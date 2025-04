Dời phiên tòa vụ ca sĩ Duy Mạnh kiện Mercedes - Benz Việt Nam

Sáng 25.4, TAND Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tranh chấp bồi thường thiệt hại” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Duy Mạnh (tức ca sĩ Duy Mạnh, 50 tuổi, quê Hải Phòng) và bị đơn Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam.

Theo tòa thông báo, bị đơn là Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX sẽ dời phiên tòa vào sáng 21.5 tới.

Thư ký phiên tòa gửi thông báo hoãn và dời lịch xét xử sơ thẩm sang ngày 21.5 cho đại diện phía nguyên đơn ẢNH: QUANG THÁI

Ông Nguyễn Duy Mạnh yêu cầu Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam chi trả hơn 2,5 tỉ đồng, gồm: hơn 1,8 tỉ đồng là bồi thường thiệt hại giá trị xe từ thời điểm mua, tiền sau khi trừ đi khoản tiền Công ty TNHH bảo hiểm Liberty Việt Nam đã chi trả; lãi vay ngân hàng từ thời điểm xảy ra sự cố là tháng 2 - 6.2023 (tháng giải chấp) là 293 triệu đồng; chi trả 423 triệu đồng chi phí pháp lý cho việc khởi kiện.

Theo đơn khởi kiện, tối ngày 15.2.2023, chiếc xe Mercedes - Bens S450L luxury hơn 4,7 tỉ đồng (mua năm 2020) của ca sĩ Duy Mạnh cháy khi đang đỗ ở tầng 2 chung cư. Theo lời Duy Mạnh, lúc này, phương tiện bị khóa, không thể mở nắp capô để dập lửa. Bảo vệ chung cư dùng xà beng cậy nắp ca pô và phun nước để dập.

Vì đám cháy to, ban quản lý đã gọi điện cho phía công an. Sau khi xử lý được sự cố, cơ quan chức năng niêm phong phương tiện tại bãi xe công an ở Thủ Đức.

“Sau hơn 20 ngày xảy ra sự cố, ngày 8.3.2023, Công an TP.Thủ Đức mở nắp ca pô của xe để giám định. Kết quả giám định ngày 4.4.2023 của Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự của Bộ Công an tại Công an TP.HCM nêu nguyên nhân cháy xe là do trên đường dây điện lắp đặt phía sau động cơ xe đã xảy ra sự cố va chạm chập điện ngắn mạch. Sự cố ngắn mạch phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao đốt cháy vỏ cách điện, làm nóng chảy lõi dây dẫn điện và cháy lan sang các vật liệu dễ cháy xung quanh gây cháy xe”.

Khi có thông tin, phía bảo hiểm đền bù cho ca sĩ Duy Mạnh gần 2,9 tỉ đồng.

Đến ngày 30.3.2023, các chuyên gia kỹ thuật của Mercedes - Benz tiến hành giám định lại, hãng cho rằng nguyên nhân cháy do loài gặm nhấm, vì có phân chuột và rác trong xe. Loài gặm nhấm này làm hỏng các dây điện dẫn đến chập điện.

Cho rằng, kết luận Mercedes - Benz là thiếu khách quan nên ca sĩ Duy Mạnh đã đơn kiện vụ việc ra tòa.

Ca sĩ Duy Mạnh lớn lên trong gia đình có ba người anh là nghệ sĩ saxophone. Anh tốt nghiệp khoa piano Nhạc viện TP.HCM.

Từ năm 1998, ca sĩ Duy Mạnh bắt đầu biểu diễn trong các phòng trà, sân khấu nhỏ ở TP.HCM, vai trò đệm piano và hát lót. Năm 2004, anh nổi tiếng với các ca khúc như: Tình em là đại dương, Kiếp đỏ đen, Hãy về đây bên anh. Ca sĩ Duy Mạnh hiện chủ yếu sáng tác, sản xuất, diễn ở các quán bar, pub. Năm 2022, con gái anh (Thu Cầm) được bố hỗ trợ ra sản phẩm đầu tay.