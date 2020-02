8 người Vietnam Airlines bay đến Vũ Hán đón người Việt: Chúc 'Phi hành đoàn' bình an!

Lời chúc an toàn, bình an

Đêm 9.2, trong nhóm Facebook với hàng triệu người theo dõi xuất hiện bài đăng của một tài khoản với nội dung: "Anh trai tôi không ở trong group, anh ấy đang cùng các anh em Vietnam Airlines bay chuyến bay đặc biệt đi Vũ Hán mang theo hàng cứu trợ dịch Corona và đón công dân Việt Nam về nước, rồi sẽ cách ly 14 ngày tại Vân Đồn. Nhờ cộng đồng mạng gửi lời chúc bình an đến với đoàn bay".

Sau 30 phút, bài đăng trên đã nhận được 6.000 lượt thích cùng gần 1.000 lượt bình luận với những lời chúc bình an đến đoàn bay.

"Chúc bình an, may mắn và mạnh khỏe", "Chúc cả chuyến bay an toàn", "May mắn và bình an trở về nhé các chiến sĩ",... là những lời động viên của cư dân mạng.

Bản tin về virus corona ngày 9.2.2020: Vĩnh Phúc thêm ca nhiễm - Bệnh viện dã chiến sắp hoạt động Một nguồn tin của Thanh Niên cũng cho biết, trong khuya 9.2, chuyến bay của hãng Vietnam Airlines sẽ xuất phát từ sân bay Nội Bài chở hàng hóa đến Vũ Hán để giúp người dân Trung Quốc phòng, chống dịch do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, sau đó sẽ đón học sinh, sinh viên, phụ huynh người Việt đang ở Vũ Hán có nguyện vọng về nước.

Tổ bay gồm có 8 thành viên nam, trong đó có 5 tiếp viên, 2 cơ trưởng và 1 cơ phó. Đây cũng là điều đặc biệt so với các chuyến bay thông thường vì có đến 2 cơ trưởng cùng tham gia.

Đến Vũ Hán đón người Việt về rồi cách ly 14 ngày

Ngay khi giao hàng cứu trợ, chuyến bay sẽ đón người Việt về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Khi hạ cánh, máy bay sẽ được khử trùng, toàn bộ tổ bay và hành khách trên chuyến bay sẽ cách ly 14 ngày để theo dõi.

Thành viên của tổ bay được trang bị đồ bảo hộ khi thực hiện chuyến bay dũng cảm Ảnh chụp màn hình

Nguồn tin của Thanh Niên cũng cho hay, sở dĩ Vietnam Airlines chọn sân bay Vân Đồn vì đây là sân bay mới, trang thiết bị đầy đủ, nhưng hiện khai thác ít chuyến bay. Trên suốt chuyến bay, các thành viên của tổ bay đều mặc đồ bảo hộ theo quy định của Bộ Y tế.

Một nguồn tin khác cũng cho biết, du học sinh Việt Nam đang ở Vũ Hán khoảng 300 người. Trong đợt diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona này, có người làm đơn xin được hỗ trợ về nước và trong chuyến đầu tiên có khoảng 30 người được về trong đợt đầu.

Rất có thể, Vietnam Airlines sẽ có thêm chuyến bay tiếp theo để đưa người Việt trở về nước theo nguyện vọng.