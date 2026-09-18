Đổi mới y tế: Công nghệ cần đi cùng con người

Công nghệ phải gắn với nhu cầu lâm sàng

"Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp nhân viên y tế đưa ra quyết định tốt hơn, giúp quy trình an toàn hơn, giảm gánh nặng không cần thiết và giúp người bệnh được chăm sóc liền mạch hơn. Đổi mới trong y tế phải bắt đầu từ nhu cầu lâm sàng và phải kết thúc bằng giá trị dành cho người bệnh", thạc sĩ Nguyễn Ngọc Anh Phương - Phó tổng giám đốc Tập đoàn kiêm Giám đốc Quản lý Chất lượng Tập đoàn Y tế Phương Châu, chia sẻ tại Hội nghị Khoa học thường niên Tập đoàn Y tế Phương Châu (ACP 2026) diễn ra ngày 18.9.

Theo đó, ý nghĩa của công nghệ cần thể hiện ở việc hỗ trợ nhân viên y tế đưa ra quyết định tốt hơn, giúp quy trình an toàn hơn, giảm gánh nặng không cần thiết và giúp người bệnh được chăm sóc liền mạch hơn.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Anh Phương - Phó tổng giám đốc Tập đoàn kiêm Giám đốc Quản lý Chất lượng Tập đoàn Y tế Phương Châu ẢNH: P.C

Kết nối cả hành trình chăm sóc người bệnh

Từ góc độ quản lý chất lượng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phương Châu cho rằng chuyên môn vẫn luôn là nền tảng của y tế. Tuy nhiên, chất lượng người bệnh nhận được còn phụ thuộc vào cách các năng lực trong hệ thống được kết nối với nhau.

“Người bệnh không trải nghiệm từng khoa phòng riêng biệt mà họ trải nghiệm cả một hành trình”, bà Anh Phương nói.

Từ lúc tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc và theo dõi, một người bệnh có thể đi qua nhiều chuyên khoa, tiếp xúc với nhiều nhân viên y tế. Vì vậy, từng bộ phận làm tốt phần việc của mình vẫn chưa đủ để tạo nên chất lượng của toàn bộ quá trình chăm sóc. Điều cần thiết là sự kết nối giữa các bộ phận để cùng hướng đến kết quả tốt hơn cho người bệnh.

Theo cách tiếp cận được giới thiệu tại ACP 2026, mô hình y tế toàn diện được xây dựng trên 6 trụ cột: chuyên môn; chất lượng; vận hành; nhân sự; trải nghiệm; chuyển đổi số và thương mại.

Trong đó, chuyên môn giữ vai trò nền tảng; chất lượng và an toàn tạo chuẩn mực; vận hành và nhân sự tạo năng lực thực thi. Trải nghiệm phản ánh giá trị người bệnh thực sự nhận được, còn công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số mở ra khả năng kết nối, đo lường và cải tiến.

Hơn 800 đại biểu tham dự Hội nghị ACP 2026 ẢNH: P.C

Với định hướng đó, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phương Châu kỳ vọng ACP 2026 là nơi các thực tiễn được chia sẻ, phản biện, từ đó tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp để xây dựng mô hình y tế toàn diện trong giai đoạn mới.

Hơn 800 đại biểu cùng hơn 40 diễn giả đến từ các tập đoàn, hệ thống y tế trong và ngoài nước như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, Bệnh viện The Medical City (Philippines), Bệnh viện Siloam (Indonesia)… tham dự và tham luận tại Hội nghị Khoa học thường niên Tập đoàn Y tế Phương Châu 2026 (ACP 2026), diễn ra ngày 18.9.2026.