynh nắm bắt thông tin và xử lý nhanh chóng, tránh những hệ lụy lâu dài cho trẻ. Việc này đôi khi khiến giáo viên chịu nhiều áp lực trước phụ huynh, nhưng sự minh bạch là cần thiết để bảo vệ lợi ích của các em.

"Mình có con đang đi nhà trẻ, nên luôn dặn cô giáo rằng nếu con có va chạm hay bị ngã, mong cô báo sớm cho mình biết. Mình luôn biết ơn các cô vì chăm sóc con mỗi ngày, nhiều chuyện xảy ra là vô tình, không thể trách được. Mình chỉ tha thiết một điều rằng nếu con có vấn đề gì, mong cô nói đúng tình trạng để mình kịp thời theo dõi," chị Lê Thị Trà Giang, phụ huynh Trường mầm non giấy Bãi Bằng, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, bày tỏ.

Trẻ trải nghiệm trong không gian thư viện số ở trường mầm non công lập tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Hơn hết, cái tâm trong nghề giáo viên mầm non còn thể hiện qua sự kiên nhẫn, yêu thương và đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu. Một lớp học có thể không hiện đại nhất, nhưng với giáo viên tận tụy và trung thực, phụ huynh vẫn luôn cảm thấy tin tưởng và yên lòng.

Chị Trần Thị Hoài Phương, phụ huynh Trường mầm non B., phường Vĩnh Hội, TP.HCM, chia sẻ: "Tôi quan tâm không chỉ đến sân chơi hay phòng học rộng rãi, mà còn muốn biết con có được ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và được thông báo kịp thời khi con có biểu hiện bất thường hay không. Khi thấy giáo viên thực sự quan tâm, minh bạch và tận tâm, tôi mới yên tâm".

Lựa chọn sáng suốt nằm ở sự đồng hành

Việc lựa chọn trường mầm non không thể giới hạn trong so sánh giữa công lập và tư thục. Trẻ ở độ tuổi mầm non cần một môi trường đáp ứng phù nhiều tiêu chí khác nhau, từ cơ sở vật chất an toàn, chương trình học toàn diện, chế độ dinh dưỡng hợp lý cho đến đội ngũ giáo viên tận tâm và minh bạch trong chăm sóc.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Ánh Minh, giảng viên khoa Khoa học chính trị, Trường ĐH Cần Thơ, cho rằng: "Việc chọn trường cho trẻ mầm non phải dựa vào nhiều yếu tố và cần đặt trọng tâm vào mức độ phù hợp với tính cách, nhu cầu và khả năng của từng đứa trẻ. Phụ huynh nên ưu tiên những ngôi trường tạo ra môi trường an toàn, nơi trẻ được khuyến khích khám phá, thể hiện cảm xúc và phát triển kỹ năng xã hội một cách tự nhiên".

Cô và trẻ trường mầm non tư thục trong hoạt động trồng đậu ngày tựu trường ẢNH: THÚY HẰNG

Bên cạnh những yếu tố thuộc về nhà trường, vai trò và tâm lý của phụ huynh cũng là yếu tố quan trọng. Bà Ánh Minh chia sẻ thêm: "Cha mẹ không nên phó mặc hoàn toàn cho nhà trường, mà cần duy trì sự kết nối chặt chẽ thông qua việc quan sát chế độ ăn và sinh hoạt hằng ngày của con, lắng nghe con kể chuyện, theo dõi cảm xúc và hành vi của trẻ. Trẻ chỉ thực sự phát triển tốt khi có được sự nhất quán và thấu hiểu từ cả gia đình và nhà trường".

Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường vì thế được xem là điều tiên quyết bảo đảm cho trẻ không chỉ an toàn mà còn phát triển hài hòa về thể chất, tinh thần và kỹ năng xã hội. Việc lựa chọn vì thế phụ thuộc vào sự phù hợp với nhu cầu của từng gia đình, thay vì chỉ đặt nặng sự so sánh giữa tên trường là trường mầm non công lập hay tư thục.