Vụ ‘cha đánh con nát tay bắt đi bán vé số’ ở TP.HCM: Người nhà nói gì?

Theo bài đăng trên mạng xã hội , sự việc cha bạo hành con bắt đi bán vé số xảy ra tại xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP.HCM do một người dân ở gần bức xúc ghi lại được. Sau 1 ngày, sáng 5.5, UBND xã Thới Tam Thôn đã họp khẩn, xác minh sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 0 giờ 15 phút ngày 2.5. Sau khi đi nhậu về, ông T.H.L. (37 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) thấy con trai V.T.H.A (11 tuổi) đi chơi internet về nên đã cầm cây tre phơi đồ để đánh cháu A. khiến bé bị chảy máu ở bàn tay.

Thấy bé A. khóc, người dân đã báo công an xã đến xử lý. Ông L. khai nhận do bé H.A không lo học, trốn đi chơi internet và trộm tiền của mình nên đã đánh đập bé. Nhưng công an xã cho ông L. về vì chưa ghi được lời khai của bị hại và chưa thu thập được clip ông L. bạo hành con.

Bàn tay bé H.A đầy máu được chia sẻ trên mạng xã hội Ảnh: chụp màn hình

Sau đó, ngày 2.5, công an xã mời vợ chồng ông L. lên trụ sở làm việc thì gia đình ông đã bỏ đi khỏi nhà trọ. Đến 21 giờ ngày 4.5, công an xã mới tìm thấy bé H.A tại nhà bà nội của bé.

“Ông bà nội hay ba mẹ nó đều hết cách rồi”

Chiều 5.5, bà Võ Thị Diễm Thúy (33 tuổi) dắt 2 đứa con 13 tuổi và 2 tuổi (là anh và em của bé H.A) với xấp vé số trên tay ngồi chờ chồng làm việc với công an. Thấy PV, bà Thúy thở dài: “Đoạn clip trên mạng không đúng sự thật. Bé bị chảy máu tay là do kéo qua kéo lại cái cây với ba nó chứ không phải ba nó đánh chảy máu tay. Qua nay chỉ sợ cộng đồng mạng ở đâu tìm tới đánh ổng nên giờ mới ra công an”.

Theo lời bà Thúy, bà và ông L. cưới nhau sinh được 3 người con, H.A là con giữa, cũng là đứa được ông L. cưng chiều nhất. “Chiều riết hư”, bà Thúy nói.

Bà kể, chồng bà làm phụ hồ, còn bà ẵm con trai út đi bán vé số. Con trai lớn đang học lớp 7 buổi sáng ở trường, chiều cũng phụ mẹ bán vé số. Ngày nào bán ế, vé số còn nhiều, bà mới nhờ H.A phụ đi bán giùm.

Mẹ bé H.A nói "rất đau đầu" về con trai Ảnh: Vũ Phượng

“Nhưng từ ngày nó nghiện chơi game thì tôi không dám nhờ nữa vì bán được nhiêu nó vô chơi game hết, xong mang về xấp vé số tồn. Có mấy lần tôi nhờ nó đi bán phụ sau giờ học mà ba nó còn la tôi nữa. Nhưng gần đây nó nghiện game quá rồi, mượn tiền bạn bè, hàng xóm nói dối là mượn cho ba mua thuốc để đi chơi, còn ăn cắp tiền của tôi nữa. Mới lớp 5 mà đi chơi game tới 1 giờ sáng mới về. Tôi đánh nó nó còn đánh lại, mượn tiền bạn không trả có bữa còn bị tụi nó trùm bao bố đánh cho một trận nữa”, bà Thúy ngao ngán.

Sau khi làm việc với công an xã, sáng nay bé H.A đã đến trường thi học kỳ nhưng được cô giáo giữ lại lớp để chuẩn bị cho buổi học chiều. “Chứ nó về trưa là nó trốn học nữa. Tôi cũng biết ba nó đánh nó vậy là sai, tôi cũng can mà giờ hư quá rồi không dạy nổi. Nó không sợ ai hết”, mẹ bé H.A thở dài.

Bà Trương Thị Xuân (57 tuổi, mẹ ông L.) cho biết nhà bà ở gần phòng trọ của gia đình con trai nên chuyện cơm nước của cả gia đình con đều một tay bà lo liệu. Sau lần bé H.A bị trùm bao bố đánh, bà Xuân đã phải đến trường hỏi cô giáo bé H.A nợ tiền những ai để bà trả giùm. “Không biết sao nó phá vậy nữa, giờ chỉ mong có trung tâm nuôi dưỡng nào đó để có thể gửi nó vào cho nó thay đổi chứ ông bà nội hay ba mẹ nó đều hết cách rồi”, bà Xuân chia sẻ.