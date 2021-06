Anh bán vé số không tay bật khóc nhận tấm vé cuối ngày bay về chăm bố

Mới đây, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ bài viết với tựa đề “Vì chúng ta gọi nhau bằng hai tiếng: đồng bào” nhận được “mưa tim” từ dân mạng. Câu chuyện kể về tấm vé cuối ngày về thăm cha bị tai biến của anh bán vé số ở Sài Gòn bị khuyết tật không có ngón tay nên không thể lăn tay để làm CMND/CCCD, vét sạch số tiền lẻ trong túi cũng không đủ tiền mua vé máy bay

Vị khách đặc biệt

Theo nội dung các bài đăng, anh Nguyễn Đoàn Trí (Trưởng bộ phận đại diện Sài Gòn của Bamboo Airlines) chia sẻ: “Bạn sẽ xử trí ra sao nếu gặp một hành khách khuyết tật, không có giấy tờ tuỳ thân, khuôn mặt khắc khổ, nài nỉ: “Cha em bị tai biến, em cần về Hải Dương gấp”. Bạn sẽ làm gì khi vé bay 900.000 đồng nhưng vị khách chỉ có 350.000 đồng vẫn gắng gượng: “Đợi em đi xe ôm về Q.7 vay bạn thêm tiền, rồi quay lại mua vé”.

Hành khách đặc biệt vét hết túi chỉ toàn tiền lẻ, chưa đủ tiền mua vé Ảnh: Thu Thảo

Theo lời anh Trí, sân bay Tân Sơn Nhất buổi chiều cuối cùng của tháng 5 vắng vẻ, đủ khiến vị khách ấy càng trở nên đặc biệt. “Em đi xe đò vào TP.HCM cách đây 3 năm, bán vé số dạo để gửi tiền về quê. Cha em bị tai biến, hôm nay ra sân bay mua vé về quê gấp, nhưng bị từ chối vì không có giấy tờ hợp lệ. Em là người khuyết tật, không có đôi bàn tay, nên không làm chứng minh nhân dân được. Anh chị thương giúp em với!”, vị khách trình bày với nhân viên quầy vé.

Anh Trí đã chụp lại Giấy chứng nhận khuyết tật do UBND xã cấp của vị khách để thử trình bày với an ninh sân bay. “Biết là rất khó, nhưng chỉ có một tia hi vọng thì vẫn phải thử. “Được, em!”. Câu trả lời đồng ý ngắn gọn nhưng ấm áp của an ninh sân bay khiến tôi mừng vui vô cùng”, anh Trí nhớ lại.

Anh Phương được nhân viên hãng hỗ trợ để mua vé về chăm bố Ảnh: Thu Thảo

Vị khách đặc biệt vét từng tờ tiền lẻ trong túi, vừa tròn 350.000 đồng rồi dúi vào tay anh Trí, nói chờ anh đi vay tiền rồi quay lại. Không để anh rời đi, anh Trí và đồng nghiệp đã kéo tay anh lại, nhét lại số tiền trên vào tay anh. Rồi mỗi người một chút, cùng nhau gom góp, nhét thêm vào túi để anh làm lộ phí về quê từ sân bay Nội Bài.

“Nhận vé rồi hướng dẫn anh lên phòng chờ, anh tần ngần một lúc rồi xin tên chúng tôi, bịn rịn nói lời cảm ơn. Sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay vẫn chưa hết vắng vẻ, nhưng không cô quạnh. QH244 chiều nay đã chở một vị khách đặc biệt. Hạnh phúc của nghề nghiệp chúng tôi không chỉ nằm ở việc bạn đồng hành với hành khách mọi nơi, mọi lúc. Hạnh phúc còn là vì bạn nỗ lực không bỏ bất kì hành khách nào lại phía sau”, anh Trí xúc động viết.

Chia sẻ của anh Trí được nhiều trang mạng dẫn đăng lại và nhận được hàng ngàn lượt yêu thích. Đa số các ý kiến bình luận bày tỏ rất xúc động khi đọc được một câu chuyện đẹp trong những ngày đầy tin dịch Covid-19 . Nhiều người cảm ơn anh Trí và nhân viên của hãng vì hành động ấm áp này.

Tờ tiền to nhất của anh là 10.000 đồng

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lương Thị Thu Thảo (25 tuổi), nhân viên quầy vé của Bamboo Airlines cho biết, vị khách đặc biệt trong câu chuyện trên là anh Nguyễn Quốc Phương, làm nghề bán vé số ở Sài Gòn. Chị Thảo cũng là người đứng ra quyên góp tiền gửi anh Phương làm lộ phí về quê.

Theo lời chị Thảo, khoảng 16 giờ ngày 31.5, anh Phương được an ninh sân bay cổng dẫn vào hỏi mua vé đi Hà Nội. Đứng trước quầy, anh đưa giấy chứng nhận khuyết tật rồi hỏi có thể đi được không.

Anh không làm được CCCD/CMND vì không lăn tay được Ảnh: Thu Thảo

“Tôi trả lời giấy tờ này anh không được đi rồi anh ơi. Ảnh nói, anh chị giúp đỡ giùm em đi, em bị cụt hai tay nên đâu thể nào lăn tay được mà làm CMND. Nhìn mặt ảnh khắc khổ, tôi báo cấp trên của mình là anh Trí hỏi xem có cách nào hỗ trợ giúp hành khách được không. Sau đó anh Trí dẫn khách lên gặp an ninh để xin giải quyết”, chị Thảo kể.

Quay trở lại quầy vé, anh Phương hỏi giá vé rồi vét sạch số tiền lẻ trong túi vé số ra để trả. Nhìn những tờ tiền lẻ xếp ngay ngắn, tờ tiền to nhất là 10.000 đồng, tổng cộng là 350.000 đồng, nhân viên đứng bên không khỏi xót xa. Được báo giá vé 900.000 đồng, anh Phương cho biết, vừa bán xong nghe tin bố bị tai biến nên anh chạy ra về luôn, không đủ tiền anh sẽ đón xe ôm qua Q.7 mượn tiền bạn. Nghe anh nói vậy, chị Thảo và anh Trí liền ngăn anh lại, rồi gom góp mọi người của hãng, an ninh sân bay, mỗi người một ít gửi anh làm lộ phí về quê.

Người bán vé số cuối cùng cũng kịp về chăm bố tai biến trên chuyến bay giờ chót Ảnh: Thu Thảo

Chị tâm sự: “Nhận tiền, anh Phương mếu máo khóc, hỏi xin tên mọi người rồi nói là biết ơn tất cả. Anh nói anh ra chăm bố, khi nào bố ổn anh sẽ vào lại Sài Gòn. Trước tới nay không có CMND, cũng không có tiền nên anh chỉ đi xe đò. Được anh Trí dẫn lên phòng chờ, anh Phương liên tục xúc động nói cảm ơn”.

3 năm làm nhân viên quầy vé giờ chót, chị Thảo gặp nhiều trường hợp khó khăn, nhân viên chung tay giúp đỡ, nhưng đây là trường hợp khiến chị xúc động nhất.

Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của người đàn ông bán vé số nhỏ xíu, bàn tay co cúm lại khuất vào phía phòng chờ cùng tấm vé cuối ngày, ai nấy đều lâng lâng ở trong lòng.