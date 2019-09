41 người ôm bình nhựa lênh đênh 31 giờ giữa biển: Đàn cá heo 'cứu mạng' chúng tôi

Trước đó, ngày 20.8, tàu QNa – 91928, do ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Đảo Tam Hải) làm thuyền trưởng cùng 43 ngư dân xuất bến tại Trạm kiểm soát An Hòa (H.Núi Thành) để hành nghề câu mực. Ngày 2.9, tàu QNa – 91928 trên đường vào bãi Thuyền Chài để tránh gió thì bất ngờ bị một cơn lốc xoáy xuất hiện ập tới đánh lật úp. Khi tàu chìm nhiều can nhựa trên tàu trôi ra, ngư dân đã vớ lấy làm phao cứu sinh. Sau đó, 41 ngư dân bơi xích lại gần nhau kết các thân tre, can nhựa thành bè rồi tất cả ngồi lên thả cho nó trôi tự do, phó thác mạng sống mình cho sóng biển. Chai nước 500ml, 41 người phải chia nhau từng ngụm để duy trì sự sống trong vòng hàng chục giờ đồng hồ lênh đênh trên biển và sau đó được cứu sống. Riêng 3 ngư dân là ông Nguyễn Tấn Vân (56 tuổi), Lê Văn Phường (46 tuổi), Trần Văn Cảm (55 tuổi, cả 3 đều trú xã Đảo Tam Hải) cùng đi trên tàu này thì bị mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy.