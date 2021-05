4 tháng 3 người chết vì tai nạn, CSGT TP.HCM cảnh báo người đi đường Phạm Hùng

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), đường Phạm Hùng thuộc địa bàn của H.Bình Chánh và Q.8. Có chiều dài khoảng 27km, Trạm CSGT Đa Phước (thuộc PC08) quản lý (từ giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng đến hết cầu Nguyễn Tri Phương đi qua các phường 4, 5, 9, 10 của Q.8 và xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Hai chiều của đường có hệ thống biển báo cấm giờ đối với xe ô tô tải, có biển báo cấm đỗ xe, dừng xe, cấm xe 3 bánh, xe thô sơ theo giờ, có bố trí camera giám sát tại giao lộ Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng - Hưng Phú, Phạm Hùng - Tạ Quang Bửu.

Từ cầu Nguyễn Tri Phương có dải phân cách chia 2 chiều đường đến Tạ Quang Bửu. Lề đường tại gần giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (hướng từ Phạm Hùng vào khoảng 100m đến cửa hàng Bách Hóa Xanh địa chỉ: C7/2-C7/3 ấp 4, xã Bình Hưng) chỉ khoảng 1m. Nhưng tại khu vực này, một bộ phận người dân đã ngang nhiên bày bán hàng hóa, gia cầm lấn hết lề đường và cả dưới lòng đường gây khó khăn cho người đi bộ, cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông khi mà cả người đi bộ và người điều khiển xe 2 bánh phải né tránh vào làn đường dành cho ô tô.

Trong khi đó, đoạn đường này thường có nhiều phương tiện có tải trọng lớn tham gia giao thông như xe ben, xe bồn, xe đầu kéo, xe chở chất thải, xe buýt và xe khách do tuyến đường này là một trong những trục chính kết nối các phương tiện từ miền Tây (Long An, Tiền Giang) vào đường Nguyễn Văn Linh để đi vào trung tâm của thành phố. Chính vì vậy mà trong 4 tháng đầu năm trên đoạn đường này đã xảy ra 3 vụ tai nạn làm chết 3 người, 2 người bị thương

Theo CSGT TP.HCM , Trạm CSGT Đa Phước đã kiến nghị nhiều lần với UBND, Ban ATGT huyện Bình Chánh phối hợp tuyên truyền, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trên đoạn đường này nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Khi lưu thông trên đoạn đường này người dân cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách, đảm bảo tốc độ an toàn để kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đường, lưu thông đúng làn đường và chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ; tránh đi vào điểm mù của xe ô tô tải.

Ngoài ra trên tuyến Phạm Hùng đoạn từ Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Nguyễn Tri Phương có rất nhiều hàng quán ăn uống. Nhiều người sau khi ăn uống, tiệc tùng có sử dụng rượu bia khi ra về vẫn điều khiển phương tiện của mình... Đây là một trong những nguyên nhân chính gây các vụ tai nạn giao thông.

"Trạm CSGT Đa Phước thường xuyên tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với người điều khiển trên tuyến đường của đơn vị và lưu ý người dân khi đã sử dụng rượu bia thì không trực tiếp điều khiển phương tiện. Thay vào đó, người dân có thể gửi xe tại quán rồi nhờ người thân hoặc gọi xe khác để chở về nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh hoặc có thể gọi xe taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân chở đến rồi gọi xe để chở về cho an toàn", Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM khuyến cáo.