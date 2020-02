Mercedes tông GrabBike, tiếp viên hàng không: Giải mã tài xế có phải người thế mạng?

Ngay sau tai nạn, lái xe rời khỏi hiện trường và 2 ngày sau mới đến trình diện công an. Nhiều người đặt nghi vấn liệu Nguyễn Trần Hoàng P. (người ra trình diện) có phải chính là lái xe?

Công an tìm lái xe thế nào?

Gần 10 ngày sau vụ tai nạn gây xôn xao dư luận, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Phú Nhuận đã chia sẻ với Thanh Niên quá trình điều tra, tìm ra lái xe Mercedes gây tai nạn.

Tai nạn kinh hoàng khiến nữ tiếp viên hàng không trọng thương Đại diện cảnh sát điều tra cho biết, từ những thông tin ban đầu là 5 giờ 30 phút sáng 30.1 (mồng 6 Tết), xe Mercedes GLC 300 mang BS 51G-902.57 chạy trên đường Hồng Hà hướng Q.Tân Bình về Q.Phú Nhuận, khi đến trước số 123 Hồng Hà thì va chạm với xe máy GrabBike chở nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường

Tài xế GrabBike mất ở bệnh viện, còn nữ tiếp viên Bích Hường bị đa chấn thương được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Lái xe Mercedes rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

P. tại thời điểm đi thực nghiệm hiện trường Ảnh: CTV

Từ biển số xe, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định chủ xe là ông Võ Văn Phúc (ngụ Q.Bình Thạnh). Ông Phúc đã cho ông Huỳnh Chánh Thành (ngụ Q.Tân Bình) thuê lại để làm dịch vụ cho thuê xe.

Đêm 29.1, một người đàn ông dùng CMND và bằng lái mang tên Hà Tấn Sang (ngụ Q.3) đến chung cư nhà ông Thành để thuê chiếc xe Mercedes. Trước đó, người này đã nhiều lần dùng các giấy tờ mang tên trên đến thuê xe.

Không có chuyện “thế mạng” ở đây vì công an đã làm việc với những người đi cùng, nhân chứng có mặt tại hiện trường để xác định chính P. là người gây tai nạn rồi bỏ trốn nên mới vận động P. ra đầu thú. Qua công tác dựng lại hiện trường và các lời khai của nhân chứng, người liên quan chúng tôi khẳng định chính P. là người lái xe Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Phú Nhuận

Do vậy, công an tiếp tục mời người tên Hà Tấn Sang lên làm việc nhưng anh Sang khẳng định không rời khỏi nhà lúc rạng sáng và không biết gì về vụ việc. Khuôn mặt anh Sang cũng khác so với hình được dán trên bằng lái mà bên cho thuê xe chụp lại.

Nhận định người lái xe dùng giấy tờ giả, công an làm việc với những người đi cùng thì xác định được người lái xe là Nguyễn Trần Hoàng P. (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) nên đã động viên P. ra đầu thú.

Nữ tiếp viên Nguyễn Thị Bích Hường Ảnh: FBNV

Đại diện cảnh sát điều tra khẳng định: “Không có chuyện “thế mạng” ở đây vì công an đã làm việc với những người đi cùng, nhân chứng có mặt tại hiện trường để xác định chính P. là người gây tai nạn rồi bỏ trốn nên mới vận động P. ra đầu thú. Qua công tác dựng lại hiện trường và các lời khai của nhân chứng, người liên quan chúng tôi khẳng định chính P. là người lái xe”.

Lái xe hẹn chở 2 cô gái đi chơi lúc 4 giờ sáng

Theo lời khai ban đầu của P. với cảnh sát điều tra, P. thuê xe để chở 2 cô gái đi chơi ở Phan Thiết, tất cả hẹn gặp nhau lúc 4 giờ sáng để xuất phát. Trước khi cùng ngồi trên xe, P. chơi ở chung cư.

Nhưng vừa lấy xe ra được 5 phút thì kẹt chân ga nên P không làm chủ được tốc độ. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy, tốc độ lúc xe vừa ra khỏi chung cư là 95km/h, tại thời điểm gây tai nạn là 84km/h.

Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: CTV “Về việc 2 ngày sau mới tới đầu thú, công an nhận định đây là hành vi bỏ trốn chứ không phải là rời khỏi hiện trường nữa. Gây tai nạn chết người là tội phạm rất nghiêm trọng nên P. vẫn đang trong thời gian tạm giữ để chờ củng cố hồ sơ và kết luận điều tra”, đại diện Công an Q.Phú Nhuận chia sẻ. “Về việc 2 ngày sau mới tới đầu thú, công an nhận định đây là hành vi bỏ trốn chứ không phải là rời khỏi hiện trường nữa. Gây tai nạn chết người là tội phạm rất nghiêm trọng nên P. vẫn đang trong thời gian tạm giữ để chờ củng cố hồ sơ và kết luận điều tra”, đại diện Công an Q.Phú Nhuận chia sẻ.

Tại thời điểm P. đầu thú, kết quả xét nghiệm máu cho thấy P. dương tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong hơi thở. P. cũng không có bằng lái và sử dụng các giấy tờ giả để thuê xe.

Về việc bồi thường của P. với gia đình các nạn nhân, công an cho biết đây là trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra không bắt buộc mà chỉ ghi nhận theo thỏa thuận của hai bên, trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án sẽ tuyên.